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10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Автор: Econet 01 июня 2024 6552
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Если вы много времени проводите в сидячем положении, то риск получить проблемы со спиной возрастает в разы. Если после долгого сидения вы уже чувствуете боль в спине, то начинайте выполнять простые упражнения, которые помогут снять напряжение с мышц и раскрыть грудную клетку.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

При выполнении упражнений не спишите и не перенапрягайте мышцы. Если вы все будете делать правильно, то со временем избавитесь от боли в пояснице и усталости.

Как снять стресс и напряжение в пояснице

Упражнение 1

  • сядьте на пол и приготовьте свернутое в рулон одеяло ( под лоб );
  • прижмите ягодицы к пяткам;
  • расслабьтесь и задержитесь в позе на пару минут.

Если у вас не получается занять такое положение, попробуйте положить свернутое одеяло между ягодицами и пятками.

Упражнение 2

  • сидя на полу с перекрещенными ногами наклонитесь вперед и опустите голову на любую опору (например, небольшую табуретку);
  • задержитесь на пару минут, затем поменяйте ноги и снова наклонитесь.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Если выполнять это упражнение сложно, можно взять более высокую опору (к примеру, стул), положить под таз свернутое одеяло и наклониться к опоре.

Упражнение 3

  • голову положите на небольшую опору, опираясь руками о стену;
  • разверните руки наружу, выпрямите ноги, а бедра направьте внутрь;
  • задержитесь в позе на три минуты.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Упражнение 4

  • лежа на полу, возьмите ремень, охватите им большой палец правой ноги и поднимите ногу, притягивая ремень к груди;
  • бедра направьте внутрь, стараясь левое прижимать сильнее к полу;
  • задержитесь на пару минут и поменяйте ноги.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Упражнение 5

  • лягте на пол, положите опору под правое бедро;
  • опираясь правой ступней о стену, с помощью ремня отведите в сторону левую ногу;
  • разверните правое бедро наружу, а левое вовнутрь;
  • задержитесь на две минуты и сделайте аналогичные действия с другой стороны.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Упражнение 6

  • лягте на пол и расположите опору под плечами, чтобы пола касалась только голова;
  • согните руки и, придерживая ими талию, поднимитесь вверх, чтобы тело находилось перпендикулярно полу, а голова оставалась в том же положении;
  • задержитесь на пять минут.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Упражнение 7

  • займите исходную позицию как в предыдущем упражнении;
  • выпрямите корпус, придерживая талию руками;
  • заведите ноги за голову и поставьте их на опору (в качестве опоры можно использовать стул);
  • удерживайте положение в течение трех минут.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Упражнение 8

  • лягте на спину, расположив под поясницей свернутое в рулон одеяло;
  • под голову положите небольшую опору;
  • выпрямите ноги, направьте бедра внутрь;
  • удерживайте позицию 3-5 минут.

Если у вас нет проблем с пояснично-крестцовым отделом позвоночника, то свернутое одеяло можно расположить под крестцом.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Упражнение 9

  • лягте на пол, максимально близко к стене и поднимите ноги;
  • под поясницу положите свернутое одеяло;
  • полностью расслабьтесь на 5-10 минут.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Упражнение 10

  • лягте на пол, растяните позвоночник во всех направлениях;
  • укройтесь одеялом;
  • расслабьте ноги, разведите руки в стороны и направьте ладони вверх;
  • сделайте 20 вдохов и выдохов, постепенно удлиняя их;
  • не спеша согните ноги, повернитесь на бок, подтяните колени к груди и с помощью рук поднимитесь.

10 вечерних упражнений, которые избавят от усталости и боли в спине

Последнее упражнение можно сравнить с медитацией, позволяющей избавиться от усталости, войти в состояние равновесия и получить заряд бодрости.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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