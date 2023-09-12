Включите это в свой рацион и вы нормализуете свой обмен веществ!

Для практически здорового человека главное достоинство проростков пшеницы состоит в очищении организма от мусора. Происходит это только в случае систематического и длительного употребления. Ведь организм засорялся десятилетиями.

Для практически здорового человека главное достоинство проростков пшеницы состоит в очищении организма от мусора. Происходит это только в случае систематического и длительного употребления. Ведь организм засорялся десятилетиями. Среди сравнительно краткосрочных результатов можно отметить заметное улучшение внешнего вида волос - такого изменения не добиться никакими шампунями.

Далее: эффективная профилактика рака и кариеса, нормализация обмена веществ, повышение общего тонуса и сопротивляемости организма, укрепление нервной системы, улучшение сна, очищение кишечника и многое другое.

Особо следует отметить благотворное влияние проростков на зрение. Если вы носите очки, но в принципе способны обходиться без них, - можете их выбросить, потому что через несколько месяцев питания проростками очки вам больше не понадобятся. (Особенно если выполнять упражнения по системе Бейтса).

В зависимости от текущего состояния, стопроцентное зрение восстанавливается в срок от одного месяца до года, если вы смирились с временным неудобством обхождения без очков, каждый день жуете проростки и делаете упражнения для глаз.

Спустя несколько месяцев или раньше вы однажды с удивлением обнаружите, что резкость зрения значительно улучшилась. Потом заметите, что краски стали более сочными и яркими. Наконец, наступит день, когда окулист вам скажет, что у вас стопроцентное зрение.



К проросткам можно добавлять любые приправы, орехи и добавки, кроме сладкого. Всякая тепловая обработка сведет полезные качества на нет. Жевать зерна нужно до тех пор, пока они не превратятся во рту в кашицу.

В этом случае будет достигнут максимум эффекта. Если жевать вы не в состоянии, можно прокрутить проростки через мясорубку. В крайнем случае, можно делать настой из такого фарша и пить. Кстати, такой настой - это наилучший бальзам, какой только можно придумать, особенно для детей, вместо кипяченого (т.е. мертвого) молока.

Небольшая чашка проростков вполне может заменить обед. Правда, жевать придется минут сорок. После проростков не ешьте и не пейте ничего в течение часа, дайте организму полностью насладиться целебными свойствами этого бальзама. Если у вас тяжелые заболевания, нужно есть как можно больше проростков, не смешивая за один прием с другой пищей.

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Ну и конечно, помимо пшеницы можно проращивать кукурузу, бобы, фасоль, горох (вместо обычного лучше брать маш или нут), сою, чечевицу и другие семена. Они также обладают целебными свойствами и очищают организм.

Я приведу еще одну технологию проращивания крупных семян. Семена промыть проточной водой, поместить в емкость и залить так, чтобы вода была с верхом. Горох достаточно вымачивать двенадцать часов, фасоль подольше, а бобы не менее суток. Затем откинуть на дуршлаг, промыть водой, сверху накрыть мокрой марлей и поставить дуршлаг в темное место с доступом воздуха.

Промывать проточной водой через каждые восемь часов. Длина ростков у бобов должна быть один-полтора сантиметра, у фасоли и гороха меньше. Их можно есть и в сыром виде, добавляя в салаты. А можно несколько минут отварить. Обычно сухие бобы варятся несколько часов, а пророщенные и очищенные от кожуры развариваются уже за три минуты. Видите разницу? опубликовано econet

Автор: Вадим Зеланд

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