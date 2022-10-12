8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы: окисляющие, ощелачивающие и кислые. Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего.
Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы:
Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего. Третья же группа может оказывать на организм и то и другое действие. Ее название отражает единственную характеристику продукта – кислый вкус. Для уравновешивания баланса, рекомендуется использовать Антиоксиданты.
Есть особая категория людей, страдающих нарушением метаболизма кислот. Организм этих людей окисляется при употреблении кислых продуктов, а у других людей от этих же продуктов организм ощелачивается.
Это когда организм не усваивает те или иные питательные вещества. Неусвоенные или не полностью усвоенные вещества балластом оседают в организме, из-за чего и возникает заболевание. Эти вещества отравляют организм или мешают его работе.
Например: при диабете плохо усваивается сахар, при ревматизме – белок, при излишней тучности – жир, пр целиакии – глютен, при задержке воды в организме – соль.
Знание 3 групп позволяет питаться правильной пищей при восстановлении кислотно-щелочного баланса.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Это в основном пища, богатая белками, углеводами или жирами.
Это продукты, окисляющее или ощелачивающее действие которых зависит от обмена веществ в организме. Кислые продуктысодержат много кислоты, отсюда их вкус и название.
Эти продукты ощелачивают потому, что, с одной стороны, они богаты основаниями и либо не содержат кислот совсем, либо содержат их в маленьком количестве; с другой стороны, они не образуют кислот во время различных обменных процессов в организме.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
1. Еда никогда не должна состоять только из окисляющей пищи и всегда должна содержать ощелачивающие продукты.
2. При приеме пищи количество ощелачивающих продуктов должно быть больше, чем окисляющих.
3. Количество ощелачивающих продуктов должно быть тем больше, чем кислее внутренняя среда организма, а также в тех случаях, когда у человека нарушен обмен кислот.
4. Диета, составленная исключительно из ощелачивающих овощей, возможна, но в течении ограниченного периода времени ( 1-2 недели).
5. Еда не должна состоять только из кислых продуктов и должна обязательно содержать продукты ощелачивающие.
6. Окисляющие и кислые продукты нужно есть в количестве, соответствующем особеннстям обмена веществ организма.
7. Нельзя очень часто есть кислые продукты.
8. Кислые продукты можно есть только тогда, когда организм готов их принять. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий