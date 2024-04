10 проблем со здоровьем, на которые указывает наш мочевой пузырь

Проблемы, связанные с мочевым пузырем, часто считают проблемами людей пожилого и очень пожилого возраста. Оправданно ли это мнение?

Не совсем. Дело в том, что у взрослых любого возраста, даже у тех, кто, на первый взгляд, совершенно здоров, могут возникать различные необычные ощущения (симптомы) в мочевом пузыре, которые, на самом деле, могут быть сигналами, предупреждающими об определенных проблемах со здоровьем. "Мочевую систему человека можно считать настоящей сигнализационной системой, - говорит Джил Рэбин (Jill Rabin) , заведующий отделением поликлинической помощи и урогинекологии при Медицинском колледже Альберта Эйнштейна в Гайд-Парке Нью-Йорка (Albert Einstein College of Medicine in Hyde Park, New York). – Если вы заметили серьезные изменения в работе вашего мочевого пузыря, это может говорить об определенных проблемах с самим мочевым пузырем, с органами таза, или это может быть сигналом о более серьезных проблемах во всем организме".

10 заболеваний, о которых может сигнализировать наш мочевой пузырь

Сигнал первый: синдром ночного апноэ

Что это такое? Синдром ночного апноэ представляет собой расстройство дыхания, проявляющееся в ненормальных паузах между вдохами в течение сна, которые могут продолжаться около минуты или более. В лучшем случае, человек резко просыпается от таких приступов. Само слово "апноэ" - греческого происхождения, означающее буквально "безветрие", "отсутствие дыхания".

"Последнее время все чаще и чаще именно урологи диагностируют у пациентов синдром ночного апноэ, от которого те могут страдать уже долгое время, не подозревая о наличии у себя этого заболевания, - объясняет Адам Тиэрни (Adam Tierney) , уролог одной из клиник в городе Мэдисон, штат Висконсин, США. – Происходит это потому, что доктора не в состоянии диагностировать синдром ночного апноэ во время обычного медицинского обследования; и первое, что на него может указывать, это ночное мочеиспускание".

Зафиксировано 12 миллионов случаев синдрома остановки дыхания во сне, но ученые уверены, что еще большее количество людей страдают от этого заболевания, даже не подозревая об этом. В марте 2011 года израильские медики исследовали группу мужчин от 55 до 75 лет, страдающих от увеличенной предстательной железы и никтурии (учащение мочеиспускания до такой степени, что днем выделяется меньше мочи, чем ночью) . Специалисты ответили, что более чем половину случаев таких ночных "походов" в туалет можно списать на наличие синдрома ночного апноэ.

Каковы симптомы заболевания? Ночные пробуждения для того, чтобы сходить в туалет, происходят, как минимум, два или три раза за ночь. Однако человек, страдающий от синдрома ночного апноэ, может просыпать из-за остановки дыхания, а затем уже, что называется, на автопилоте побрести в туалет. К утру он (или она), конечно, вспомнит, что просыпался ночью для того, чтобы сходить в туалет, но вряд ли будут какие-то воспоминания об истинных причинах пробуждения – об остановке дыхания. Другими признаками синдрома ночного апноэ может служить храп или дневная сонливость.

Как с этим бороться? Сообщите о своих частых ночных мочеиспусканиях доктору – истинные причины этой "привычки" могут быть весьма неожиданными. И если речь идет о синдроме ночного апноэ, то это заболевание излечимо: врачи рекомендуют специальные приспособления, которые ночью облегчают дыхание, но иногда речь может идти о хирургическом вмешательстве.

Сигнал второй: неконтролируемый диабет

Что это такое? Речь идет о случаях, когда высокий уровень сахара в крови плохо поддается контролю, и это может грозить сбоями в работе нервной системы. Диабетики обычно знают, что в особо тяжелых случаях может наблюдаться снижение чувствительности различных органов тела. Нервные сигналы не передаются должным образом, соответственно не могут управлять мышцами, которые отвечают за мочеиспускание.

Каковы симптомы заболевания? Частые позывы к мочеиспусканию, даже если в этом нет необходимости. Или наоборот – человек может не ощущать, что пришло время опорожнить мочевой пузырь, что грозит даже неконтролируемым мочевыделением. Также, при неконтролируемом диабете, могут выделяться большие объемы мочи (больше, чем обычно) из-за того, что организм сам по себе старается отрегулировать содержание глюкозы в крови, выводя лишнее через мочу.

