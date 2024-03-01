Незаметные признаки того, что Вы теряете здоровье

Вот несколько неявных, но очень опасных признаков того, что вы незаметно теряете здоровье.
К сожалению, подавляющее количество людей предпочитают игнорировать симптомы наступающей болезни. Мы так привыкли к мысли о собственной неуязвимости, что каждая простуда становится настоящим сюрпризом, а уж более серьезный диагноз и вовсе оказывается громом среди ясного неба.
Вот несколько неявных, но очень опасных признаков того, что вы незаметно теряете здоровье.
Если вы потеряли более пяти килограмм за короткое время, без диет и спортивных упражнений, то стоит обратиться к врачу. Это один из признаков рака поджелудочной железы, пищевода и легких. Люди, к сожалению, легко игнорируют потерю веса, списывая все на внешние причины.
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Изношенная эмаль часто становится признаком кислотного рефлюкса, неприятной и сложной болезни. Кислоты из пищевода растворяют эмаль на тыльной стороне зубов — в отличие от сладких напитков, которые воздействуют на фронтальную сторону. Если вы заметили эту проблему, немедленно обратитесь к врачу. Без лечения кислотный рефлюкс не только приводит к разрушению зубов, но и в разы увеличивает риск развития рака пищевода.
Болезненные высыпания на коленях, локтях и коже головы выглядит точь-в-точь как экзема. Однако, это может быть куда более серьезной проблемой. Целиакия, аутоиммунное заболевание, вызывает именно эти симптомы. Может быть, вам придется навсегда отказаться от содержащих глютен продуктов.
Слишком частые позывы к туалету могут сигнализировать либо о проблемах с мочевым пузырем, либо о прогрессирующем раке простаты. Запор или понос – признаки заболевания толстой кишки. Конечно, и то, и другое вполне может быть вызвано внешними причинами, однако, если недомогание растягивается больше, чем на неделю, поход к врачу откладывать не стоит.
Болезнь Паркинсона означает отмирание нервных клеток головного мозга. Самое ужасное, что никаких резких изменений больной не замечает и не прибегает к диагностике. Однако исследования позволили доказать корреляцию сбивчивого почерка пациента и болезни. Мозг прекращает вырабатывать допамин, химическое вещество посылающие сигналы, чтобы конечности пришли в движение. Это вызывает ригидность мышц рук, влияющую на почерк. Другими маркерами наступающей болезни являются внезапная потеря обоняния и очень интенсивные сновидения.
Более половины пациентов, страдающих тяжелой формой депрессии, подвержены припадкам внезапного гнева. Такую проблему не вылечить одними лекарствами: понадобится работа с когнитивным психологом. Если вы заметили, что в течение двух недель подряд срываетесь по пустякам, то стоит обратиться за консультацией. Запущенная депрессия вполне может перерасти в обссессивно-компульсивное расстройство.
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Как правило, кашель вовсе не означает рак. Однако затяжные приступы кашля без видимых причин — простуды, аллергии, астмы — уже повод насторожиться. К сожалению, он может сигнализировать о прогрессирующем раке легких. В сопровождении хрипоты — рака горла и гортани. Мы рекомендуем вам проходить онкологические обследования не реже раза в год.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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