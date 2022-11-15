10 упражнений для развития гибкости в любом возрасте

ГИБКОСТЬ ТЕЛА — качество, которым может похвастаться далеко не каждый человек. Как же добиться хорошей растяжки? Для этого есть 10 несложных упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях.
Многие любят смотреть соревнования по художественной и спортивной гимнастике. Или любят ходить в театр на балет. Гимнасты и балерины обладают хорошей гибкостью, растяжкой и стройной фигурой. И такие результаты получаются при усердных и постоянных тренировках. Однако, чтобы добиться хорошей растяжки не обязательны многочасовые занятия в спортивном зале. Как развить гибкость, независимо от возраста? Об этом узнаете из нашей статьи.
Упражнения для гибкого тела
Плюсы гибкости
10 упражнений
Советы
Плюсы гибкости
Стройная и красивая фигура, красивая походка — это далеко не все преимущества растяжки.
Пластичность мышц и суставов служат отличной профилактикой многих заболеваний, а также:
Снижается вероятность получения травм;
Мышцы и суставы хорошо реагируют на новые физические нагрузки;
Начинать развивать гибкость желательно с раннего детства. Но и в зрелом возрасте будут очень полезны спортивные занятия для гибкости. Их можно выполнять самостоятельно, а можно сочетать и с другими видами. Обращаем внимание: перед тем, как приступить к занятиям, обязательно проконсультируйтесь у врача на предмет противопоказаний. Мы подобрали для вас 10 самых эффективных упражнений на стрейчинг (растяжку), которые может выполнить каждый, независимо от физической подготовки.
Поднимите прямые руки над головой, кисти сложите в замок и потянитесь руки вверх, затем в этом же положении немного отведите руки назад и снова потянитесь.
Стоя у стены, правой рукой, согнутой в локте, обопритесь о стену. Левую ногу согните в колене и, поддерживая левой рукой за икру или щиколотку, тяните ногу к тазу. Поменяйте руку и ногу.
Из положения стоя делайте наклоны вперед, попеременно стараясь дотянуться руками к левой и правой ступне. Колени не сгибайте.
Расставьте ноги на ширину плеч, поднимите прямые руки над головой. Делайте медленные наклоны влево и вправо. Не сгибайтесь вперед, держите спину прямой.
Сидя на полу, ноги разведите на ширину плеч и поочередно тянитесь руками к носкам левой и правой ноги. Ноги и спину старайтесь держать прямыми.
Сядьте на пол, вытяните ноги вперед и упритесь сзади на прямые руки. Сначала вытяните носки вперед, затем натяните их на себя. После этого выполните круговые вращения голеностопом по очереди: наружу, затем — вовнутрь.
Стоя у стены, обопритесь на нее руками и выполните подъем на один носок, затем на другой, а потом на оба.
Из положения стоя, обопритесь руками на спинку стула или стола. Поочередно отводите правую, а затем левую ногу назад, затем в сторону.
Станьте на четвереньки, правую руку вытянуть вперед, левую ногу назад, смотрите в пол. Постараетесь, чтобы вытянутая рука и нога образовывали прямую линию. Повторите на другую руку и ногу.
Лягте на живот, обопритесь на прямые руки, поставленные рядом с животом или чуть впереди. Несильно запрокиньте голову назад и потянитесь макушкой к ногам. Для усложнения можно согнуть ноги в коленях и потянуться ими к макушке. Получится «колечко».
Чтобы занятия приносили желаемый результат, а сама тренировка доставляла радость, придерживайтесь простых советов
До начала тренировки обязательно делайте разминку;
Все стрейч — упражнения делайте медленно;
Следите за дыханием, не задерживайте его;
Начинайте с простых упражнений, постепенно усложняя их;
Занимайтесь на регулярной основе;
Поставьте фоном любимую музыку.
10, 30 или 50 лет — любой возраст не помеха для занятий спортом! А если от природы не отличаетесь хорошей пластичностью тела, наши советы и просты упражнения на гибкость помогут вам добиться удивительных результатов!опубликовано econet.ru.
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Ричард Бах
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