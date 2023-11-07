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10 упражнений, которые можно выполнять у рабочего стола

Автор: Econet 07 ноября 2023 6780
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Если человек много времени проводит за компьютером, то мышцы со временем неизбежно слабеют. От сидячего образа жизни страдают не только мышцы, но и ухудшается концентрация внимания, память, нарушается кровообращение. Исправить ситуацию помогут 10 простых упражнений. С их помощью удастся укрепить мышцы, выпрямить осанку, улучшить гибкость позвоночника.

10 упражнений, которые можно выполнять у рабочего стола

Предлагаем вам ознакомиться с несколькими упражнениями, которые можно выполнять у рабочего стола. Уделяйте несколько минут в день тренировкам и вскоре вы заметите положительный результат – забудете о переутомлении, бессоннице, депрессии и в целом оздоровите организм.

Гимнастика для мышц не отходя от рабочего стола

1. Шея и плечи

Заниматься можно в положении сидя или стоя. Общая продолжительность упражнения – пару минут. Регулярные занятия помогут избавиться от усталости, улучшить концентрацию внимания и цвет лица.

10 упражнений, которые можно выполнять у рабочего стола

Для разминки шеи необходимо:

  • выровнять спину и тянуться макушкой вверх;
  • выполнить несколько поворотов головой вправо, влево, назад и вперед;
  • опустить вниз подбородок и сделать несколько покачивающий движений, похожих на движения маятника.

Для разминки плеч следует:

  • выровнять спину и на вдохе поднять плечи, подтягивая их ушам;
  • на выдохе опустить плечи;
  • выполнить несколько круговых движений плечами назад, чтобы лопатки сводились ближе друг к другу;
  • сделать круговые движения вперед, чтобы расстояние между лопатками было максимально длинным.

2. Корпус

Такая тренировка позволяет разработать мышцы верхней части корпуса, избавиться от усталости и боли в спине, улучшить гибкость позвоночника. Исходное положение – сидя или стоя, как удобно. Общая продолжительность – от 30 до 60 секунд.

10 упражнений, которые можно выполнять у рабочего стола

Выполняется упражнение просто:

  • вдыхая следует поднять руки через стороны и скрепить пальцы в замок;
  • выдыхая наклониться влево, чтобы тело при этом находилось в одной плоскости, сделать вдох и выдох;
  • выдыхая поднять руки, выдохнуть;
  • вдыхая и наклонить корпус вправо, выдохнуть;
  • вдыхая и поднять руки;
  • выдыхая повторить все заново от 3 до 5 раз, по завершению на выдохе опустить руки.

3. Вытяжение

Это упражнение направлено на устранение застоя в брюшной полости, улучшение кровообращения в тазовой области, нормализации обменных процессов. Продолжительность – от 30 до 60 секунд.

Чтобы сделать вытяжение, необходимо:

  • положить на поверхность стола правую ногу, не сгибая ее в колене (для удобства можно держаться за спинку стула);
  • поднять руки, соединив ладони;
  • по возможности коснуться пальцев правой ноги правой рукой или просто положить руку на стол;
  • повторить аналогичные действия с левой ногой и левой рукой.

4. Прогибы

Такая тренировка улучшит кровообращение, концентрацию внимания, гибкость позвоночника, общий тонус организма и избавит от болей в спине. Длительность – одна минута.

Выполняется упражнение просто:

  • сидя на стуле, следует выровнять спину и подвинуть таз ближе к спинке стула;
  • стопы расставить на расстоянии 20 см;
  • на вдохе поднять руки, направив ладони друг к другу;
  • на выдохе отклонить руки назад и прогнуть спину, опираясь верхней частью на спинку стула.

5. Разминка плечевого пояса

Тренировка помогает избавиться от усталости и боли в шее, улучшить память, концентрацию внимания и цвет лица. Длительность – минута.

Необходимо:

  • сидя на стуле взять в руки книгу и сжать ее по бокам;
  • локти расположить на краю стола на небольшом расстоянии друг от друга;
  • отодвинуть  стул назад и немного развести колени;
  • лбом коснуться края стола, чтобы он находился между ладонями;
  • вытянуть спину и максимально сжать книгу.

6. Улучшаем равновесие

Это упражнение улучшает не только равновесие, но и настроение, а также помогает устранить усталость и застой в брюшной полости. Выполняется упражнение стоя, общая продолжительность – пару минут.

Необходимо:

  • встать сбоку от стола, придерживаясь за него левой рукой;
  • согнуть правую ногу, чтобы стопа коснулась бедра;
  • повторить аналогичные действия с правой рукой и левой ногой.

7. Разминка тазобедренного сустава

Для каждой стороны следует выполнить 2 подхода по полминуты. Тренировка направлена на разработку тазовых мышц и устранение усталости. Выполнять упражнение нужно следующим образом:

  • встать боком возле стола;
  • обе руки положить на спинку стула;
  • вытянуть в сторону правую ногу и пяткой коснуться поверхности стола;
  • по возможности коснуться пальцев ноги правой рукой или просто положить руку на стол;
  • повторить аналогичные действия с левой ногой и левой рукой.

8. Вытяжение интенсивное

Выполняя это упражнение можно избавиться от боли в спине, сделать позвоночник более гибким, поднять тонус организма и предотвратить раннюю утомляемость. Длительность – минута. Выполняется вытяжение просто:

  • следует расставить ноги на ширину плеч;
  • вдыхая вытянуть руки, а выдыхая наклониться и положить ладони на стол;
  • корпус и руки должна находиться параллельно полу, стараясь тянуть макушку вперед, а копчик назад.

9. Скручивание

Упражнение помогает избавиться от боли в спине, поднять тонус организма и сделать позвоночник гибким. Продолжительность – по полминуты и три раза в каждую сторону. Выполнять упражнение не сложно:
нужно сесть, касаясь спинки стула правым боком, чтобы спина была при этом ровной, а макушка тянулась вверх;

  • вдыхая – тянуться макушкой еще выше;
  • выдыхая – скручивать корпус;
  • вдыхая – менять сторону.

10 упражнений, которые можно выполнять у рабочего стола

10. Укрепление спины

Тренировка позволяет устранить боль в спине и плечах, улучшить концентрацию внимания и предотвратить раннее утомление. Выполнять упражнение нужно следующим образом:

  • встать и выровнять спину;
  • на вдохе развести руки в стороны;
  • на выдохе сомкнуть пальцы в замок за спиной (по возможности).

Всего нужно сделать по три подхода в каждую сторону, продолжительностью по полминуты каждый.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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