8 правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы: окисляющие, ощелачивающие и кислые. Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего.

Продукты, которые мы употребляем, можно разделить на 3 большие группы:

Окисляющие

Ощелачивающие

Кислые.

Названия первых двух групп произошли от того воздействия, которое они оказывают на организм, т.е. окисляющего или ощелачивающего. Третья же группа может оказывать на организм и то и другое действие. Ее название отражает единственную характеристику продукта – кислый вкус. Для уравновешивания баланса, рекомендуется использовать Антиоксиданты.

Есть особая категория людей, страдающих нарушением метаболизма кислот. Организм этих людей окисляется при употреблении кислых продуктов, а у других людей от этих же продуктов организм ощелачивается.

Что такое нарушение метаболизма кислот и как сохранить кислотно-щелочной баланс в организме

Это когда организм не усваивает те или иные питательные вещества. Неусвоенные или не полностью усвоенные вещества балластом оседают в организме, из-за чего и возникает заболевание. Эти вещества отравляют организм или мешают его работе.

Например: при диабете плохо усваивается сахар, при ревматизме – белок, при излишней тучности – жир, пр целиакии – глютен, при задержке воды в организме – соль.

Знание 3 групп позволяет питаться правильной пищей при восстановлении кислотно-щелочного баланса.

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Продукты выбирают по следующим основным принципам:

1. Для людей, не страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих и кислых продуктов должно быть больше, чем окисляющих.

2. Для людей, страдающих нарушением метаболизма кислот: ощелачивающих продуктов питания должно быть больше, чем окисляющих и кислых.

Окисляющие продукты

Это в основном пища, богатая белками, углеводами или жирами.

Мясо: птица, колбаса, мясной бульон, рыба, продукты моря (мидии, креветки)

Яйца

Сыры (в твердых сырах кислот больше, чем в мягких)

Животные жиры ( жир, сало, топленое сало и так далее)

Растительные масла (особенно арахисовое и рафинированные масла), маргарин

Цельные и нецельные зерновые (пшеница, овес, просо)

Хлеб, макаронные изделия, хлопья и продукты на основе зерна

Бобовые горох, соя, белая фасоль, бобы

Сахар

Сладости: сиропы, пироженые, шоколад, конфеты, варенье, засахаренные фрукты

Масличные культуры: орехи, семечки (кроме миндаля и бразильского ореха)

Сладкие напитки: лимонады на базе колы и другие

Кофе, чай, какао, вино

Кислые продукты

Это продукты, окисляющее или ощелачивающее действие которых зависит от обмена веществ в организме. Кислые продуктысодержат много кислоты, отсюда их вкус и название.

Кисломолочные продукты: йогурт, простокваша, кефир, творог (слабо отжатый)

Ягоды: белая, красная, черная смородина, малина, клубника, вишня

Незрелые фрукты (они более кислые)

Кислые фрукты: цитрусовые (лимон, грейпфрут, мандарин, апельсин), некоторые сорта яблок, слива, абрикосы

Сладкие фрукты (особенно в большом количестве)

Кислые овощи: помидоры, баклажаны, ревень, щавель, кресс-салат

Квашенная капуста, маринованные овощи

Фруктовые соки, лимонный сок (в салатном соусе)

Мед

Уксус

Ощелачивающие продукты

Эти продукты ощелачивают потому, что, с одной стороны, они богаты основаниями и либо не содержат кислот совсем, либо содержат их в маленьком количестве; с другой стороны, они не образуют кислот во время различных обменных процессов в организме.

Картофель

Зеленые овощи ( сырые и жареные), салат, салат-латук, зеленая фасоль, капуста и пр.

Цветные овощи: морковь, свекла и др. ( кроме помидоров и баклажан)

Кукуруза

Молоко ( жидкое и сухое), творог (хорошо отжатый), сливки, масло

Бананы

Миндаль, бразильский орех

Сухофрукты: финики, изюм ( кроме кислых на вкус, например: абрикосов, яблок)

Щелочная минеральная вода

Напитки из пюре миндального ореха

Черные оливки, консервированные в масле

Авокадо

Масло холодного прессования

Сахар, выпаренный из сахарного тростника

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Восемь правил для сохранения кислотно-щелочного баланса

1. Еда никогда не должна состоять только из окисляющей пищи и всегда должна содержать ощелачивающие продукты.

2. При приеме пищи количество ощелачивающих продуктов должно быть больше, чем окисляющих.

3. Количество ощелачивающих продуктов должно быть тем больше, чем кислее внутренняя среда организма, а также в тех случаях, когда у человека нарушен обмен кислот.

4. Диета, составленная исключительно из ощелачивающих овощей, возможна, но в течении ограниченного периода времени ( 1-2 недели).

5. Еда не должна состоять только из кислых продуктов и должна обязательно содержать продукты ощелачивающие.

6. Окисляющие и кислые продукты нужно есть в количестве, соответствующем особеннстям обмена веществ организма.

7. Нельзя очень часто есть кислые продукты.

8. Кислые продукты можно есть только тогда, когда организм готов их принять. опубликовано econet.ru

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