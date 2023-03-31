12 признаков скрытой плесени в доме, из-за которой вы болеете

Чаще всего при виде ПЛЕСЕНИ на продуктах, мы просто выбрасываем испортившийся продукт. Однако некоторая домашняя плесень может представлять собой намного большую опасность. В этой статье вы узнаете 12 признаков, которые указывают на то, что в вашем доме есть плесень. Берегите свое здоровье!

Некоторые виды плесени производят вещество известное, как микотоксин, из-за которого возникают проблемы с дыханием, головные боли и даже постоянное неврологическое повреждение. Среди более легких симптомов могут быть насморк, чихание или навязчивый запах.Так называемая черная плесень относится к нескольким видам плесени темно-зеленого или черного цвета. Такая плесень распространяется в теплой и влажной среде, включая ванную, душевую, туалет, кухню и подвалы.

Плесень в доме: признаки отравления и как избавиться

Плесень в квартире: что делать

Признаки отравления плесенью

Как избавиться от плесени

Многие виды черной плесени токсичны и вырабатывают опасные вещества, которые особенно вредны для людей с хроническими заболеваниями. Высокая концентрация микотоксинов может привести к отравлению даже у здоровых людей в зависимости от концентрации, продолжительности воздействия и других факторов.

Существует несколько неявных признаков, которые указывают на то, что в вашем доме может быть вредная плесень.

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Плесень в квартире: что делать

1. Странный запах от кондиционера или обогревателя

Если вам кажется, что у обогревателя или кондиционера появился непривычный запах, вам лучше его проверить.

Автономный кондиционер является одним из главных мест, где начинает расти плесень. Эти устройства темные, влажные и часто подвергаются воздействию теплой температуры, когда не используются. Если вы зимой убираете кондиционер в теплое место, это также повышает риск появления плесени.

Регулярно проверяйте состояние кондиционера и проводите его чистку раз в два года.

2. Швы между плиткой ванной комнаты стали темными

Когда вы принимаете душ, обратите внимание на швы между плиткой. Если они темные, это, скорее всего, плесень. К счастью, этот вид плесени не так опасен.

Однако, если за последнее время в ванной была протечка труб или затапливало смежную комнату, возможно, вы имеете дело с более токсичным видом грибков, который будет сложнее удалить.

3. Обои начинают отклеиваться

Хотя обои со временем могут обесцвечиваться или изнашиваться, отклеивание обоев не является нормой. Если обои пузырятся или трескаются, это указывает на присутствие влаги на стенах. А влажность является предшественником плесени.

Обращайте внимание на стены и на все области, которые выглядят влажными или деформированными.

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4. Ваша простуда никак не проходит

Симптомы реакции на плесень могут быть еле заметными. Это может быть обычный насморк или приступы чихания. Если вам кажется, что ваша простуда затянулась, это может быть скрытым признаком проблем с плесенью.

Постарайтесь обратить внимание, ухудшаются ли ваши симптомы, если вы проводите время в определенной комнате, например, после стирки в ванной комнате.

5. Вы заметили темные или цветные пятна на стенах

Плесень может принимать различную форму, вид и цвет. Например, она может быть в виде зеленой, капающей слизи или безобидных серых волосинок.

Если ваши стены покрылись пятнами, перепроверьте трубы на предмет протечки, а комнаты на сильную влажность.

Признаки отравления плесенью

6. Симптомы астмы начинают усиливаться

Если у вас до этого были проблемы с дыханием, которые внезапно обострились после долгого перерыва, причиной этому может быть плесень.

Большая часть видов плесени не беспокоит тех, у кого нет заболеваний дыхательной системы, но сразу усугубляет симптомы у людей, страдающих от астмы.

7. Появился зуд

Чувствуете, что одежда вызывает у вас зуд? Многие знают о том, что плесень может расти в темных влажных местах, но не догадываются о том, что она может поселиться у вас на одежде.

