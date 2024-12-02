Упражнение «Зеркало»: быстрая помощь при болях в позвоночнике

Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях.

Простая, быстрая и эффективная методика самопомощи при болях в области шеи, грудного и поясничного отдела позвоночника, ребер, органов брюшной полости, головных болях.

Принцип лежащий в основе его выполнения – поиск максимально комфортных, безболезненных положений, включающих комбинацию наклонов, сгибаний-разгибаний, скручиваний.

Тело человека устроено таким образом, что при возникновении повреждения стремится к самокоррекции. Занимая комфортное положение, мы переводим суставы и органы из состояния патологического напряжения в состояние покоя, равновесия.

Задерживаясь в этом положении на определенное время – создаем возможности для нормализации кровотока, открытия суставов, расслабления мышц и фасций.

Упражнение выполняется следующим образом. Рассмотрим на примере лечения шеи.

1 этап – Диагностика.

а) Медленно плавно выполняем сгибание, затем разгибание. Задерживаемся в каждом положении по несколько секунд. Определяем какое положение более комфортно, уменьшает или прекращает болезненность. Запоминаем положение. Возвращаемся в среднее нейтральное положение.

б) Медленно выполняем наклоны в стороны - налево, направо. Определяем комфортное положение. Запоминаем. Возвращаемся в нейтральное.

в) Медленно выполняем повороты головы налево, направо. Определяем комфортное положение. Запоминаем. Возвращаемся в нейтральное.

Определив три наиболее комфортных положение, можем приступить к лечению.

2 этап – Лечение.

Последовательно медленно переводим шею в комфортное положение сгибания-разгибания, затем, из этого положения, в положение наклона в сторону, и затем выполняем поворот головы, скручивание. Задерживаемся в достигнутом положении на 30 секунд.

Плавно возвращаемся в среднее положение, последовательно выводя шею из поворота, наклона и сгибания-разгибания.

Делаем 4 глубоких расслабляющих вдоха-выдоха.

Можно отметить, что на этом этапе боль и дискомфорт часто уменьшаются на 30-40%.

Это показатель правильности выполнения упражнения.

Амплитуда движений шеи так же увеличивается, однако активно тестировать ее не нужно - это может нарушить лечебный эффект.

Повторяем упражнение, задерживаясь в комфортном положении на 60 секунд.

Возвращаемся в нейтральное. Выполняем 4 вдоха-выдоха.

3-й раз повторяем упражнение с задержкой на 90 секунд.

Возвращение.

4 вдоха-выдоха.

Так завершается полный цикл упражнения «зеркало».

Дополнительные рекомендации.

При выполнении упражнения не стремитесь сделать его в большой амплитуде или с большой силой. Главное сохранить чувство комфортности, безболезненности. Выполняя движения, следите за сопротивлением тканей, позвоночника – натолкнувшись на явное противодействие (барьер) – останавливайтесь и немного возвращайтесь назад.

Как правило, сочетание 3-х наиболее комфортных положений – зеркально соответствует сочетанию 3-х наиболее болезненных положений.

Отсюда происходит название упражнения – «Зеркало».

Так, если первоначально шею больно сгибать, наклонять направо и поворачивать вправо, то лечебное положение-зеркало будет в небольшом разгибании, наклоне налево и повороте влево.



Если ни одно из положений полностью не снимает боль, попробуйте найти из двух вариантов мене болезненный и выполнить его.

Из трех компонентов упражнения наиболее важным является выполнение поворота, скручивания. Если не удается найти три комфортных позиции, постарайтесь определить хотя бы две, одна из которых – поворот шеи, скручивание.

Упражнение можно выполнять как для быстрого снятия острой симптоматики, так и для лечения хронических состояний.

Если на фоне упражнений боль уменьшается, но проходит не полностью, через 5-10 минут возможно повторение упражнений.

Так выполняется до 3-4 раз.

При хронических состояниях в день можно выполнять по 3 подхода или делать упражнения каждый час.

Если продолжение упражнений перестает приносить лечебный эффект, необходимо провести новое диагностическое тестирование – возможно, потребуются другие направления для коррекции.

При выполнении «зеркала» для определенной части тела, возможно появление дискомфорта в других областях. Например, комфортное положение для шеи вызывает дискомфорт в области плечевого сустава или грудного отдела позвоночника.

В этом случае необходимо, не выводя шею из лечебного положения, протестировать движения в 3-х направлениях для беспокоящей части тела, найти комфортную комбинацию и выполнить также «зеркало» для нее.

Подобное сочетание выполнения упражнений для различных областей дает максимальный лечебный эффект.

Лечебные упражнения для других областей позвоночника и крупных суставов выполняются по тем же принципам.

Важным условием является сосредоточение движения на выбранной области воздействия. Для верхнеегрудного отдела позвоночника это достигается за счет переднего наклона-сгибания или разгибания плеч – необходимо немного «ссутулится», чтобы сосредоточить усилия на беспокоящем участке.

Среднегрудной отдел вовлекается при движениях сгибания-разгибания с сохранением прямого положения поясницы. Поясница вовлекается при сгибании-разгибании при фиксированных тазобедренных суставах.

Лечение органов брюшной полости выполняется следующим образом:

Расположив руку на области живота в проекции выбранного органа, беспокоящей зоны, совершаем плавное надавливание, добиваясь четкого ощущения под рукой мышц брюшной стенки и лежащих под ними органов.

