Воспользуйтесь этим средством—прыщи и угревая сыпь больше к вам не вернутся!

Овсяные хлопья, как и молоко, являются природным эксфолиантом и обладают вяжущими свойствами, поэтому они помогают очистить поры и удалить загрязнения, предотвращая появление прыщей.
Угри и прыщи являются очень распространенными кожными проблемами, которым подвержено большинство подростков по всему миру, и, в меньшей степени, они встречаются и у взрослых. Прыщи обычно являются следствием закупорки пор кожи. Это происходит либо из-за избыточной продукции кожного сала, либо по причине накопления в коже некоторых веществ, как результат воздействия загрязненной окружающей среды.
Из-за того, что прыщи влияют на внешний вид, ухудшая состояние кожи, они создают проблемы с самооценкой у тех, кто подвержен акне. Учитывая множество проблем, которые прыщи вызывают в нашей жизни, сегодня многие компании занимаются разработкой различных видов лечения, которые помогут ускорить процесс заживления и сделают наше лицо чистым и красивым.
Тем не менее, альтернативные процедуры и косметические продукты, изготовленные из натуральных средств, также могут стать отличным решением этой проблемы, и при этом, в отличие от химических аналогов, они не имеют никаких побочных эффектов. Маска из овсяных хлопьев и молока является одним из тех 100% натуральных продуктов, которые могут помочь справиться с этой проблемой; сегодня мы поделимся с вами ее рецептом, чтобы вы могли и сами ее попробоват
На протяжении сотен лет, овес и молоко являются важной частью ритуалов красоты многих людей, которые используют все их полезные свойства для того, чтобы иметь более красивую и сияющую кожу.
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Сочетание этих двух продуктов дает нам маску с вяжущими и отшелушивающими свойствами, которые облегчают удаление омертвевших клеток и других загрязнений с поверхности кожи, которые и приводят к появлению акне. Она также обладает свойством регулировать рН кожи, чтобы уменьшить излишний жир.
Овес является одним из наиболее полезных злаков, которые может предложить нам природа. Он богата витаминами, минералами, клетчаткой и другими важными соединениями, которые способны исцелять наш организм изнутри и снаружи.
Благодаря этому, он используется в качестве активного компонента в разных коммерческих продуктах, ведь овес способствует увлажнению и заживлению, что значительно улучшает внешний вид кожи.
Одним из главных преимуществ овса (овсянки) является его очищающее действие, эти хлопья просто идеально впитывают всю грязь и токсины, которые накапливаются в наших порах.
Овес помогает заботиться о коже, регулируя ее естественный рН, благодаря тому, что в нем содержатся особые белки.
Глубоко увлажняет кожу, помогая предотвратить обезвоживание и защитить от повреждений, вызванных агрессивными факторами окружающей среды.
Он издавна используется в качестве естественного эксфолианта, идеально подходящего для лечения прыщей, акне, черных точек и других дефектов.
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Молочную кислоту, которая содержится в молоке, и натуральные жиры использовали на протяжении веков для лечения различных проблем кожи, как акне и ожоги.
Как и предыдущий ингредиент, сегодня молоко часто входит в состав коммерческих продуктов для красоты, его питательные свойства используют для ухода за различными типами кожи.
Содержит витамин А, важное вещество для питания и восстановления кожи.
Молочная кислота действует как увлажняющий элемент для кожи, делая ее мягкой и гладкой.
Оно также обладает действием пилинга, который облегчает удаление омертвевших клеток кожи и других загрязнений, которые вызывают акне.
Рекомендуем не использовать средства на основе молока летом, так как молочная кислота снижает защиту кожи от УФ-лучей.
Ингредиенты
Приготовление
Сначала перемешайте перемолотые овсяные хлопья с молоком, пока у вас не получится густая масса.
Затем вымойте лицо как обычно, мылом и водой, и нанесите на него маску. Будьте особо осторожны с областью вокруг глаз.
После того, как вы нанесете маску на всю кожу, оставьте ее, по крайней мере, на 15 минут, а затем смойте холодной водой.
Повторяйте эту процедуру 2 раза в неделю, потому что результаты действия этого средства видны не сразу, и для их получения необходимо несколько недель регулярного применения.
Как вариант, вы можете добавить в эту маску немного меда, чтобы дополнить нашу маску его антибиотическим и заживляющим действием. опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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