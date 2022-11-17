Грыжа Шморля: чего стоит опасаться

Такой вид грыжи часто называют неопасным и протекающим бессимптомно. Не напрасно ли?..

Существует множество диагнозов из группы заболеваний позвоночника, один из наиболее распространенных – грыжа Шморля грудного отдела позвоночника. Такой вид грыжи часто называют неопасным и протекающим бессимптомно. Не напрасно ли?

Это правда. Грыжи Шморля могут быть врожденными, протекать бессимптомно, но не стоит забывать, что отсутствие грамотного лечения, травмы или тяжелые физические нагрузки при наличии такого диагноза могут провоцировать появление серьезных патологических изменений в позвоночнике.

Немного о патологии

Грыжа Шморля – изменение в структуре позвоночника, протекающее бессимптомно, появляющееся в результате вдавливания диска в позвонок. Названо это заболевание по имени своего первооткрывателя, доктора Кристиана Шморля. Именно он впервые описал данную патологию и сформулировал методы ее лечения.

Часто встречается врожденная форма данного заболевания, но лечения она, как правило, не требует. Неприятные и болевые ощущения при таком диагнозе связаны с тем, что нарушается статика столба позвоночника, что приводит к дегенеративным изменениям. И впоследствии к дисфункции межпозвоночного диска.

Чего стоит опасаться?

Известно, что позвоночник состоит из позвонков, между которыми располагаются межпозвоночные диски. Межпозвоночные диски выполняют роль амортизаторов и не позволяют соседним позвонкам соприкасаться. Случается, что твердая хрящевая ткань проникает в позвонок, который расположен по соседству с межпозвоночным диском. Это и есть межпозвоночная грыжа Шморля.

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Как следствие может возникать болевой синдром, но он является довольно редким явлением. Как правило, данный вид грыжи никак не воздействует на нервное окончание. У одного пациента может наблюдаться сразу несколько грыж.

Незначительное нарушение границ позвонка нуклеозным ядром не является большой проблемой. Но если проникновение достигает середины позвонка – это является серьезным поводом для беспокойства. Глубокое проникновение увеличивает угрозу провала диска или компрессионного перелома в позвоночнике при серьезных физических нагрузках.

Грыжи Шморля чаще всего проявляются в грудном отделе позвоночника. Довольно часто грыжи встречаются в пояснично-крестцовом отделе. Большая часть таких грыж (около 90%) локализуются на нижних уровнях (примерно четвертый или пятый позвонок). Данное заболевание может привести к частичной или полной обездвиженности пациента, а также к постоянной боли и жизни на лекарствах. У людей с диагнозом грыжи Шморля грудного отдела позвоночника высока вероятность развития артроза и других подобных болезней.

Пораженный грыжей грудной отдел позвоночника у пациентов довольно рано теряет свою подвижность. Как следствие увеличивается нагрузка на сустав между позвонками и неизбежно развивается артроз межпозвоночного сустава.

Когда может возникнуть это заболевание?

Грыжа Шморля может возникнуть у пожилого человека из-за снижения плотности и прочности костной ткани (по возрастным причинам). У молодого человека данное заболевание может возникнуть после сильного удара вертикального направления, а также при поднятии тяжестей.

Часто она возникает в юном возрасте, в период активного роста ребенка. Случается так, что развитие мягких тканей сильно опережает костные ткани. По этой причине в позвонках появляются пустоты, которые продавливаются элементами межпозвоночных дисков.

Также к развитию грыжи Шморля могут приводить чрезмерные физические нагрузки в юном возрасте. Особенно этому способствуют прыжки с высоты (например, с деревьев). В момент приземления позвоночник переживает сильнейшую декомпрессию, именно она и способна спровоцировать развитие грыжи. Коварство заболевания в том, что, возникнув в детстве, грыжа может проявить свои болевые симптомы только во взрослом возрасте.

Родители должны следить за детьми и суметь объяснить им, что прыжки с высоты (сильно превышающей рост ребенка) могут приводить к довольно серьезным последствиям.

Какие симптомы подтвердят, что у Вас грыжа Шморля?

К наиболее ярким симптомам относятся регулярные боли в спине:

Боли могут усиливаться в случае физических нагрузок.

Боли, появляющиеся от продолжительного сидения или стояния.

Онемение конечностей (часто встречается у пожилых).

Низкая гибкость позвоночника (человеку бывает сложно наклониться вперед).

Снижение болевого симптома в положении лежа.

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Как подтвердить диагноз наверняка

Довольно часто пациенты сами не подозревают о заболевании. Как правило, диагностика происходит случайно, во время рентгенографии позвоночника. Грыже Шморля часто присваивают статус рентгенологического признака, а не заболевания. Но это не совсем верно.

Рентгенография является наиболее эффективным средством выявления этого заболевания. МРТ и компьютерная томография, как правило, малоэффективны, т.к. с помощью них можно выявить только обычные межпозвонковые грыжи.

В случае обнаружения грыжи Шморля необходимо делать все возможное для того, чтобы снизить негативное влияние этого заболевания. Основные усилия должны быть направлены на снятие болевого синдрома и недопущение увеличения грыжи. Для этого в обязательно порядке должны быть снижены физические нагрузки, нужно отказаться от любых силовых тренировок.

Можно ли вылечиться медикаментами?

При обнаружении грыжи Шморля доктора могут выписывать препараты, которые должны снижать воспаление и питать межсуставные диски.

Медикаментозное лечение, действительно, приносит облегчение пациентам. Но, к сожалению, оно только на время устраняет симптомы, а болезнь при этом развивается и прогрессирует. Тот же эффект имеют болеутоляющие и успокаивающие средства, электротерапия, а также компьютерно-магнитная терапия.

Какие методы лечения наиболее эффективные?

К наиболее эффективным методам лечения данного заболевания относятся:

1. Массаж.

2. Иглоукалывание.

3.Выправление позвоночника с использованием различных масел, способствующих восстановлению межпозвоночных дисков.

4. Плаванье и лечебная гимнастика в воде.

5. Метод визуализации (человек должен представлять, что его позвоночник выздоравливает, боль исчезает).

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Хирургическое вмешательство при данном заболевании требуется крайне редко. При постановке диагноза позвоночной грыжи Шморля рекомендуется регулярно заниматься физическими упражнениями, которые способствуют укреплению мышечного корсета спины. Особенно хорошо действует на пациентов процедура вытяжения.

Консервативное лечение становится необходимым в том случае, когда появляется боль в спине. Это является сигналом развития болезни в более серьезную форму.опубликовано econet.ru

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