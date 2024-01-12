11 показателей крови, за которыми необходимо следить после 30

Если у вас появились какие-либо проблемы со здоровьем, то анализ крови будет самым первым назначением врача. Вот основные показатели крови, которые важно всегда держать под контролем.
Анализ крови – это самое первое назначение доктора, которое он рекомендует сделать в случае каких-то проблем со здоровьем у человека. Для простого анализа кровь берется из пальца в тот же день, для более развернутого берут кровь из вены натощак. Почему надо сдавать кровь на пустой желудок? Любая еда может оказать существенное влияние на результат, к примеру, повысить сахар в крови. Поэтому самое благоприятное время для сдачи крови – это утро, когда организм после сна отдохнувший.
Повышенное количество эритроцитов часто наблюдается при обезвоживании, которое стало последствием рвоты, диареи, ожогов, перитонита или чрезмерного потоотделения.
Избыток эритроцитов – это обычная физиологическая реакция у альпинистов, летчиков, спортсменов, жителей высокогорных районов.
Когда эритроциты понижены, то в данном случае имеет место быть эритропения. Причины этого состояния носят физиологический и паталогический характер. К первым можно отнести избыток воды в организме (гипергидратация), ко вторым относятся, к примеру, разного рода анемии.
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Нормальные характеристики этого показателя варьируются в зависимости от возраста, пола и от физиологического состояния. Средний показатель для женщин – 120-140 г/л, для мужчин – 130-160 г/л.
Как правило, повышенный гемоглобин наблюдается у курильщиков, у людей, много работающих физически, у жителей высокогорных районов, а также у тех, кто подвержен стрессу.
Также увеличение количества гемоглобина может говорить о том, что человек страдает от хронической дыхательной и сердечной недостаточностью, от поликистоза почек, от обезвоживания.
Главной причиной пониженного гемоглобина является анемия различного происхождения.
Именно благодаря тромбоцитам кровь поддерживается в жидком состоянии, они защищают стенки сосудов от повреждений, а также растворяют образовавшиеся тромбы.
Повышение этого показателя (тромбоцитоз), как правило, случается при каком-либо воспалительном процессе (язвенный колит, туберкулез, острый ревматизм), анемии, острой кровопотери.
Понижение этого показателя (тромбоцитопения), как правило, случается во время хорошо протекающей беременности и во время менструации. Также понижение происходит при наличии проблем с печенью, щитовидной железы, тяжелой формы анемии, системной красной волчанке и при приеме некоторых лекарственных препаратов.
Лейкоциты относятся к клеткам нашей иммунной системы, которые принимают активное участие в защите организма. Бить тревогу надо начинать тогда, когда показатели по лейкоцитам в 2-3 раза выше.
Такое повышение может быть следствием аллергической реакции, инфаркта миокарда, бактериальной инфекции, интоксикации, острого воспалительного процесса и других заболеваний.
Если же лейкоцитов меньше нормы, то следует провериться на наличие тяжелых форм гепатита, гриппа и даже онкологических болезней.
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Норма содержания глюкозы в крови – 3,5 – 6,5 ммоль/л.
Если обнаружилось повышение глюкозы в крови, то в большинстве случаев это говорит о наличии сахарного диабета. При понижении глюкозы свидетельствует о том, что у вас не сбалансирован рацион питание, еда нерегулярная и бедная.
Этот показатель не должен быть выше 20,5 ммоль/л.
Это один из важных показателей, по которому определяется состояние печени. Повышение этого показателя может свидетельствовать о желчекаменной болезни, гепатите или о разрушении эритроцитов.
На этот показатель ориентируются при протекании того или иного заболевания. Для мужчин нормой является 2-10 мм/ч, для женщин норма – 2-15 мм/ч.
Перечислим некоторые проблемы, на которые может указывать повышение скорости оседания эритроцитов: воспалительный процесс в организме, ожоги, красная волчанка, травмы, инфекционное заболевание, онкологическая болезнь, анемия, ревматоидный артрит, васкулит и т.д.
Скорость оседания эритроцитов бывает пониженной при заболевании легких или при сердечной недостаточности, при наличии заболеваний, которые затрудняют движение эритроцитов, у вегетарианцев, которые отказались от употребления в пищу продуктов животного происхождения.
Этот показатель отвечает за состояние почек. Концентрация креатинина в пределах нормы составляет 0,18 ммоль/литр. При повышенных показателях стоит обратить внимание на свои почки, скорее всего речь идет о почечной недостаточности.
При пониженных показателях, скорее всего, речь идет о хронических заболеваниях почек, вегетарианской диете, голодании, приеме кортикостероидов, первые два триместра беременности, снижении мышечной массы.
Норма белка от 60 до 80 гр/л. При отклонении от нормы в какую-либо сторону стоит говорить о различных нарушениях в работе организма. Их определить поможет исключительно опытный специалист.
Норма по содержанию этого компонента в крови для мужчин составляет 12 – 31 мкмоль/л, а для женщин – 9-30 мкмоль/л.
В подавляющем большинстве случаев наблюдается пониженный уровень железа в крови. Причины для этого бывают разными: неправильное питание, обильная потеря крови (к примеру, во время месячных), повышенная потребность в данном микроэлементе, нарушения его усвоения, беременность.
При недостатке железа в организме происходит кислородное голодание всех тканей и органов, поэтому при обнаружении железодефицитную анемию следует лечить немедленно.
Норма этого элемента в крови людей колеблется от 148 до 616 пмоль/л в зависимости от физиологического состояния.
При его недостатке происходит нарушение кроветворения, появляются психические расстройства, поражение спинного мозга, полиневриты и другие неврологические расстройства. Если этого элемента в вашей крови недостаточно, то это может привести к развитию проблем с почками, печенью, могут развиться онкологические заболевания и лейкозы.опубликовано econet
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