Как с этим бороться? В этом случае необходимо посоветоваться с доктором по поводу того, как взять под контроль уровень сахара в крови. Возможно, надо будет установить специальную жесткую диету и выработать специальные физические упражнения. Многие диабетики, зная о своем недуге, не сообщают врачам о таких неприятных деталях, как неконтролируемое мочевыделение, считая, что это бывает при их заболевании у многих, или, быть может, не связывая эти симптомы с диабетом. А напрасно – это может говорить о том, что лечение проходит с осложнениями, и диабет вышел из-под контроля.

Сигнал третий: гипотериоз

Что это такое? Гипотериоз – это, фактически, нарушение работы щитовидной железы, которая, как известно, регулирует метаболизм (обмен веществ) в организме. По словам урогинеколога Джила Рэбина, это заболевание также может вызвать нарушения в работе нервной системы и сбой сигналов, передаваемых мышцам таза. Женщины более часто подвергаются этому заболеванию, чем мужчины.

Каковы симптомы заболевания? Срочные неожиданные позывы в туалет, фактически, недержание, которое проявляется даже в том случае, когда мочевой пузырь пуст. Обычно это считается второстепенным симптомом гипотериоза. В первую же очередь необходимо обратить внимание на приступы сильной усталости, постоянную мерзлявость, прибавление в весе, сухую кожу и, в некоторых случаях, выпадение волос.

Как с этим бороться? В случае, если вы заметили у себя подобные симптомы, необходимо обязательно обратиться к доктору. Гипотериоз поддается лечению, которое поможет облегчить все вышеперечисленные неприятные симптомы.

Сигнал четвертый: проблемы с простатой

Что это такое? Простата, похожая на сплюснутые дольки мандарина, это железа, окружающая мочеиспускательный канал у мужчин. Этот орган играет важную функцию в мужском организме при мочеиспускании и при семяизвержении, но периодически он подвержен увеличению. Это сжимает уретру (мочеиспускательный канал), вызывая неприятные ощущения и провоцируя состояние, которое называется гиперплазией простаты (увеличением структурных элементов простаты) . Это заболевание чаще всего встречается у мужчин старше 50-ти лет, как и рак простаты. Другое осложнение с простатой, называемое воспалением предстательной железы, или простатит, встречается чаще у мужчин более молодого возраста. Наличие одного из этих осложнений необязательно может подразумевать наличие других указанных проблем.

Каковы симптомы заболевания? Неожиданные срочные позывы опорожнить мочевой пузырь, частые ночные мочеиспускания, небольшие выделения мочи после самого процесса мочеиспускания, затрудненное мочеиспускание и, вообще, учащение количества мочеиспусканий в течение дня или ночи.

Как с этим бороться? Проблемы с простатой относят к рангу серьезных проблем организма, так как они могут привести к другим осложнениям. Это значит, что в случае проявления любых из вышеперечисленных симптомов, следует немедленно обратиться к врачу. Зачастую мужчин останавливает неприятная процедура диагностирования этого заболевания и еще менее приятные процедуры лечения, в числе которых присутствует массаж простаты. Но консультация с врачом просто необходима хотя бы для того, чтобы исключить такое страшное заболевание, как рак простаты. Собственно, первые процедуры обследования при проблемах простаты направлены именно на то, чтобы исключить (или подтвердить) этот диагноз. Также может помочь специальный тест крови на наличие так называемого простато-специфического антигена.

Сигнал пятый: хроническая инфекция мочевых путей

Что это такое? Хроническая инфекция мочевых путей находится на втором месте в списке наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний в организме человека. Наиболее часто это заболевание встречается у женщин, хотя страдают от него оба пола.

Каковы симптомы заболевания? Постоянные позывы к мочеиспусканию, ощущение жжения при мочеиспускании, частые мочеиспускания, красноватый или замутненный цвет мочи и, в некоторых случаях, неприятный ее запах. Также может ощущаться жар, локализованная боль и ощущение сдавливания мочевого пузыря.

Как с этим бороться? Несомненно, необходимо обратиться к врачу. Обычно с инфекцией удается справиться за день или два посредством соответствующих антибиотиков, которые могут быть назначены только лечащим врачом. Если инфекция запущена, то для выведения ее из организма могут понадобиться более сильные антибиотики и строгое соблюдение режима питания, образа жизни и т. д. Если хроническая инфекция возникает повторно, то следует обратить внимание на другие причины, которые приводят к ней – диабет или даже беременность, к примеру.

