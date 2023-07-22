10 вещей в вашем доме, из-за которых вы БОЛЕЕТЕ

Вещи в доме, наличие и загрязнение которых может принести вред вашему ЗДОРОВЬЮ.

Вы никогда не замечали, что по каким-то неясным причинам стали болеть слишком часто или долго? Наверняка, каждый из нас хоть раз сталкивался с такой проблемой. Почему это происходит и как с этим бороться? Генеральную уборку в доме необходимо делать регулярно. Ведь чистота в вашем доме – это залог здоровья, и сейчас вы узнаете, почему.

10 обычных вещей в вашем доме, загрязнение которых может вызвать проблемы со здоровьем

Грязные простыни

Вентиляционные отверстия

Старый пылесос

Шерсть и перхоть животных

Очистительные средства

Скрытая плесень

Сигаретный дым

Старая краска

Грязные полочки и ящики холодильника

Коврик для ванной

Грязные простыни

Согласитесь, есть что-то неземное в том, когда вы ложитесь в уютную кровать после насыщенного трудового дня, но некоторые незваные гости – пылевые клещи, проживающие в грязных простынях – могут оставить на вашем вечере неприятный отпечаток.

Согласно некоторым исследованиям, человек теряет около 15 грамм отмершей кожи еженедельно, эта кожа задерживается в простынях и становится прекрасной пищей для пылевых клещей. Отходы их жизнедеятельности – например, фекалии, могут стать источником проблем со здоровьем у человека.

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Они способны спровоцировать экзему, сезонные аллергии, раздражения кожи и многое другое. Для того, чтобы обезопасить себя от таких последствий, простыни лучше стирать раз в 1-2 недели в 60-тиградусной воде.

Вентиляционные отверстия

Если вы внезапно ощутили приступ аллергии или болезни без видимых на это причин, виновником вашего плохого самочувствия может быть грязное вентиляционное отверстие. Агентство по защите окружающей среды объясняет, что, в принципе, небольшое количество пыли на вентиляционном отверстии не влияет на человека, однако появляющаяся там плесень и большие скопления пыли могут существенно навредить здоровью.

Ученые до сих пор спорят о том, может ли пыль вызвать тяжелые проблемы со здоровьем, однако многие согласятся, что чистка вентиляции и труб от плесени и прочих токсичных веществ – это мудрый шаг на пути к здоровой и счастливой жизни.

Старый пылесос

Быть может, вы считаете, что ваш пылесос помогает вам поддерживать чистоту в доме, однако иногда случается так, что он больше вредит вам, нежели помогает. Согласно исследованиям, опубликованном в журнале об окружающей среде и технике, из 21 пылесоса различных фирм, характеристик и размеров, абсолютно каждый в какой-то мере выделял в воздух сгустки пыли, аллергенов и бактерий.

В гораздо большей степени загрязнение происходило из-за старости пылесоса или отсутствия на нем специального фильтра.

И то, и другое увеличивало риск загрязнения воздуха вредными частицами. Лучший способ бороться с выбросом пыли и бактерий – покупка нового пылесоса с особым фильтром воздушных частиц и постоянная очистка техники.

Если же вы живете рядом с источником загрязнения воздуха, например, с вокзалом, аэропортом или заводом, вам следует установить в доме воздухоочиститель, который будет защищать вас от веществ и химикатов, вызывающих астму и аллергии, лучше всякого пылесоса.

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Шерсть и перхоть животных

Для многих пушистые четвероногие питомцы – полноценные члены семьи, однако у них есть одна особенность, которая может доставить немало хлопот, если о ней должным образом не позаботиться – их шерсть и перхоть, которая иногда на ней скапливается. Эта перхоть состоит из мелких частичек отмершей кожи, и именно она вызывает аллергию и заставляет людей чихать.

Наилучший способ предотвратить или облегчить аллергию – держать животных подальше от плотных тканей и мебели с обивкой. Кроме того, чтобы уменьшить количество перхоти в доме, следует почаще пылесосить и вытирать с полок и мебели накопившуюся пыль.

Очистительные средства

Большинство очистительных средств, которые миллионы людей ежедневно используют для уборки, содержат в себе химикаты, способные с легкостью вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Многие из них содержат канцерогены, например, средства для стирки с содержанием формальдегида. Некоторые средства для очистки ювелирных изделий содержат вредный для здоровья перхлорэтилен.

