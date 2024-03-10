10 сигналов недостатка витамина С в организме

Витамин С (или аскорбиновая кислота) – НЕЗАМЕНИМОЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА соединение, необходимое для роста тканей и регулирования восстановительных процессов. Факторы, которые могут привести к недостатку витамина С и признаки недостатка этого витамина в организме и лечение.

Витамин С (аскорбиновая кислота) стимулирует производство коллагена, участвующего в производстве клеток эпидермиса, кровеносных сосудов, костей и суставов, мышц и связок. Кроме того, витамин С способствует ускорению заживления ран, поддерживает здоровье костей и зубов, отвечает за усвоение железа. Являясь мощным антиоксидантом, аскорбиновая кислота помогает уменьшить негативное действие свободных радикалов, тем самым предупреждая развитие таких заболеваний, как рак и патологии сердечно-сосудистой системы.

Проблемы, вызванные дефицитом витамина С

Вместе с тем хронический дефицит витамина С (в течение 3-х месяцев и более) может привести к развитию смертельно опасной болезни под названием цинга.

К недостатку аскорбиновой кислоты могут привести следующие факторы:

Неправильное питание и несбалансированные диеты, ограничивающие поступление витамина С в организм.

Плохая усвояемость витамина С, спровоцированная заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертиреозом и злокачественными новообразованиями.

Ускоренное выведение аскорбиновой кислоты из организма вследствие высоких физических нагрузок, нарушения обменных процессов или заболеваний почек.

Курение и употребление алкоголя: вредные вещества, которые содержатся в табаке и спирте, препятствуют нормальному всасыванию всех питательных веществ, включая витамин С.

Постоянные стрессы и хроническое недосыпание, приводящие к тому, что аскорбиновая кислота очень быстро расходуется.

Длительный прием антибиотиков, гормональных препаратов и антидепрессантов также снижает всасываемость витамина С.

О том, что Ваш организм недополучает витамин С, подскажут признаки, о которых пойдет речь далее.

1. Кровоподтеки

Если кровоподтеки (или синяки) появляются вследствие травмы (например, при падении или ударе), это вполне естественно и закономерно, ведь капилляры, расположенные под поверхностью кожи, ломаются и лопаются, что приводит к кровоизлиянию.

НО! Если количество синяков на Вашем теле увеличивается день ото дня, при этом Вы даже не догадываетесь, откуда они могли появиться, это может свидетельствовать о недостатке витамина С, одной из функций которого является укрепление сосудистых стенок (капилляров).

2. Медленное заживление ран

Витамин С способствует производству коллагена, являющегося основой соединительной ткани организма и обеспечивающего его прочность и эластичность. Когда коллагена вырабатывается в недостаточном количестве, процесс ранозаживления значительно замедляется.

Кроме того, аскорбиновая кислота – отличный антиоксидант, борющийся с инфекциями, что также положительно влияет на быстрое заживление ран.

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3. Кровоточивость десен

Если десны стали часто кровоточить и опухать, если во рту регулярно образуются небольшие долго не заживающие язвочки, это может свидетельствовать о низкой выработке организмом коллагена, виной чему недостаток витамина С.

Данные симптомы нельзя игнорировать, поскольку их прогрессирование может указывать на развитие такого опасного заболевания, как цинга, при котором зубы гниют и выпадают.

4. Сухие и ломкие волосы и ногти

Блестящие волосы и крепкие ногти – показатель того, что Вы питаетесь правильно и сбалансировано.

Если же волосы утратили сияющий и здоровый вид, выглядят сухими и секущимися, медленно растут и выпадают в большом количестве, впору задуматься о своем рационе питания, в котором явно не хватает аскорбиновой кислоты.

Еще одним подтверждением дефицита витамина С являются ломкие ногти, испещренные бороздами.

Дело в том, что витамин С способствует выработке коллагена и улучшает усвоение организмом железа, а именно эти вещества обеспечивают красоту и здоровье волос и ногтей.

