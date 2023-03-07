Это простое средство избавит от цистита за считанные дни!

Хотите быстро избавиться от ЦИСТИТА? Тогда это статья для вас! ✅Вы узнате простой и действенный рецепт, который сможете приготовить дома из натуральных ингредиентов. Будьте здоровы!
Есть различные природные средства, которые эффективно борются с воспалением мочевого пузыря и мочевыводящих путей.
Предлагаем вашему вниманию простой рецепт народной медицины всего из четырех натуральных и простых ингредиентов.
Состав:
Приготовление:
1. Нарезать корень петрушки и положить его в блендер.
2. Добавьте цедру лимона, оливковое масло и мед.
3. Смешайте, пока мед не растворится.
Хранить в холодильнике.
Применение: принимать одну столовую ложку этого средства каждое утро.
Примечание:
Убедитесь, что петрушка, мед и лимон являются органическими. Если вы не уверены в качестве лимона, просто поместите их в воду с пищевой содой.
Совет:
Во время лечения избегайте потребления шоколада и кофе. опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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