Как избавиться от отеков ног

Ты возвращаешься домой усталая, ноги кажутся отекшими и тяжелыми, тебя беспокоят неприятные ощущения в лодыжках...

Наверняка тебе однажды приходилось сталкиваться с этим: ты возвращаешься домой усталая, ноги кажутся отекшими и тяжелыми, тебя беспокоят неприятные ощущения в лодыжках. Это хорошо знакомая многим из нас задержка жидкости.

Чаще всего с задержкой жидкости приходится сталкиваться именно женщинам. Как правило, эта проблема чаще беспокоит людей в летний период. В большинстве случаев задержка жидкости связана с нарушениями кровообращения.

Из-за токсинов в тканях нашего тела развиваются воспалительные процессы, вода начинает накапливаться, а обратный отток крови и жидкостей уменьшается. В результате наши ноги отекают, и мы начинаем испытывать болевые ощущения.

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Что же делать? Как быть в такой ситуации? Не волнуйся. Сейчас мы подробно расскажем тебе о путях решения этой неприятной проблемы.

Задержка жидкости в ногах: узнай ее причину

Организм каждого человека имеет свои индивидуальные особенности, у нас есть свои привычки. Образ жизни и физические особенности каждого из нас различаются.

Поэтому причины задержки жидкости у каждого человека также индивидуальны. Задержка жидкости чаще всего объясняется влиянием следующих факторов:

Длительное пребывание стоя, на ногах.

Лишний вес. Очень часто женщины с большим количеством целлюлита страдают задержкой жидкости в ногах.

Часто ноги отекают во время длительных путешествий на поезде или в самолете. Это происходит из-за того, что человеку приходится в течение долгого времени находиться сидя, в одной и той же позе.

Прием некоторых медицинских препаратов. Существуют медикаменты, побочным эффектом лечения которыми является задержка жидкости.

Перенесенные травмы колена или щиколотки также могут спровоцировать эту проблему.

Варикозное расширение вен.

Заболевания и нарушения в работе почек.

Сердечно-сосудистые заболевания.

Гормональные изменения во время менструального цикла.

Неправильное питание: злоупотребление солью также довольно часто приводит к возникновению отеков.

Если отеки в ногах тебя беспокоят слишком часто, рекомендуется обратиться за консультацией к медицинскому специалисту. Будет лучше, если перед использованием домашних средств, о которых мы расскажем тебе в этой статье, ты будешь точно знать причину этой проблемы. Установить ее тебе поможет доктор.

1. Отвар фенхеля

Фенхель — ароматное растение родом из Средиземноморья. Его легко отыскать как в магазинах натуральных продуктов, так и в аптеках.

Оно обладает мочегонными свойствами, уменьшает образование газов, нормализует пищеварение, а также помогает очищать организм. Фенхель является эффективным средством в борьбе с задержкой жидкости. Рекомендуется принимать отвар фенхеля один или два раза в день, через 15 минут после приема пищи.

Ингредиенты:

1 чайная ложка фенхеля (5 г.)

1/2 чайной ложки аниса (3 г.)

1 стакан воды (200 мл.)

Приготовление:

Доведи до кипения один стакан воды, а затем добавь в нее фенхель и анис.

Продолжай готовить отвар из трав еще 20 минут.

Когда указанное время пройдет, сними отвар с огня. После варки он должен настояться еще 10 минут.

Когда отвар остынет, его можно пить.

2. Отвар хвоща

Это растение смело можно назвать самым эффективным средством избавления от задержки жидкости. Ты можешь найти хвощ в аптеке или магазинах гомеопатии. Чем же именно обусловлен подобный целебный эффект этого растения?

Хвощ помогает остановить кровотечения и улучшает свертываемость крови.

В нем содержится кремний, минерал, способствующий регенерации кожи и восстановлению соединительной ткани.

Хвощ является эффективным натуральным мочегонным средством: увеличивает количество выделяемой мочи, стимулирует выведение токсинов и помогает очищать наш организм.

Интересный факт: хвощ содержит два активных вещества: сапонин и эквизетин. Они оказывают стимулирующее воздействие на кровообращение, а также помогают очищать наше тело от токсичных веществ.

Рекомендуется регулярно выпивать отвар хвоща по утрам. Вскоре ты заметишь улучшение своего самочувствия.

3. Продукты, которые следует включить в свой рацион

Первым, на что нужно обратить свое внимание, является употребление соли. Ее нужно ограничить.

Гормональная система нашего организма отвечает за сохранение баланса жидкостей в нашем теле. Когда в организме накапливаются излишки соли, в тканях начинают развиваться различные воспалительные процессы, человека начинает беспокоить задержка жидкости.

Если организм не справляется с выведением жидкости через почки и почтовые железы, появляются отеки.

Причиной развития воспалений является не только употребление соли. Насыщенные жиры, сахаросодержащие напитки, сладости, белая мука — все эти продукты вызывают нарушения в работе различных органов и систем нашего организма. Поэтому лучше всего их избегать.

При этом рекомендуется включить в свой ежедневный рацион следующие продукты:

Лук

Спаржа

Петрушка

Сельдерей

Артишок

Эндивий

Салат

Баклажан

Арбуз

Груша

Ананас

Банан

Дыня

4. Правильно пей воду

К сожалению, когда речь заходит о нашем питании, мы часто совершаем небольшие ошибки. Так, часто можно услышать о том, что человеку рекомендуется ежедневно выпивать как минимум два литра воды.

Поэтому иногда люди начинают заставлять себя больше пить, выпивая за один раз целый стакан воды или даже больше. И так на протяжении всего дня. Конечно же, это неправильно.

Все, чего мы добиваемся таким питьем — желудок, переполненный водой. В этом случае жидкость начинает накапливаться в нашем организме.

Как же правильно пить? Ответ простой: рекомендуется пить воду маленькими глотками, понемногу на протяжении всего дня. Это позволяет избежать как обезвоживания, так и накопления жидкости.

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5. Получасовая прогулка каждый день

Надень удобную одежду, хорошие кроссовки и выходи на прогулку! Прогулка не должна быть неприятной обязанностью, не воспринимай ее как занятие спортом. Это в первую очередь отдых и расслабление. Почувствуй внутреннюю свободу и отвлеклись от повседневных забот. Прогулка поможет тебе восстановиться и поднимет настроение.

Регулярные прогулки нормализуют кровообращение, стимулируют снабжение кислородом всех частей нашего тела. Такой отдых помогает сохранить эластичность сосудов и вен.

Уже через несколько недель ты заметишь, что ноги стали более легкими и отдохнувшими.

Внимательная забота о питании, стабильный вес и активный образ жизни помогут тебе избежать неприятных отеков и задержки жидкости в будущем.опубликовано econet

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