5. Покраснение и сухость кожи

Коллаген отвечает за упругость, эластичность и красоту кожи. Поэтому когда его не хватает, кожа становится грубой, сухой и дряблой, на ней раньше времени образуются морщины.

Введение в рацион достаточного количества витамина С поможет вернуть коже сияющий и ухоженный вид.

Обладая антиоксидантным действием, аскорбиновая кислота уменьшает негативные последствия воздействия ультрафиолетовых лучей и риск солнечного ожога, а также способствует удержанию воды в эпидермисе, тем самым предотвращая сухость кожи.

6. Носовые кровотечения

Кровеносные сосуды в носу, лопаясь, образуют носовые кровотечения. Чаще всего это происходит по причине хрупкости капилляров, для укрепления которых и необходим витамин С.

НО! Помните о том, что носовые кровотечения могут указывать на многие другие серьезные патологии, поэтому не стоит откладывать визит к врачу, если кровотечения из носа у Вас наблюдаются регулярно.

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7. Ослабленный иммунитет

Аскорбиновая кислота стимулирует выработку белых кровяных телец, борющихся с бактериями и вирусами и обеспечивающих полноценную работу иммунной системы. Способствует укреплению защитных сил организма и антиоксидантное действие витамина С.

Поэтому при дефиците данного витамина организм подвержен бактериальным и инфекционным заболеваниям.

Исследования последних лет говорят о том, что один лишь витамин С не может предотвратить простуду, но способен ускорить процесс выздоровления.

8. Болезненность и воспаление суставов

Суставная боль и воспаление суставов могут быть сигналами к пересмотру своего рациона.

Одно из исследований показало, что у людей с низким уровнем аскорбиновой кислоты в 3 раза чаще развивается ревматоидный артрит, чем у тех, в чей рацион включены продукты, богатые данным витамином. А виной всему недостаточная выработка организмом коллагена.

9. Усталость и депрессия

Ученые выявили взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием человека и витамином С. Так, нормализация уровня аскорбиновой кислоты в организме привела к улучшению настроения у 34% исследуемых с диагностированной хронической усталостью, тревожностью и депрессией.

10. Набор веса

Дефицит витамина С приводит к замедлению метаболизма, вследствие чего интенсивность сжигания жира существенно уменьшается, что приводит к быстрому набору лишнего веса и увеличению объема талии.

При достаточном количестве аскорбиновой кислоты наш организм использует жир в качестве источника топлива, причем не только при физических нагрузках, а и в состоянии покоя, что помогает не только избавляться от лишних килограммов, но и поддерживать вес в пределах нормы.

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Лечение дефицита витамина С

Поскольку организм человека не вырабатывает и не накапливает витамин С, необходимо ежедневно пополнять его запасы. Так, взрослому человеку необходимо получать минимум 65 мг витамина С в день, чтобы поддерживать работу всех систем и органов в норме. Как это сделать?

Во-первых, следует употреблять продукты, в достаточном количестве содержащие аскорбиновую кислоту, а именно:

цитрусовые (апельсины, грейпфрут, лимон, лайм, помело),

ягоды (клубнику, малину, голубику, клюкву, черную смородину, шиповник),

киви,

зеленые яблоки,

брокколи,

томаты,

болгарский перец,

цветную капусту,

квашеную капусту,

листовую зелень,

щавель,

шпинат,

зеленый горошек,

виноград.

Важно! При термической обработке содержание витамина С в овощах и фруктах уменьшается более, чем на 50%. Разрушается аскорбиновая кислота и при нарезании продуктов.

Во-вторых, во избежание дефицита витамина С необходимо:

отказаться от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя;

свести к минимуму стрессы, при которых организм работает в усиленном режиме и очень быстро расходует запасы витамина С;

нормализовать сон, поскольку недостаток сна многократно повышает выработку гормонов стресса, что приводит к перерасходу аскорбиновой кислоты.

Сбалансированное питание, полноценный сон не менее 7 часов в сутки, уменьшение стрессовых факторов и отказ от вредных привычек оздоровят организм и продлят молодость!опубликовано econet

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