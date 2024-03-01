Незаметные признаки того, что Вы теряете здоровье

Вот несколько неявных, но очень опасных признаков того, что вы незаметно теряете здоровье.

К сожалению, подавляющее количество людей предпочитают игнорировать симптомы наступающей болезни. Мы так привыкли к мысли о собственной неуязвимости, что каждая простуда становится настоящим сюрпризом, а уж более серьезный диагноз и вовсе оказывается громом среди ясного неба.

Вот несколько неявных, но очень опасных признаков того, что вы незаметно теряете здоровье.