Давление должно быть достаточным для плотного контакта, но не увеличивающим болезненные ощущения. Если боль возрастает даже при легком нажатии, начинаем упражнение без надавливания, с воздействия толька на кожу и подкожную фасцию.

1 этап – Диагностика.

Последовательно выполняем легкое надавливание рукой наверх-вниз, влево-вправо, скручивание почасовой и против часовой стрелки.

Одновременно с надавливанием, происходит направление мышц, брюшины, фасций, органов в эти положения.

Задерживаемся в каждом положении на несколько секунд. Ищем три наиболее комфортных положения.

Определившись, приступаем к лечению.

2 этап – Лечение.

Последовательно совмещаем три наиболее комфортных положения тканей при движении рукой наверх-вниз, влево-вправо, скручивания.

Задерживаемся на 30 секунд.

Медленно выводим такни в первоначальное положение.

Выполняем 4 вдоха-выдоха.

Повторяем с задержкой на 60 и далее 90 секунд.

После выполнения упражнения «зеркало» для внутренних органов – увеличивается их кровообращение, обменные процессы, расслабляются спазмированные капсулы, уменьшается болевой синдром.

Таким способом возможно лечить холецистит, панкреатит, кишечные колики, расстройства желудка, дискомфорт в области сердца, насморк, гайморит (увеличивая дренаж гайморовых пазух), носовые кровотечения, отит (воспаления уха) и другие заболевания.

Приводя к балансу центральную и вегетативную нервную систему, улучшая венозный возврат, расслабляя натяжения перикарда, увеличивая кровоснабжение коронарной системы, упражнение «зеркало» эффективно и при патологии сердечно-сосудистой системы.

В 2005-2006 годах исследования кафедры нелекарственных методов лечения и клинической физиологии ФДПОП Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова подтвердили эффективность скручивающих движений и поз твисттерапии (упражнения «зеркало») в лечении гипертонической болезни и кардиалгии - болей в области сердца.

Конечно, если боль достаточно сильная, внезапная, сочетается чувством страха, профузным холодным потом – необходим прием нитроглицерина.

Если же это не критическое состояние – возможно полностью безмедикаментозное лечение упражнением «зеркало».

Подобное лечение безопасно, не сопровождается побочными эффектами.

Выполнение упражнения на фоне приема препаратов так же благоприятно и позволяет постепенно снизить дозировки медикаментов.

В лечении сердечно-сосудистой системы используется сочетания комфортного лечебного положения для шеи и грудной клетки.

Для этого первым этапом путем выполнения плавных наклонов шеи назад-вперед, влево-вправо и поворотов влево-вправо, находится комфортное положение в трех направлениях для шеи, проверяется задержкой на 1 минуту.



Вторым этапом выполняется поиск комфортного положения для грудной клетки и грудного отдела позвоночника. Контрольная задержка на 1 минуту.



При отсутствии неприятных субъективных ощущений совмещенное упражнение выполняется с задержкой на 10-15 минут.

В течении 15-30 минут от начала лечения систолическое артериальное давление снижается примерно не 20 мм. рт. ст., диастолическое артериальное давление снижается на 10 мм. рт. ст. К 60 минуте лечение АД снижается до нормальных показателей, отмечается хорошее самочувствие.

Если найденное положение тела физически трудно удерживать, для облегчения возможно использовать опору на подушку и другие предметы.

На протяжении выполнения упражнения важно сохранять расслабленность, дышать ровно и медленно, внутренне отключится от насущных проблем, беспокойств.

Обнаружено, что наиболее эффективными скручивающими движениями, приводящими к купированию клинической симптоматики являются: поворот головы и грудной клетки влево, при отклонении в лево-заднем направлении (57,3% случаев) и поворот головы и грудной клетки вправо при наклоне в передне-нижнем направлении (21,7% случаев).

Лево-задний вариант выполнения так же эффективен при лечении хронической сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, постинфарктной реабилитации.



При усталости глаз для расслабления глазодвигательных мышц и нормализации внутриглазного давления, выполняется обхватывание костной части орбиты открытой ладонью, далее проводится тестирование смещений кожи и подлежащих тканей в верхнее-нижнем, прво-левом направлении и скручивание по и против часовой стрелки.

Находятся 3 комфортных положения.

Выполняется задержка на 30-60-90 секунд.

При головной боли, кроме упражнения «зеркало» для шеи, возможно осуществление лечебного скручивания скальпа.

Для этого мягко захватывается скальп - ладонною фиксируется кожа на волосистой части головы, на уровне теменных костей.

Выполняется тест передне-задних, лево-правых и скручивающих движений. Находится три комфортных положения, зеркально, по диагонали отражающих три самых болезненных, дискомфортных положения.

В комфортном сочетании 3х положений рука задерживается на 30-60-90 секунд.

Упражнение «Зеркало» так же может выполняться в СуДжок системах соответствия кисти и стопы.

Для этого первым этапом находится комфортное положение в 3х направлениях (сгибания-разгибания, боковых наклонов, скручивания) для выбранной части тела.

Вторым этапом найденные движения переносятся в систему соответствия, фиксируясь последовательно на 30-60-90 секунд.

В перерывах выполняются 4 медленных расслабляющих и балансирующих нервную систему вдоха-выдоха.

Подобное лечение используется как дополнительное, а так же при невозможности длительного удержания тела в лечебном положении, выраженной физической слабости, сохранении относительного дискомфорта даже в лечебном положении.опубликовано econet

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