Также следует обратить внимание, опять же, на образ жизни, привычки, рацион – возможны и тут нарушения, которые вызывают рецидив заболевания. Женщинам, страдающим от хронической инфекции мочевых путей, рекомендовано использовать гигиенические прокладки, а не тампоны. Также стоит избегать процедуры спринцевания (лечебно-профилактическая процедура, которая заключается в промывании влагалища растворами лекарственных веществ или специальными гигиеническими средствами). Необходимо посещать туалет до и после вступления в интимную связь; избегать излишнего потребления алкоголя и кофеиносодержащих напитков, которые, как известно, также раздражают мочевой пузырь.

Сигнал шестой: ожирение

Что это такое? Вообще говоря, для того, чтобы понять, что вы слишком уж пополнели, нет необходимости прислушиваться к каким-то там сигналам, поступающим от мочевого пузыря. Для этого достаточно взглянуть на себя в зеркало или встать на весы. Но, зачастую, такие явные проявления ожирения просто игнорируются до тех пор, пока лишний вес не начинает создавать реальные проблемы в каждодневной жизни: при выполнении каких-либо функций, при передвижении и т. д. Излишний вес говорит о том, что на мышцы тазового дна, которые имеют непосредственное отношение к мочевой системе, оказывается постоянное дополнительное давление. Со временем лишний вес может ослабить мочевую систему – в частности сфинктер мочевого пузыря, который выполняет запирающую функцию, сжимая уретру, когда не происходит мочеиспускание, то есть, почти всегда.

Каковы симптомы заболевания? Высвобождение небольшого количества мочи может происходить при кашле, чихании, физических нагрузках и даже при более необычных обстоятельствах – при стрессе. Данное явление известно как недержание мочи при стрессовой ситуации.

"Люди не часто связывают лишней вес и нарушения мочевыделения, тем не менее эти два понятия взаимосвязаны, - говорит уролог Адам Тиерни. – И люди, страдающие от избытка веса, склонны к диабету, который сам по себе может вызывать недержание вдобавок к недержанию мочи при стрессовой ситуации".

Как с этим бороться? Специальные упражнения для мышц тазового дна и некоторые другие процедуры, направленные на борьбу с недержанием, могут укрепить ослабевшую мускулатуру и уменьшить повторяемость приступов недержания. Следует отказаться от курения, так как кашель, который часто преследует курильщиков, провоцирует ослабление мышц тазового дна.

Но самое первое средство против недержания в стрессовой ситуации для тех, кто страдает от излишней полноты, заключается в усиленной работе над собой и достижении оптимального сочетания параметров веса тела и роста. В 2009 году медики провели исследование, результаты которого были опубликованы в авторитетном научном издании, Медицинском журнале Новой Англии (New England Journal of Medicine). Согласно представленной информации, количество неприятных эпизодов, связанных с недержанием, уменьшилось в два раза у страдающих от излишнего веса женщин, которым удалось сбросить всего лишь 8 процентов от общей массы своего тела.

Сигнал седьмой: интерстициальный цистит

Что это такое? Нарушение работы мочевого пузыря, связанное с хроническим воспалением, которое влечет за собой раздражение стенок мочевого пузыря, или иными словами интерстициальный цистит (его еще часто называют синдромом болезненного (раздраженного) мочевого пузыря), встречается у обоих полов. Однако чаще всего это заболевание встречается у женщин. К сожалению, причины возникновения этого нарушения пока еще недостаточно ясны.

Интерстициальный цистит очень часто ассоциируется с нарушениями сна, мигренями, депрессией, и некоторыми болевыми синдромами – фибромиалгией (форма поражения внесуставных мягких тканей), синдромом раздраженной толстой кишки, синдромом хронической усталости.

Каковы симптомы заболевания? Очень частое мочеиспускание (несколько раз в час на протяжении дня (для информации – человеку при нормальных условиях нет необходимости мочиться более семи раз в день)), боль при мочеиспускании, которая в основном сконцентрирована в области таза. Боль обычно ощущается во время внезапного обострения болезней, или во время менструации, занятий сексом, стрессовой ситуации. Это очень похоже на инфекцию мочеиспускательного канала, но анализы не обнаруживают при этом соответствующих бактерий.

Как с этим бороться? К сожалению, не существует как надежных методов выявления интерстициального цистита, так и кардинальных способов излечения от него. Но полное медицинское исследование поможет выбрать наиболее удачное лечение, которое смягчит симптомы болезни, или даже укажет на какие-то другие причины этих симптомов. Вообще, интерстициальный цистит как таковой, лечат медикаментами и изменением образа жизни, что может помочь страдальцам лучше справляться с симптомами. К примеру, весьма успешно показало себя назначение специальных диет, при которых продукты, раздражающие мочевой пузырь (содержащие кофеин, некоторые кислоты), полностью исключаются из рациона.

