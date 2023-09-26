Вы будете удивлены! Бороться с головными болями и бессонницей можно при помощи питания

С каждым годом и тем более десятилетием меняется наша жизнь, мы привыкаем ко все новым и новым достижениям технического прогресса, шагает вперед и медицина. И вместе с тем меняются болезни, которыми мы болеем. Какие же заболевания можно по праву назвать болезнями 21-го века? И что нужно есть, чтобы не болеть?

С каждым годом меняется наша жизнь, мы привыкаем ко все новым и новым достижениям технического прогресса. Вместе с тем меняются болезни, которыми мы болеем. Так, безвозвратно, будем надеяться, ушли в прошлое пандемии инфекционных болезней, выкашивавшие в средние века целые города, зато стремительно растет число сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, аллергий...

Какие же заболевания можно по праву назвать болезнями 21-го века? И как нужно питаться, чтобы не болеть?

1. Правильное питание при головной боли

Учёные установили, что неправильное питание при головной боли может значительно ухудшить самочувствие, а боль при этом может сохраняться даже после приема самых лучших обезболивающих средств. В то же время существуют продукты питания, которые могут не только облегчить, но и предупредить возникновение головной боли.

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Завтрак: Не проходящие, изматывающие головные боли зачастую являются результатом нехватки серотонина в организме, поэтому вполне возможно, что 1 банан в день избавит вас от головной боли.

Обед: Спирулина с перцем чили и витамином Е - снижает головные боли при больших психических нагрузках, нормализует психическое состояние организма (хрустящую спирулину можно есть как снеки).

Ужин: Печёный картофель вместе с кожурой является лучшим источником калия.

Обезвоживание организма считается главное причиной возникновения головных болей. Следовательно, надо увеличить потребление продуктов с высоким содержанием жидкости (арбуз) вместо того, чтобы пичкать себя таблетками.

Советы от диетолога: "Добавляем шпинат!"

Шпинат способствует понижению кровяного давления и снимает головную боль. Попробуйте приготовить салат с добавлением листьев шпината: 2 стакана листьев шпината, ¾ стакана арбузных кусочков, ½ стакана нарезанных персиков и 2 чайные ложки тёртого грецкого ореха или миндаля, заправьте малиновым дрессингом.»

2. Меню при вздутии живота

Завтрак: Теплая вода с лимоном и имбирем. Имбирь снимает спазмы и укрепляет иммунитет. Имбирь также способствует пищеварению благодаря высокому содержанию клетчатки.

Обед: Зеленый суп из сельдерея, кабачков и т.п.

Ужин: Cалат с большим количеством укропа (свежего или семян), огурцами, авокадо и спаржой. Не забывайте о йогурте, который способствует росту полезных кишечных бактерий. Ферментированные молочные продукты, такие как йогурт или кефир, нормализуют кишечную микрофлору.

Диетологи советуют: «Для нормализации пищеварения пейте достаточное количество воды. Это облегчит выведение шлаков из вашего организма и предотвратит запоры, а также поможет вашему организму переваривать клетчатку. Обеспечивайте свой организм белками за счет продуктов с низким содержанием жиров, таких как постное мясо и мясо птицы, рыба, обезжиренное молоко.»

Совет : «Выпейте перед сном чай из ромашки – он уменьшает газообразование, процессы брожения, снижает спазмы в желудке.

Добавляйте чайную ложку яблочного уксуса на стакан воды и пейте перед едой.»

3. Чувство голода

Возникновение чувства голода - сложный процесс, в котором участвуют два основных гормона голода, лептин и грелин. К счастью, при помощи некоторых продуктов аппетит можно контролировать.

Завтрак: Пара вареных яиц и половина грейпфрута. Грейпфруты превосходно выводят лишнюю жидкость из организма и помогают уменьшить аппетит.

Обед: Овощной суп.

Горячая жидкость ослабляет аппетит, а поскольку порция супа обычно содержит совсем мало калорий, его можно съесть довольно много, буквально заполнив им желудок.

Ужин: Рыбно блюдо или нежирный творог плюс стакан кефира до 3,2 процента жирности. Дополнительно можно съесть яблоко или мандарин, апельсин или маленькую кисточку кисло-сладкого винограда.

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Диетолог советует: «Ежедневно надо съедать минимум 30 г клетчатки. Основным источником клетчатки должны быть макароны и ржаной хлеб, фасоль, печеный картофель, кукуруза, чечевица, овощи, свежие и сушеные фрукты. Брокколи, перец, спаржа, помидоры, огурцы, цветная капуста, салат – овощи, которые содержат большое количество клетчатки, но в то же время низкокалорийны.»

4. Рассеяность внимания

Завтрак: Некоторые питательные вещества, особенно железо, может помочь женщинам чувствовать себя более энергичным и улучшить концентрацию. На завтрак попробуйте греческий йогурт с яблоками, ягодами или ореховые тосты.

Обед: Салат из фасоли, чечевицы или со шпинатом и кунжутом.

Ужин: Тунец, лосось, сельдь и скумбрия богаты омега-3 жирными кислотами. Эти вещества благоприятным образом, косвенно, через очищение сосудов, влияют на мозговую деятельность.

Диетолог советует: «Фрукты, ягоды и овощи необходимы вашему мозгу: персики, бананы и груши замечательно помогут в борьбе с рассеяностью. Также не стоить забывать употреблять яйца, творог, молоко и рыбу по крайней мери три раза в неделю».

Совет: «Добавляйте немного корицы в свой завтрак - ежедневный прием чайной ложки меда с добавлением корицы в стакане воды, с утра натощак и после полудня, примерно в 15:00, когда жизненные функции организма начинают снижаться, повышает жизненные функции в течение нескольких недель».

5. Бессонница

Бессонница в современном мире стала настоящей эпидемией – многие ведут «офисный образ жизни», страдают от гиподинамии, перенасыщения информацией, стресса и переутомления. Как наладить сон и чувствовать себя отдохнувшим с утра?

Завтрак: Смузи из шпината, йогурта, сельдерея и петрушки. Добавьте немного ягод для сладости.

Обед: Салат из фасоли, творога, заправленный йогуртом.

Ужин: Рыба любая

Советы от диетолога: «За 2 часа до сна можно есть только легкую пищу или пить кисломолочные напитки. Бананы стимулируют выработку гормонов мелатонина и серотонина, которые навевают сон, а также содержат магний, который расслабляет мышцы. Также банан стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. А когда чувствуешь себя счастливым, то почему бы и не поспать»

Настой лекарственных трав : «Смесь цветов (пиона, чайной розы, ромашки, иван-чай) заваривать как успокаивающий чай перед сном из расчета 1 ст. л. сбора на 250 мл. кипятка».

Приятного аппетита и не болейте! опубликовано econet

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