10 простых способов избавления от боли в седалищном нерве

Классическое лечение защемления седалищного нерва включает диагностику и назначение медикаментов. Но не всегда нужно ограничиваться только приёмом обезболивающих препаратов. Предлагаем 10 простых способов, которые реально помогут убрать боли, причина которых – седалищный нерв.
Самые распространенные жалобы на здоровье среди людей «за 40», связаны с опорно-двигательным аппаратом. К сожалению, организм с годами изнашивается. Поэтому, если не принять соответствующие меры, ситуация лишь усугубляется. Но проблема может заключаться совсем не в костях. Довольно распространенной причиной тянущих, жгучих болей в области нижних конечностей медики называют ишиас (известный еще как радикулит). Болезнь затрагивает седалищные нервы, которые отвечают за иннервацию ног. В результате снижается их чувствительность, нарушается движение.
Седалищный нерв начинается от спинного мозга и, проходя вдоль нижней части тела, походит до пятки. Боль при защемлении седалищного нерва ощущается необыкновенно сильно.
В медицине само словосочетание «защемление седалищного нерва» (иначе - ишиас) говорит об утрате гибкости мышц задней поверхности ноги.
Классическое лечение защемления седалищного нерва включает диагностику и назначение медикаментов. Но не всегда нужно ограничиваться только приёмом обезболивающих препаратов. Вот 10 способов, которые реально помогут убрать боли, причина которых – седалищный нерв.
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Принять исходное положение: встать на четвереньки, и расставить ладони точно под плечами, а колени — точно под бёдрами.
Техника выполнения:
Поза кошки улучшает гибкость позвоночника и помогает выровнять бёдра, укрепив мышцы кора.
Принять исходное положение: сесть на пол, вытянув ноги вперед. Согнуть правую ногу в колене, расположив ступню на внутренней части левого бедра.
Техника выполнения:
Такая растяжка активизирует задние мышцы бёдер и способствует снятию боли и напряжения.
Принять исходное положение: встать на четвереньки, расставив ладони точно под плечами, а колени — точно под бёдрами.
Техника выполнения:
Данное упражнение выправляет осанку, убирает давление на поясницу и укрепляет ягодичные мышцы.
Принять исходное положение: сесть прямо, согнув колени, при этом ступни должны касаться друг друга.
Техника выполнения:
Приблизительно за один час до сна нужно налить в емкость (подойдет таз) подогретой воды, добавить в воду 500 мл яблочного уксуса и один стакан поваренной соли. Все тщательно размешать. Соль должна раствориться полностью. Опустить ноги в уксусно-солевой раствор и подержите ноги в тазу 10–15 минут. Затем вытереть насухо полотенцем и дать ногам находиться в тепле всю ночь. Утром не следует подниматься с кровати босыми и не рекомендуется ходить босиком.
Если вы будете проделывать эту процедуру 3–4 раза в неделю, то ощутите заметное уменьшение боли. Это происходит потому, что яблочный уксус обладает противовоспалительным действием.
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Практический опыт в лечении воспаления седалищного нерва говорит нам о том, что иглоукалывание достаточно хорошо справляется с задачей лечения ишиаса (в отличие от различных противовоспалительных лекарств). Древнекитайская практика иглоукалывания довольно безопасна, она нечасто вызывает побочные эффекты.
В общем ледяные компрессы практикуются не только для того, чтобы убрать воспаление из-за защемления седалищного нерва, но и с целью притупить мучительную боль. Одновременно с этим нагревание благоприятно сказывается на ослаблении мышцы вокруг нерва и снижении давления на него. Любой компресс (неважно – холодный или горячий) длится 15–20 минут. Если необходимо, можно повторять через каждые 2 часа.
Основные правила:
Если вы хотите избежать ишиаса, не находитесь в сидячем положении длительное время (несколько часов) без движения. Длительное время, проведенное у телевизора или сидячая работа за компьютером не пойдут на пользу.
Поэтому, даже если вы не поклонник физкультуры и спорта, старайтесь чередовать периоды «сидения» с ходьбой или полежите. Спокойные каждодневные прогулки благоприятствуют приливу крови к нерву и снижают воспаление.
Если вы находитесь в сидячем положении, то всегда находите упор своей спине и опускайте ноги на пол ровно. Для этого подбирайте стул или кресло с поддержкой поясницы, удобными подлокотниками и основанием. Ноги можно немного приподнять, поставив их на какую-нибудь невысокую поверхность (например, книгу). Это поможет снизить давление на позвоночник во время долгого сидения.
Если вы вынуждены долго стоять, периодически ставьте одну ногу на табурет или подставку.
Если вас тревожат боли в седалищном нерве, самая выгодная поза для сна — на спине. С целью снять давление на нерв, приподнимите колени, и подложите под них подушку или валик из небольшого одеяла.
Если вы привыкли спать на боку: согните то колено, которое расположено выше, подтяните его вверх и устройте под него подушку, чтобы удобнее было выровнять бедра.
Возьмите себе на вооружение эти 11 простых правил. Не стоит мучиться и терпеть боли и дискомфорт. Примите меры: попробуйте выполнять предложенные упражнения, занимайте правильную позу в сидячем положении, попрактикуйте иглоукалывание, массаж и компрессы. И, конечно, больше гуляйте. И тогда вы почувствуете, как боли уходят.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.by/
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