Сигнал восьмой: опущение органов

Что это такое? Большей частью встречается у женщин, часто после родов; в основном, речь идет об опущении мочевого пузыря – имеется в виду ситуация, когда орган смещается со своей привычной позиции, часто опускаясь в вагинальное отверстие. Это происходит из-за того, что мышцы тазового дна, которые поддерживают мочевой пузырь, ослабляются во время стресса. Поднятие тяжестей, хронический кашель (у курильщиков в особенности), ожирение и менопауза (особенно при гормональном сдвиге) – все эти причины также могут привести к опущению органов.

Каковы симптомы заболевания? Частое мочеиспускание, или приступы недержания; после мочеиспускания не ощущается облегчения; дискомфорт или даже боль в вагине, тазу, пахе, пояснице; тяжесть в вагинальной зоне (которая может не так ощущаться, когда человек находится в положении лежа).

Как с этим бороться? Для легких случаев, укрепление ослабевших мышц происходит при помощи физической терапии. В более серьезных случаях требуется вмешательство заместительной терапии эстрогенами (лечение препаратами женских половых гормонов), электростимуляция, введение вагинальных суппозиториев (приспособлений, вводимых во влагалище для поддержания органов). И, как последнее средство для лечения, доктора рассматривают хирургическое вмешательство.

Сигнал девятый: дегидратация организма

Что это такое? Дегидратация организма обозначает то, что в организме человека находится жидкости меньше, чем должно быть. Пострадать от обезвоживания может каждый, особенно люди пожилого возраста. Наиболее вероятные причины – диарея и (или) рвота, последствия лихорадки, слишком интенсивное выделение пота при занятии спортом, диабет, в конце концов. В случае с диабетом, подскочивший уровень сахара в крови приводит к слишком частому мочеиспусканию, так как организм старается избавиться от излишков глюкозы, выводя ее с мочой.

Каковы симптомы заболевания? Ненормально темная (от янтарного до коричневого цвета) моча, моча с резким неприятным запахом. Хотя эти признаки сами по себе не являются достаточно надежным индикатором проблем со здоровьем организма (за исключением случаев, когда в моче присутствует кровь). Как сообщил доктор Адам Тиерни, темная ли моча, имеет ли другой подозрительный оттенок, пенится ли она – скорее, это часто зависит от того, что мы едим и от лекарств, которые на данный момент принимаем, чем от каких-то скрытых заболеваний. Но если моча выглядит темной и концентрированной, диагноз "дегидратация организма" вполне вероятен.

Другими симптомами дегидратации являются: увеличившееся количество мочи при мочеиспускании, головные боли, апатия, сонливость, сухая кожа и сухость в полости рта, головокружение и общее беспокойство.

Как с этим бороться? Так называемая инфузионная терапия (восстановление объема потерянной жидкости) поможет справиться с дегидратацией организма. Вид жидкости, используемой при этом методе, и способ вливания, зависит от степени сложности ситуации. Внутривенные вливания осуществляются в самых сложных случаях. В более легких случаях дегидратации организма, человеку могут просто прописать частое питье чистой воды в больших количествах, или специальный раствор для пероральной регидратации. Чтобы избежать обезвоживания, необходимо выпивать в день от шести до семи стаканов жидкости (особенно это касается пожилых людей), или потреблять в пищу еду с большим содержанием жидкости (супы, арбузы и т. д.).

Сигнал десятый: рак

Что это такое? Рак может образоваться в мочевом пузыре, в почках, в так называемой почечной лоханке (область почек, где собирается моча), или в мочеточнике (полый трубчатый орган, по которому моча попадает от почек в мочевой пузырь). Рак переходных клеток почечной лоханки и мочеточника является наиболее часто встречаемой формой рака, когда раковые клетки, образующиеся в стенках мочевого пузыря (которые имеют так называемую выстилку из переходных и плоских клеток), переносятся в другие части тела.

Каковы симптомы заболевания? Кровь в моче (розоватая, коричневатая, или красная); боль, сопровождающая мочеиспускание, позывы к мочеиспусканию без выделения мочи. Очень часто (в основном, у мужчин) опухоль блокирует прохождение мочи и вызывает недержание мочи вследствие переполнения мочевого пузыря.

Как с этим бороться? Конечно, необходимо вмешательство квалифицированных докторов. Симптомы, которые указывают на рак мочевого пузыря, могут, на самом деле, говорить о множестве других заболеваниях. Но для того, чтобы выяснить это, необходимо в обязательном порядке пройти тщательную диагностику. И чем раньше, тем лучше, так как рак мочевого пузыря, если его диагностировали на ранней стадии, излечим.опубликовано econet

