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Как на нас влияет нарушение работы щитовидной железы

Источник: steptohealth.ru 27 июля 2024 6516
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Если мы вдруг, без особых причин, поправляемся или теряем вес, появляются мышечные боли, становится труднее сконцентрировать внимание, если мы постоянно испытываем чувство тревоги или печали, возможно, это сигнализирует о проблемах с щитовидной железой.

Как на нас влияет нарушение работы щитовидной железы

Если мы вдруг, без особых причин, поправляемся или теряем вес, появляются мышечные боли, становится труднее сконцентрировать внимание, если мы постоянно испытываем чувство тревоги или печали, возможно, это сигнализирует о проблемах с щитовидной железой.

Щитовидная железа играет очень важную роль в организме, прежде всего, в обмене веществ. Она имеет форму бабочки и расположена на шее, повыше ключиц. 

Если щитовидная железа разбалансируется, возникают различные проблемы со здоровьем. Какие именно — мы расскажем в этой статье.

Щитовидная железа: важная и «забытая»

Мы  обычно не осознаем, какое влияние оказывает эта железа на наш организм и его жизнедеятельность — до тех пор, пока не возникают проблемы. Она вырабатывает гормоны, которые контролируют нашу активность.

Наиболее частые нарушения работы щитовидки:

  • Гипертиреоз: Когда железа вырабатывает больше гормонов, чем требуется организму.
  • Гипотиреоз: Когда вырабатывается недостаточное количество гормонов.

Заболевания щитовидной желе

зы:

  • Зоб: Стойкое увеличение щитовидной железы.
  • Рак щитовидной железы.
  • Узловой зоб.
  • Тиреоидит: Воспаление щитовидной железы.

Примерно 12% населения страдает от проблем с щитовидной железой, и у многих в течение жизни бывают нарушения ее работы.

Сигналы о том, что с щитовидкой не все в порядке

Тело обычно дает нам «сигналы тревоги», но не всегда мы их «слышим». О возможном разбалансировании работы щитовидной железы свидетельствуют следующие сигналы:

Постоянная усталость и нарушения сна

Это один из важных симптомов нарушения работы щитовидки. Если тебе все время хочется спать (даже если ты поспала часов десять) или ты чувствуешь, что у тебя просто нет сил и энергии, вполне возможно, у тебя гипотиреоз.

Если же у тебя проблемы с засыпанием и ты постоянно чувствуешь себя слишком возбужденной, «взвинченной», а частота сердечных сокращений увеличивается, дело, скорее всего, в гипертиреозе.

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Как на нас влияет нарушение работы щитовидной железы

Изменения веса

Если у тебя гипотиреоз, вес тела увеличивается, и сбросить его очень сложно. Если же тебе, несмотря на «усиленное питание», не удается поправиться, это, очевидно, связано с гипертиреозом.

Как нарушения работы щитовидки отражаются на настроении и эмоциях

В случае «гипер» преобладают тревожность, приступы паники, быстрая смена мыслей, проблемы с концентрацией.

Для «гипо» характерны депрессия, чувства грусти и усталости. Это связано с повышенным уровнем серотонина.

Проблемы с кишечником

У страдающих гипотиреозом обычно бывают запоры (поскольку соответствующие гормональные изменения вызывают замедление процессов пищеварения).

Те же, у кого гипертиреоз, могут страдать диареей или синдромом раздраженной прямой кишки.

Мышцы и суставы

При недостаточной выработке гормонов щитовидной железы бывают опухание мышц, боли в мышцах, онемение пальцев ног и рук. А так же:

  • Ригидность
  • Воспаление
  • Общая слабость
  • Тендинит

Если же тебе стало сложно удерживать в руках предметы, подниматься по лестнице, «добираться» до высоко расположенных полок в шкафах, у тебя, скорее всего гипертиреоз.

Репродуктивный аппарат

У женщин с гипотиреозом менструальные периоды бывают более затяжные, а менструации — болезненные. Они также могут страдать бесплодностью и гормональной разбалансировкой (предменструальный синдром). И у женщин, и у мужчин гипотиреоз вызывает ослабление либидо (сексуального «аппетита»).

У женщин с гипертиреозом менструальные периоды становятся более короткими, возможны задержки. Эта дисфункция щитовидной железы также может отрицательно влиять на фертильность.

Волосы и кожа

Если твои волосы стали сухими и ломкими и начали сильно выпадать, возможно, твоя щитовидная железа плохо работает. А если к этим симптомам добавляется сухая кожа и ломкие ногти, диагноз почти наверняка будет «гипотиреоз».

При гипертиреозе волосы тоже выпадают, но только на голове; кожа выглядит тонкой и нежной.

Температура тела

У страдающих  гипотиреозом температура тела понижена, руки и ноги мерзнут.

При гипертиреозе бывает регулярное чувство жара и усиленное потоотделение.

Холестерин

При гипотиреозе наблюдается повышенный уровень плохого холестерина в крови. При гипертиреозе уровень холестерина, наоборот, понижен.

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Как на нас влияет нарушение работы щитовидной железы

Артериальное давление

В нескольких исследованиях установлено, что при гипотиреозе риск повышения давления возрастает. При гипертиреозе систолическое давление повышается, а диастолическое — понижается.

Сердце

При гипотиреозе пульс, как правило, замедленный (примерно на 20 ударов в минуту меньше, чем в норме).

При гипертиреозе наблюдается учащение сердцебиения.  

Шея

Зоб — одно из наиболее частых проявлений проблем с щитовидной железой. При этом происходит расширение щитовидной железы, которое влечет за собой выпирание или вздутие шеи в передней ее части, а также охриплость голоса. Зоб может возникать как при гипер-, так и при гипотиреозе.

Как на нас влияет нарушение работы щитовидной железы

Существует ли предрасположенность к заболеваниям щитовидной железы?

Есть три фактора риска, которые повышают вероятность нарушений нормальной работы щитовидной железы:

  • Наследственность.
  • Пол и возраст (эти проблемы чаще бывают у женщин и у тех, кто старше сорока лет).
  • Курение (в сигаретах есть токсичные вещества, причиняющее вред этой железе).опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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