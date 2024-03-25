Заболевания щитовидной железы: как улучшить гормональный фон и сохранить молодость

К массажу при недугах щитовидной железы можно прибегать в разных случаях. Благодаря ему улучшается гормональный фон, что помогает дольше сохранять молодость.

Растирание и разминка приводят к улучшению кровообращения в местах массажа и приближенных тканях, снимают воспаление щитовидной железы. Данная процедура также весьма полезна после операции на щитовидке.

Показания

слабая работа паращитовидных желез;

замедленный метаболизм;

отложение солей;

плохой цвет лица;

проблемы с нервами.

гипотериоз;

тиреоидиты;

головная боль;

базедова болезнь;

спорадический и эндемический зоб.

Эти болезни делятся на две группы — заболевания со сниженной и избыточной функцией эндокринного органа. Каждая из групп имеет свою методику лечения.

Противопоказания

Такая процедура несомненно полезна для организма, но при некоторых заболеваниях воздействие на железы может привести к осложнениям.

Давления на точки стоит избегать в таких ситуациях:

Не позволяется прибегать к массажу при опухолях вблизи щитовидной железы.

В воротниковой зоне при опухолях никогда не делается массаж.

Прогрессирующий гипертриоз.

Отсутствие опыта у человека, который собирается применять подобный метод лечения.

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Техника массажа

Массаж для улучшения состояния щитовидки — достаточно простой и эффективный. Стопы человека — место скопления большого количества активных зон и точек. Соединяются они с органами с помощью нервной системы. При растирании или надавливании на определенную зону улучшается циркуляция крови сразу в двух местах: первый участок — тот, на который непосредственно воздействуют, второй — орган, с которым он связан.

Зона, отвечающая за щитовидную железу, лежит на большом пальце стопы, и пролегает на головке главной фаланги. Зона паращитовидной железы – на главной фаланге большого пальца с обратной стороны.

Методика массажа проста: зоны легко массируются кончиками пальцев, и постепенно давление на участки увеличивается. Чтобы пальцы легче скользили по коже, можно использовать крем. Процедуру необходимо делать на протяжении 5 минут. Повлиять на щитовидку можно через позвоночник, нажимая на 7-ой шейный позвонок. А при массажировании «гормонального горба» в размерах уменьшается щитовидная железа. В многих случаях это спасает от оперативного вмешательства. Особенно эффективна процедура с использованием растительного масла и банок.

Полезен массаж и 3-4-го шейных позвонков, бугров на затылке, шеи и воротниковой зоны. Массирование шеи делается утром и вечером, что способствует снятию воспалительных процессов в щитовидной железе. Улучшается циркуляция крови в глазах, ушах, носу. Произнеся звук «а», вызывают вибрацию в горле, влияющую на щитовидку. «Озвучка» должна быть долгой, протяжной и на одной высоте. Таким образом нормализуется гормональный фон. Массаж делается дважды в день, утром и вечером. Перед массажем обязательно проконсультируйтесь у врача.

Вместо массирующих действий можно делать упражнения

1. Копируется движение шеи черепахи. Подбородок вытягивается вперед, им совершаются круги. Постепенно опускается подбородок до груди, но не прекращаются круговые движения.

2. Ровная голова, ноги расставлены на ширину плеч. Далее немного приседаем и кладем руки на бедра. При таком положении тела голова медленно опускается и поднимается.

3. Медленные круговые движения головой. опубликовано econet

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