Особенно это относится к влажной одежде. Если вы привыкли оставлять влажные полотенца на полу или сушите белье на подставке в доме, плесень начинает расти в волокнах ткани, и это ведет к раздражению кожи.

Чтобы предотвратить это, всегда сушите мокрую одежду как можно скорее и не скапливайте влажные полотенца в ванной.

8. У вас не проходит сезонная аллергия

Если сезон цветения давно прошел, а ваша сезонная аллергия продолжается, вполне вероятной причиной бесконечного насморка или кашля является плесень.

Симптомы воздействия плесени имитируют или усугубляют существующую сезонную аллергию. Если симптомы улучшаются в течение дня, когда вы на работе и ухудшаются вечером дома, это может быть подсказкой аллергии на плесень.

9. Затхлый запах

Если вы почувствовали непривычный затхлый запах в доме, даже после того, как все почистили и вымыли, вам нужно тщательнее проверить свой дом на наличие плесени.

Чтобы понять, что странный запах является плесенью, а не просто долгого перерыва между уборкой, обратите внимание на то, усиливается ли запах в определенных местах или даже углах квартиры. Если ковры почищены, занавески постираны, а мусор вы вовремя выкинули, это может быть плесенью.

10. Вы используйте увлажнитель воздуха

Влажный воздух благотворно влияет на кожу, но также провоцирует рост плесени.

Периодическое использование увлажнителя во время сухих зимних и летних месяцев, как правило, не представляет собой проблему. Но если ваш увлажнитель включен постоянно, вам стоит регулярно проверять свой дом на наличие плесени.

11. Вы постоянно чувствуете усталость

Токсичная плесень влияет на всех по-разному, и одной из реакций на нее может быть чувство усталости. Если вам трудно просыпаться по утрам, а в течение дня вас постоянно клонит в сон, источником ваших проблем может быть плесень.

12. Протечка в ванной или в туалете

Любые случаи затопления практически гарантируют развитие плесени. Большинство людей не знает, что даже небольшое переливание воды в ванной или постоянно протекающие трубы создают все условия для распространения плесени.

Длительное воздействие плесени может привести к более тяжелым последствиям таким как:

Потеря волос

Тревожность и депрессия

Потеря памяти

Онемение рук и ног

Боли в животе

Чувствительность к свету

Лишний вес без видимой причины

Мышечные судороги

Как избавиться от плесени

Существует несколько средств, которые эффективно убивают плесень.

Стоит сказать, что прежде чем начать обработку, лучше надеть очки, перчатки и респиратор. Стоит соблюдать осторожность, чтобы споры плесени не распространялись по дому.

1. Хлорсодержащий отбеливатель

Это средство эффективно удаляет плесень и любые пятна и подходит для плитки и стекол, но не для пористых материалов (штукатурки, дерева, гипсокартона). Это довольно агрессивное средство, поэтому его нужно разбавлять водой в пропорции 1:10. Наносите этот раствор с помощью кисти, распылителя, губки или тряпки.

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2. Перекись водорода

Менее токсичным средством является перекись водорода (3-10-процентный раствор), которая убивает плесень и осветляет пятна. И хотя перекись водорода оказывает отбеливающий эффект, она воздействует медленнее, и не выделяет вредных газов или остаточных веществ. Наносите ее тряпкой или распылителем на пораженное место.

3. Белый уксус

Уксус – кислотный и благодаря этому свойству медленно разрушает структуру плесени, убивая ее. Столовый уксус подходит для любой поверхности. Он является нетоксичным средством, но после его использования плесень может остаться, и вам, возможно придется воспользоваться дополнительными методами, чтобы отмыть плесень.

4. Пищевая сода и бура

Бикарбонат натрия (пищевая сода) и бура обладают высоким уровнем pH, который подавляет рост и распространение плесени. Они не токсичны и легко смешиваются с водой.

Насыпьте пищевую соду на плесень, а затем залейте ее сверху уксусом, оставив на час. После этого промойте водой.

В случае с бурой разбавьте 1 стакан буры 12 стаканами горячей воды и обработайте поверхность.опубликовано econet

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