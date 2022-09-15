Омолаживающие упражнения для лица —удивительный результат всего за пару минут в день!

Лицо – это визитная карточка каждого человека. Это то, что мы запоминаем прежде всего, знакомясь с новыми людьми. Мы можем понять эмоции собеседника, характер и даже сделать выводы о его здоровье, посмотрев на его лицо. Задумывались ли вы, о чем расскажет ваше?

Каждый день мышцы нашего лица испытывают колоссальные нагрузки: помогают нам улыбаться, хмуриться, говорить, выражать свои чувства. Добавив к этому стресс, привычку спать на одном и том же боку, неправильный прикус и т.п., получим общую усталость лица и перенапряжение некоторых мышц.

В результате мы неизбежно начинаем испытывать трудности с полноценным выражением чувств и эмоций при помощи мимики. Кожа лица быстрее изнашивается, становится дряблой и безжизненной, появляются все новые морщины, усиливаются уже существующие.

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Кроме того, напряжение в каждой конкретной области несет отпечаток проблем, с которыми сталкивается человек. Так, зажимы в области лба свидетельствуют об информационной пресыщенности, тяжелых размышлениях. А напряжение в области челюсти отражает преодоление препятствий, говорит об упрямстве и настойчивости. Вот уж действительно – у каждой морщинки своя история!

Излишним будет объяснять, насколько важно научиться расслаблять мышцы лица.

Регулярное выполнение несложных приемов по снятию нагрузки дает удивительные результаты. Восстанавливается эластичность мышц, разглаживаются морщинки, цвет лица становится здоровым и свежим, а мимика более богатой и естественной. Помимо видимых внешних эффектов можно получить и улучшение эмоционального фона.

Легкий массаж повышает настроение; глубокая проработка мышц обычно проводится в тишине, полудреме, в состоянии близком к медитации и оставляет после себя ощущение внутренней гармонии и покоя.

Попробуйте сами!

Желая расслабить лицо, многие люди интуитивно совершают очень точные и правильные движения. Мы трем глаза, когда они устают, разминаем напряженные участки, массируем кожу головы и шею.

Большинство упражнений строятся на естественных ответных реакциях человека на зажимы в той или иной области. Поэтому их выполнение не только полезно, но еще и очень приятно.

Упражнения разделены на три группы, чтобы каждый нашел что-то подходящее для себя, независимо от количества свободного времени и местонахождения.

1. Незаметные для окружающих

Выдалась одна свободная секундочка среди напряженного дня? Нет возможности уединиться? Тогда постарайтесь запомнить эти простые упражнения. Их выполнение совсем незаметно для людей вокруг и отнимает минимум времени.

Разумеется, это всего лишь поддерживающие упражнения, «скорая помощь» для вашего лица. Сочетайте их с техниками, описанными в других разделах этой статьи для достижения наилучшего эффекта.

Итак, приступим.

Потянитесь макушкой вверх – мысленно, но прикладывая усилия. Это поможет расслабить мышцы шеи.

С закрытым ртом ведите кончиком языка по небу в направлении от зубов к горлу, постарайтесь увести кончик языка как можно дальше – так вы порадуете мышцы подбородка.

Одной из причин головной боли может стать напряжение жевательных мышц (это связано с расположением височных и жевательных мышц). Проблему решит легкий массаж висков – упражнение, который используют неосознанно большинство из нас.

Снять усталость с области вокруг глаз помогает наблюдение за природой: любуйтесь деревьями в парке, озером, облаками в небе...

При долгой работе за компьютером будет полезным периодически прерываться и переводить взгляд за окно.

Поможет и легкая гимнастика для глаз: переводите взгляд максимально влево-вправо, вверх-вниз.

2. Экспресс-методики

Удалось найти пару минут для себя вдали от посторонних глаз? Отлично! Тогда смело используйте методики, описанные дальше.

Начнем с шеи. На вдохе задержите дыхание на 10-20 секунд, при этом голову втяните в плечи (как бы пытаясь дотянуться плечами до ушей). На выдохе опустите расслабленные плечи вниз. Еще три-четыре повторения усилят эффект.

Теперь постарайтесь как можно сильнее сморщить все лицо, задержаться в этом положении на 5-10 секунд и затем отпустить напряжение.

Поднимайте брови, смыкайте их, словно нахмурившись, зажмурьте глаза – заставьте каждую мышцу вашего лица расслабиться после короткой, но интенсивной нагрузки.

Осторожно помассируйте круговыми движениями точку, где соединяются нижняя и верхняя челюсти. Попробуйте легко пощипать щеки.

Наберите побольше воздуха и, не спеша, выдыхайте так, чтобы губы начали вибрировать (будто со звуков «пфффф»).

Вы можете выполнить за раз одно упражнение или сразу все. Количество повторений определяется вашими внутренними ощущениями. Обычно бывает достаточно пяти раз.

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3. Полноценное расслабление

Эти техники более продолжительные по времени, но зато оказывают и более глубокое воздействие на ваше лицо. Рекомендуется выполнять их регулярно по вечерам. Выбирайте упражнение, которое кажется наиболее приятным в текущий момент, и действуйте!

Практически мгновенный эффект оказывает теплый компресс. Для этого намочим махровое полотенце в горячей воде и, хорошо отжав, положим на лицо и оставим на 10-15 минут.

Попробуем сделать вариацию позы льва из йоги лежа. Итак, ложимся, и, открыв рот, высовываем язык и тянемся им к грудной клетке. Зафиксировать положение необходимо на 1-10 минут, после которых расслабление всего лица гарантированно!

Легкими прикосновениями исследуйте свое лицо, уделяя больше внимания тем участкам, где почувствуете напряжение. Движения должны быть осторожными, используйте крем, чтобы не растянуть кожу. А теперь положите обе ладони на лицо, почувствуйте их тепло. Такой массаж станет замечательной подготовкой ко сну.

Следующий метод также особенно актуален перед сном. Примите теплую ванну, достаточно будет 15-20 минут. Для усиления эффекта используйте ароматерапию: добавьте несколько капель эфирного масла. Для снятия напряжение рекомендуется использовать масло лаванды, иланг-иланга, бергамота, розы, мелиссы. Выбранное масло (достаточно 3-5 капель) растворите в основе. Это может быть мед, кефир, сметана, базовое масло (к примеру, миндальное) или даже морская соль.

Составляя свой комплекс упражнений для лица, помните, что каждый человек индивидуален. Выполняйте техники, комфортные для вас, чтобы получить наибольшую пользу. И не забывайте, что полноценный сон многократно увеличит эффективность любой из них.

Достигая расслабления мышц, старайтесь прочувствовать и запомнить это состояние. Ведь тогда вы сможете вернуться к нему в любой момент одним лишь усилием мысли!опубликовано econet.ru

Автор Александра Трибунская

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