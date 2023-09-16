12 библейских масел и их применение

Эфирные масла люди используют уже тысячи лет. Некоторые из них благодаря своим уникальным свойствам даже указаны в Библии. Какие это ароматические масла и как их можно применять? Вот список из 12 легендарных эфирных масел.

Аромамасла применялись людьми в продолжение всей истории нашего существования. В Библии, которой насчитывается уже две тысячи лет, есть отсылки примерно на 33 аромамасла деревья и травы, из которых делали этот продукт, а упоминание о «благовониях» есть в Писании целых 68 раз. Аромамасло в Библии именуется, например, «маслом радости». Упоминания в Писании о маслах может быть и косвенное: запах, бальзам, мазь. В Библии есть примерно 600 отсылок на аромамасла и растения, из которых их приготовили.

12 аромамасел из Библии

Предлагаем 12 наиболее легендарных библейских масел и описания их применения.

1. Ладан

Это настоящий патриарх в царстве аромамасел и одно из древнейших благовоний. Ладан является ароматической древесной смолой. Это был подарок мудрецов новорожденному Спасителю. Когда родился Христос, стоимость таких веществ как ладан и мирра была выше, чем их вес в золотом эквиваленте.

2. Мирра

Цитируется в Святой Библии целых 156 раз. Применение миррового масла как мази, компонента ладана, бальзама и как косметического продукта для кожи было довольно распространено. Наиболее известное библейское применение мирры - святое помазание.

3. Корица

Масло корицы тоже было ключевым компонентом масла для помазания. В быту его применяли для очистки атмосферы в помещениях, борьбы с плесенью и как природное лекарство. На страницах Библии Соломон берет масло корицы для аромата в спальне.

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4. Кедровое дерево

Соломон брал кедровую древесину для возведения храма Божьего, а Спаситель был распят на кедровом (или кипарисовом) кресте. Считали, что кедр символизирует мудрость, он применялся в ритуалах очищения и был лекарством для дерматологических недугов (даже такого сложного заболевания как проказа).

5. Спикенард (спайконард,нард, мускат)

В описываемую эпоху нард являлся необычайно дорогим парфюмерным средством, драгоценной лекарственной мазью. Возможно, что отмеченный в Писании спикенард в реальности был маслом лаванды. В Книге от Иоанна говорится, как мускат применялся для помазания Христа перед его гибелью и чудесным воскресением.

6. Иссоп

В Ветхом Завете Господь велел людям применять иссоп в процессе церемоний очищения себя и жилищ. Упоминание об иссопе встречается при распятии Христа, когда солдаты дали ему испить уксуса с губки как раз на стебле иссопа.

7. Кассия

Растение это схоже с корицей. Масло кассии - еще один компонент упомянутый в составе для святого помазания. Вероятно, это вещество вывезли из Египта израильтяне. Масло кассии применяли с мирой и алоэ для придания приятного аромата предметам одежды.

8. Сандал

В Библии это дерево значится как «алоэ» и именуется масом радости вместе с ладанным. Никодим и Иосиф из Аримафеи принесли сандал и мирру, чтоб хоронить Христа.

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9. Кипарис

Библейский кипарис является символом мощи и благополучия. В Писании кипарисовая древесина является материалом для стройки, торговых дел и изготовления оружия. Там сказано, что Бог велел Ною построить ковчег именно из древесины кипариса.

10. Гальбанум

Гальбанум – тоже один из ключевых компонентов ладана в Писании. Сам же гальбанум обладает специфическим, не совсем приятным ароматом, но при сжигании с прочими маслами в ладане он дает приятный запах. Принято считать, что гальбанум дарит душевное равновесие.

11. Роза Шарона

Упоминается в «Песне Соломона». В реальности это не «роза», а, скорее напоминает привычный нам тюльпан. Ряд толкователей Священного Писания склонны видеть розу Шарона как Христа, а Лилию как церковь.

12. Каламус

Другое название - аир. Это растение, которое, вероятно, сейчас зовется лемонграсс. В эпоху Христа аир применялся в парфюмерии, изготовлении благовоний и как компонент в масле для помазания, которое священнослужители применяли в храмах.

Тысячи лет уже эфирные масла применяются в быту, косметологии, в медицинских целях. Их уникальные свойства служат человеку и радуют его своими восхитительными и целительными ароматами.опубликовано econet

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