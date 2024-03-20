 5 очень веских причин с большим уважением относиться к своему кишечнику

Большинство из нас хорошо знают, что наш кишечник является частью нашей пищеварительной системы. В качестве части нашей пищеварительной системы, функции кишечника заключаются в дополнительном переваривании пищи и извлечении из него питательных веществ.





Многие из нас знают старую поговорку: «Ты то, что ты ешь». Почему же мы тогда имеем столь краткое представление о нашем пищеварении и о том, как заботиться о здоровье наших внутренних органов? Почему мы не понимаем, что словно огромной машине, для отличной производительности двигателя, нам требуется качественное топливо? Всё потому, что мы не в полной мере понимаем значение кишечника в процессе переваривания пищи.

5 очень веских причин, почему вы должны с большим уважением относиться к своему кишечнику

1. Он контролирует ваше настроение.

Дабы получать энергию, необходимую для поддержания жизни и функциональности, ваше тело нуждается в питательных веществах, которые он извлекает из пищи, которую вы едите. Другой причиной потребности в питательных веществах является необходимость производства правильного типа и количества гормонов, для обеспечения высокого качества нашей жизни. Возможно, об этом вы не слышали.

Ваш организм находится под контролем гормонов, которые в нём вырабатываются. Если один гормон выходит из строя, все остальные перестают работать в гармонии друг с другом. Так, чем беднее питательная ценность вашей еды, тем беднее гормональный баланс вашего тела, и тем беднее качество вашей жизни. Следовательно, ваше настроение становится нестабильным и более негативным.

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Вы считаете, что ваша память ухудшилась? Вполне вероятно, что вам не хватает гормона допамина. Вы не настроены на любовные игры, не исключено, что у вас низкий уровень тестостерона. Вы перестали чувствовать себя энергичным и защищённым? Ваш уровень серотонина необходимо поднять вверх. Если вы женщина, и чувствуете себя «уродливой и недостойной», возможно уровни эстрогена и прогестерона не сбалансированы. Этот список можно продолжать дальше. Поэтому можно сделать один вывод: употребляя бедные, посодержанию питательных веществ, продукты вы получаете плохое настроение.

2. Он управляет вашей иммунной системой.

В вашем кишечнике сосредоточено более 60% иммунной системы. Помните рекламу о пополнении количества «хороших бактерий», эта идея имеет право на жизнь. Ваши хорошие и плохие бактерии играют огромную роль в балансе флоры вашего кишечника.

Это означает, что если вам не хватает хороших бактерий, вы вряд ли получите максимальную отдачу от пищи. Это имеет косвенное воздействие на всё тело, потому что в итоге, каждая клеточка вашего организма подпитывается тем, что вы едите. Если рассматривать это в перспективе, вы можете есть здоровую пищу, но по-прежнему не чувствовать себя на вершине мира, если количество плохих и хороших бактерий не сбалансированы.

Что ещё хуже, отсутствие баланса между хорошими и плохими бактериями может привести к ухудшению иммунитета (этим страдает большинство людей западного общества). От этого вы начитаете чаще болеть. И никакое количество витамина C и эхинацеи не способно исправить ситуацию. Решением здесь может выступить употребление про-биотических напитков.

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3. Он контролирует ваши боли и болезни.

Да, действительно, то, что вы едите, оказывает влияние на ощущения вашего тела. Пищевые аллергии и непереносимости, хоть это и две разные вещи, оба они создания бедной флоры кишечника. И оба они проявляются в различных болях по всему телу. Боли в суставах. Вспучивание. Головные боли. Газы. Боли в мышцах. Затуманенные мыслительные процессы. Плохая память. Любой из этих симптомов может быть вызван непереносимости того или иного продукта.

Каково же решение? Помните, если вы испытываете какой-либо из перечисленных выше симптомов, он может быть вызван с тем или иным видом продукта. Если так, попробуйте определить, что за продукт может быть причиной вашего недомогания.

Чаще всего виновниками выступают клейковина, лактоза и орехи – молочные продукты, пшеница и хлеб, орехи. Некоторые люди не переносят и такие продукты как спаржа. Если у вас есть подозрения в пищевой непереносимости или аллергии – попытайтесь изолировать себя от «вредного» продукта и пройдите медицинское обследование. Поговорите со своим семейным врачом, чтобы узнать, какие обследования доступны в вашем районе.

Суть в том, что понимая, что вызывает у вас недомогания, вы сможете принять меры, чтобы избежать, уменьшить или заменить продукты в вашем рационе. Важно понимать, что аллергия или непереносимости в хронической форме могут снизить ваш иммунитет.

4. Он контролирует ваш сон.

От того, что за пищу вы употребляете, когда вы её едите, и насколько хорошо она усваивается вашим кишечником, зависит качество вашего сна. Если вы едите поздней ночью, за тридцать минут до отхода ко сну, вы загружаете своё тело дополнительной задачей пищеварения. Делая так, вы заставляете свой организм тратить энергию на пищеварение, что может отвлечь вас от сна.

В результате, вы проснётесь не таким активным, каким могли бы проснуться, соблюдая правильный режим. На сон влияет и вид продуктов, которые вы едите и то, насколько хорошо она хорошо усваивается. В некоторых случаях возможны такие нарушения сна как бессонница и нерегулярный сон.

5. Он контролирует ваш фокус.

В действительности этот пункт вытекает из первого, тем не менее, ему следует уделить отдельное внимание. Многие из нас имеют проблемы со вниманием и концентрацией. Но здесь вы легко можете справиться с этой проблемой, достаточно создать лучшие условия для вашего кишечника, в итоге, вы сможете делать гораздо больше, улучшится и ваша производительность. Нарушение концентрации происходит в двух случаях.

В первом случае, когда вы едите слишком много, ваш организм отвлекается на процесс пищеварения, оставляя меньше энергии на всё остальное, в том числе и ваш фокус.

Во втором – неправильное питание, то есть, пища либо даёт энергию вам, либо забирает её. Правила просты, при условии, что у вас нет пищевой непереносимости или аллергии. Употребляйте здоровые и богатые энергией продукты: овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи.опубликовано econet

по материалам статьи Аниты Чаперон

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