Как приготовить целебный настой для почек из семян арбуза

Семена арбуза могут помочь нам регулировать работу кишечника и укреплять почки, поэтому рекомендуем не выбрасывать их, а готовить настой...

Все знают, как полезен и вкусен арбуз, он освежает и дает организму столько полезных веществ, что в летнее время просто вне конкуренции среди других фруктов.

Мы привыкли выбрасывать арбузные семечки, причем привыкли настолько, что некоторые фермеры и торговцы пытаются сыграть на этом, предлагая покупать «арбузы без косточек».

Но знаешь ли ты, что в арбузных семечках скрываются очень полезные для нашего здоровья вещества? Лечебный настой, приготовленный из них —чудесное средство для очищения и укрепления почек.

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В этой статье мы расскажем, как готовить и употреблять этот настой.

Полезные свойства арбузных семечек

Кому не нравятся арбузы? Этот фрукт в летнее время просто идеален в качестве десерта. Он восстанавливает водный баланс организма, снабжает его многими полезными микроэлементами и антиоксидантами. И еще арбуз — признанный диуретик.

Но арбузные семечки многие выбрасывают, не зная, что в них содержатся очень полезные для нашего организма вещества.

В чем же заключается их польза?

1. Арбузные семечки — прекрасное слабительное

Большинство семечек, содержащихся в разных фруктах и ягодах, действуют как мягкое послабляющее средство, способствующее перистальтике кишечника.

Но нельзя сравнивать мелкие семена, скажем, земляники и арбузные семечки. С помощью последних можно бороться с запором, но для этого из них нужно сделать настой. Он очень эффективен!

2. Очищают организм и способствуют здоровью наших почек

Лечебный настой из арбузных семечек издавна известен как эффективное средство, очищающее почки и растворяющее почечные камни.

Он обладает сильным мочегонным действием, благодаря чему способствует выведению из организма накопившихся токсинов, в том числе тех веществ, из которых могут образоваться камни.

Кроме того, настой из арбузных семечек снижает повышенное давление, чем также способствует здоровью наших почек.

3. В арбузных семечках много энергии

Жаль, что многие выбрасывают семечки, лишая себя всей пользы от них. Знаешь ли ты, например, что они очень питательны?

Семечки темного цвета богаты ликопином (это мощный антиоксидант, который есть также в помидорах). А еще в них много магния и цинка.

Важно еще учитывать следующее:

В арбузных семечках мало калорий. Но в них много энергии, и они очень полезны для выздоравливающих и страдающих слабостью.

Это просто идеальное средство в те дни, когда мы чувствуем себя очень уставшими!

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Как приготовить лечебный настой из арбузных семечек для очищения почек?

Это очень просто. Такой лечебный настой будет очень полезен всем, кто страдает заболеваниями почек и частыми воспалениями мочевыводящих путей.

Записывай, что нужно делать.

Ингредиенты:

40 г арбузных семян (позаботься, чтобы арбуз был экологически чистый),

1 литр воды,

150 г арбуза (нарезанного на кусочки).

Приготовление:

1. Сначала нужно вскипятить воду. Пока вода закипает, измельчим арбузные семечки (можно делать это в ступке).

2. Всыпем измельченные семечки в горячую воду и отварим их в течение получаса. Затем снимем отвар с огня, и пусть он настаивается в течение часа. После этого настой нужно процедить.

3. Превращаем кусочки арбуза в арбузный сок и смешиваем его с настоем. Хранить этот напиток нужно в холодильнике, в плотно закрытой стеклянной бутылке (чтобы он не приобрел постороннего запаха).

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Как принимать лечебный настой из арбузных семечек?

Пить нужно, когда настой станет комнатной температуры. Первую чашку выпиваем натощак, а следующие — через полчаса после еды. Делаем это по два дня подряд каждую неделю, пока не добьемся результатов.

Важно не добавлять в настой сахар. Если тебе нужен какой-то подсластитель, можно добавить ложку меда (25 г). Понятно, что делать этот настой можно только летом, когда в продаже есть арбузы. Впрочем, арбузные семечки бывают в магазинах натуральных товаров круглый год.

Наблюдай, как действует на твой организм этот настой. Никогда не превышай «дозу» арбузных семечек (40 граммов). Семечки стоит употреблять только в настое, в натуральном виде, даже измельченные, они плохо перевариваются. опубликовано econet.ru

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