К счастью, в наши дни существует множество способов содержать свой дом в чистоте без вреда для здоровья с помощью безвредных средств на основе натуральных компонентов. Кроме того, если вы являетесь приверженцем полностью натуральных средств для очистки, вашими помощниками станут уксус, лимон, масло и пищевая сода.

Скрытая плесень

Невидимые сгустки плесени могут скрываться долгое время в любой части вашего дома, и вы даже не будете о них подозревать. Они могут прятаться в вашей ванной, в подвале, под обоями, каждый день незаметно вредя вашему здоровью.

Чаще всего плесень появляется во влажных помещениях со слабой циркуляцией воздуха или там, где скапливается и застаивается жидкость.

Возможный вред от плесени пугает, ведь она может вызвать нешуточные проблемы со здоровьем. Среди этих проблем - тошнота, головные боли, сниженный иммунитет и заложенный нос - все эти симптомы, если не бороться с причиной, могут привести к таким тяжелым заболеванием, как, например, астма.

Чтобы защитить себя и своих близких от этой напасти, можно использовать моющее средство, смешанное с водой. В этом растворе необходимо вымочить щётку или тряпку, после чего нужно соскрести плесень со всех доступных твердых поверхностей. Все же, этого не всегда достаточно, и для лучшего эффекта следует должным образом проветривать помещение.

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Сигаретный дым

Ни для кого не секрет, что не совсем не обязательно курить для того, чтобы ваше здоровье страдало от табачного дыма. Достаточно просто долгое время находиться рядом с курящим, или в комнате, где недавно курили. Именно поэтому курить в доме – не лучшая идея, ведь последствия могут быть печальными не только для вас, но и для ваших близких.

Как известно, сигареты содержат несколько тысяч различных химикатов, более 70 из которых являются канцерогенами. Кроме того, согласно печальной статистике, с 1964 года более 2.5 млн человек умерли из-за пассивного курения. Лучший способ спасти себя и своих близких от проблем со здоровьем – запретить курить в доме, особенно если двери и окна плотно закрыты.

Старая краска

Если вы заметили, что на стенах в вашем доме уже облупилась краска, а ремонт последний раз вы делали в прошлом веке - будьте осторожны. Раньше в краски добавляли гораздо больше опасных веществ, чем сейчас, а в некоторых странах даже тяжёлые металлы. Облупившаяся краска сама по себе выглядит непрезентабельно и, крошась, может повлиять на ваше здоровье и здоровье ваших детей.

Если вы обнаружили, что облупившаяся краска приносит вам неудобства, лучше пригласить профессионалов, которые помогут вам с этой проблемой. Лучше, конечно, сделать ремонт, если возможности позволяют. При выборе краски для стен и предметов мебели в доме обращайте внимание на состав и заботьтесь о своем здоровье.

Грязные полочки и ящики холодильника

Даже если на первый взгляд полки и ящики в вашем холодильнике кажутся стерильно чистыми, они могут скрывать в себе бактерии, несущие вред вашему здоровью, например, кишечную палочку, сальмонеллу и многое другое. Болезни, вызванные этими бактериями, могут быть довольно серьезными и при них проявляются симптомы отравления.

Для того, чтобы избежать этих неприятных последствий и обезопасить близких от проблем, тщательно мойте фрукты, овощи, куриные и перепелиные яйца перед тем, как класть их в холодильник. Кроме того, очищайте полки и ящики в холодильнике от накопившейся грязи хотя бы 1-2 раза в месяц.

Коврик для ванной

Мы нечасто уделяем должное внимание таким обыденным вещам, как коврик для ванной, однако именно они могут нести в себе скрытые опасности – болезнетворные бактерии, плесень, пыльных клещей и многое другое.

Когда вы выходите из душа и становитесь мокрыми ногами на коврик, жидкость сразу же впитывается, создавая благоприятную среду для развития и размножения опасных микроорганизмов. Чтобы максимально оградить себя и свою ванную от паразитов, старайтесь сушить ноги до того, как становитесь на коврик. Кроме того, стирайте коврик в горячей воде хотя бы несколько раз в месяц.опубликовано econet

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