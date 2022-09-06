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Это простое средство навсегда избавит от грибка ногтей

Источник: makataka.ru 06 сентября 2022 6504
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Пожелтение и отслаивание ногтевой пластины, появление трещинок и зуд между пальцами — симптомы грибковой инфекции. Статистика свидетельствует, что каждый 5-й житель Земли страдает от этой проблемы.

Это простое средство навсегда избавит от грибка ногтейПожелтение и отслаивание ногтевой пластины, появление трещинок и зуд между пальцами — симптомы грибковой инфекции. Статистика свидетельствует, что каждый 5-й житель Земли страдает от этой проблемы.

Сниженный иммунитет, тесная обувь, излишняя потливость ног, лишний вес — факторы, способствующие заражению. Если ты заметил у себя на ногах проявления грибка, следует действовать незамедлительно!

Средства народной медицины не раз доказывали свою эффективность. Предлагаем лучшее натуральное средство от грибка, состоящее всего из 2 ингредиентов.

Эффективное средство от грибка ногтей

Обычная пищевая сода и яблочный уксус в наши дни есть на кухонной полке почти у каждой хозяйки. Именно при помощи этих средств можно нанести уничтожающий удар по грибку.

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Это простое средство навсегда избавит от грибка ногтей

Смешай яблочный уксус и теплую воду в соотношении 1 : 3, налей смесь в таз и подержи в этом растворе ноги 20 минут. После этого вытри их насухо. Снова налей в таз теплую воду (2 л) и раствори в ней 2 ст. л. пищевой соды. Подержи ноги в этой ванночке 15 минут, тщательно вытри и обрежь все пораженные грибком участки ногтя (они легко отделятся).

Чтобы победить грибковую инфекцию, нужно проделывать эту процедуру каждый вечер до полного отрастания здоровых ногтей. Суть метода в том, что грибок гибнет в кислой среде, а сода препятствует его дальнейшему распространению.

В запущенных случаях можно после ванночки смазывать ногти маслом чайного дерева: оно отлично зарекомендовало себя как эффективное противогрибковое средство. опубликовано econet.ru 

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Источник: https://econet.by/

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