10 способов очистки лимфы от токсинов

Представляем 10 способов, которые помогут вам создать поток в лимфатической системе, необходимый для удаления токсинов и нормализации функций лимфатической системы.

Одна из самых важных вещей для здоровья каждого — это удаление токсинов из организма. В организме есть много систем, органов и желез, которые несут ответственность за уничтожение токсинов. Но многие из них могут быть засорены и не выполняют должным образом свои функции. Лимфатическая система является одной из самых важных, которая помогает в удалении токсинов, но не функционирует должным образом у многих людей.

10 способов почистить свою лимфатическую систему

Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, желез, селезенки, миндалин и вилочковой железы. Это часть циркуляторной и иммунной систем.

Есть много причин для неправильной функции лимфатической системы, такие как дефицит питательных веществ, высокое потребление обработанных пищевых продуктов и отсутствие активности.

Вот симптомы, которые свидетельствуют о том, что вам нужно очистить лимфатическую систему:

Нарушения пищеварения

Частые головные боли

Синусовые инфекции

Лишний вес

Хроническая усталость

Артрит

Кожные заболевания

Мы представляем 10 способов, которые помогут вам создать поток в лимфатической системе, необходимый для удаления токсинов и нормализации функций лимфатической системы.

1. Физическая активность

Первое, что требует здоровая лимфатическая система — это регулярные упражнения. Начните с некоторых более легких упражнений и каждый день пытайтесь увеличить их уровень интенсивности.

Прыжки на небольшом батуте является одним из лучших упражнений для лимфатической системы.

2. Альтернативные методы лечения

Одним из самых простых способов детоксикации лимфатической системы является лимфатический дренажный массаж. Это может увеличить циркуляцию лимфы и удалить лишние жидкости, жир и токсины из клеток. Другим лечением, которое поможет в стимуляции потока лимфы и в удалении токсинов тела, является иглоукалывание.

3. Горячий и холодный душ

Кровеносные сосуды будут расширены горячей водой, в то время как холодная вода их сузит. Жидкости, которые находились в организме в течение более длительного периода времени, будут вытеснены этим «насосным» действием.

Беременные женщины и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не должны проводить эту терапию.

4. Используйте сухую чистку

Растирайте кожу с помощью кисти, в течение 10 минут. Затем вы можете принять душ. Для лучшего эффекта комбинируйте сухую чистку с горячим и холодным душем.

5. Пейте чистую воду

Рекомендуется ежедневно потреблять воду в количестве половины массы тела в унциях (160 фунтов = 80 унций воды). Кроме того, вам нужно потреблять несколько стаканов лимонной воды.

6. Избегайте носить облегающую одежду

Ношение плотной одежды может быть вредным для правильной циркуляции в лимфатической системе, поскольку они вызывают блокировку лимфы, приводя к накоплению токсинов.

7. Глубоко дышать

В нашем организме в 3 раза больше жидкости лимфы, чем крови, и нет органа для ее прокачки. Вы можете делать насосное действие, которое требует глубокого дыхания. Это поможет лимфатической системе в транспортировке токсинов в кровь, прежде чем печень очистит их.

8. Ешьте продукты, которые способствуют лимфотоку

Вы можете способствовать здоровью лимфатической системы, употребляя в пищу сырые продукты, наполненные питательными веществами:

Плоды с низким содержанием сахара

Льняное семя

Листовые зеленые овощи

Авокадо

Семена чиа

Миндаль

Чеснок

Клюква

Грецкие орехи

9. Избегайте продуктов, которые вызывают засорение лимфатической системы

А именно:

Искусственные подсластители

Обработанные молочные продукты

Обработанные мясные продукты

Продукты из сои

Сахар и изделия богатые сахаром

Столовая соль

10. Готовьте чаи из трав, которые стимулируют лимфоток

Например:

Астрагал

Петрушка

Эхинацея

Розмарин и тимьян. опубликовано econet

Автор Анна Мартынова

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