12 продуктов, которые по мнению ученых продлевают жизнь

Согласно последним медицинским исследованиям, огромное влияние на продолжительность жизни оказывает употребление определенных продуктов.

Ученые назвали 12 простых и в то же время очень полезных продуктов, которые улучшают здоровье и замедляют старение клеток.

Продукты для здоровья и долголетия

1. Яблоки

О пользе яблок известно с самых давних времен. Множество самых разных витаминов и микроэлементов позитивно воздействуют на все органы и системы человека. Элемент кверцетин уменьшает воспалительные процессы и защищает организм от злокачественных опухолей. Кроме этого, яблоки замедляют старение и способствуют похудению.

2. Орехи

В список полезных продуктов входят все виды орехов. Медицинские специалисты заметили, что все долгожители регулярно употребляли орехи и блюда с ними. Они помогают уменьшить количество «плохого» холестерина, содержат много витамина Е, который благотворно воздействует на кожу и артерии. Даже незначительное, но регулярное употребление орехов, удлиняет жизнь на несколько лет.

3. Клубника и черника

Вкусные и полезные ягоды содержат много витамина С, уникальных антиоксидантов, способствующих омоложению и железа, восстанавливающего природный иммунитет. Кроме этого, в чернике содержатся вещества, восстанавливающие зрение, обладающие жаропонижающим эффектом и блокирующие развитие злокачественных опухолей.

4. Кучерявая капуста

Усиленно борется с появлением новообразований, активирует белковый обмен. Содержащиеся в брокколи и цветной капусте витамины и элементы способствуют росту костной и мышечной ткани. Полезны все сорта, капуста содержит большое количество клетчатки, обладает жиросжигающим эффектом.

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5. Морковь

Содержащийся в корнеплоде каротин помогает восстанавливать зрение, улучшает состояние кожных покровов. Морковь наиболее полезна в сыром виде, позволяющем сохранить все свойства. К сырой морковке рекомендуется добавлять небольшое количество жира, чтобы витамины из нее лучше усвоились.

6. Виноград

Препятствует развитию хронических процессов. Виноград снижает количество холестерина, понижает уровень токсинов, при этом не провоцирует инсулинорезистентность, как другие сладкие фрукты.

7. Перец

Пользу приносит любой перец, как болгарский, так и острый. Это отличный диетический продукт, в котором очень много витаминов и полезных микроэлементов. Острые сорта перца, такие как чили, активизирует процесс похудения, а болгарские сорта существенно замедляют старение организма и наступление возрастных изменений.

8. Чеснок

Чеснок – продукт долгожителей. Он обладает огромным количеством полезных свойств. Он является источником разнообразных полезных минералов, способствует здоровью сердечной мышцы и омолаживает организм. Снижает риск появления рака, инфаркта и инсульта, гипертонии, диабета.

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9. Рыба

Содержит жирные кислоты, продлевающие молодость, красоту и здоровье. Вещества, которые содержатся в рыбе, блокируют развитие опухолей, предупреждают инфаркт миокарда. Это очень полезный продукт, обладающий диетическими свойствами.

10. Оливковое масло

В нем содержатся жирные кислоты, которые защищают от болезней сердца, выводят «плохой» холестерин, повышают количество «хорошего».

11. Авокадо

Это калорийный продукт, который не только содержит полезные вещества, но и помогает усваиваться другим витаминам и микроэлементам. В его составе имеются витамин Е и кислоты, которые активизируют мозговую деятельность и предотвращают болезнь Альцгеймера.

12. Чечевица

Все семейство бобовых, очень богато белковыми соединениями. Бобы особенно полезны в пророщенном виде. Чечевица регулирует количество сахара, улучшает пищеварение, снижает вес тела, поддерживает нервную систему, способствует предотвращению атеросклероза сосудов.опубликовано econet

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