Заварите эти 4 травы и эликсир молодости готов!

Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание.
Никто не хочет стареть. Именно это неистребимое желание заставляло и заставляет человека искать эликсир или таблетку вечной молодости. Омоложение организма – это мечта человека, категорически не желающего умирать. Казалось бы, цель недостижима, и, к сожалению, путь человека всегда имеет окончание. Смерть вряд ли удастся победить, а вот со старостью бороться можно и нужно. И не последнюю роль в этой битве играют лекарственные травы.
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Бессмертник, ромашка, зверобой, берёзовые почки: каждое растение – кладезь лечебных свойств, а вместе эти травы создают прекрасное сочетание, позволяющее многогранно воздействовать на человеческий организм. Эта четвёрка трав составляет основу многих лекарственных рецептов, активно применяемых в народной медицине, и это ещё раз говорит о том, что эти травы могут помочь каждому человеку улучшить здоровье. Стоит рассмотреть растения по отдельности:
1. Бессмертник
А как красиво звучит! Название само за себя говорит. В плане лечебных факторов растение имеет следующие основные свойства:
2. Ромашка
Для этого растения почти нет аналогов по спектру лечебных свойств, из которых надо отметить следующие:
Учитывая эти свойства, практически нет областей медицины, где ромашка каким-либо образом не использовалась в лечении больных.
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3. Зверобой
Это растение – хороший антисептик и прекрасный антидепрессант. Именно эти основные свойства применяются в медицине, хотя, конечно же, у зверобоя имеются и другие лечебные факторы (желчегонное, вяжущее, успокаивающее, спазмолитическое). Однако именно улучшение эмоционального и психологического здоровья придаёт зверобою оптимальные лечебные свойства.
4. Берёзовые почки
Собранные ранней весной почки берёзы содержат массу полезных веществ, которые и обуславливают лечебные свойства:
Ингредиенты:
• 100 г ромашки;
• 100 г зверобоя;
• 100 г бессмертника;
• 100 г берёзовых почек.
Как приготовить:
Измельчить в кофемолке и оставить в закрытой посуде. Залить 1 ст. ложку смеси 0,5 л кипятка, дать настояться в течение 20 минут, процедить через ткань.
В 1 стакане тёплого отвара растворить 1 ст. ложку мёда, выпить перед сном.
После приёма эликсира пить и кушать ничего нельзя!
За 20 минут до завтрака оставшуюся жидкость подогреть, добавить 1 столовую ложку мёда и выпить.
Цикл – 30 дней.
Курс проводить один раз в 5 лет.опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.by/
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