10 причин не ложиться спать с мокрой головой

Мы все слышали, что спать с мокрой головой вредно. И тем не менее периодически практикуем это. Причин этому много: экономия времени утром, нежелание пользоваться феном из страха испортить волосы или разбудить родных.

Несмотря на явные и ощутимые плюсы, от этого все же стоит отказаться. Расскажем вам о 10 последствиях, к которым может привести привычка спать, не высушив волосы.

Почему не стоит спать с мокрой головой

Переохлаждение

Если вы спите с мокрой головой в комнате, где включен кондиционер, или на улице непогода, то это вызовет у вас чувство зябкости и дискомфорта. Из-за него вы можете часто просыпаться ночью, что плохо отразится на качестве сна.

Чтобы не испытывать неприятное ощущение холода ночью, высушите волосы перед тем, как лечь спать. Дополнительно можете прогреть пижаму и носки феном, чтобы сон был максимально комфортным и уютным.

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Ослабление иммунитета

Помимо чувства дискомфорта, переохлаждение также может ослабить иммунную систему организма. Несмотря на утверждение, что простудиться можно только подхватив вирус, существуют данные, что и повышенная влажность в сочетании с низкой температурой могут этому способствовать.

Это объясняется тем, что охлаждение тела приводит к сужению кровеносных сосудов, переносящих лейкоциты, которые и должны бороться с инфекцией. Соответственно, естественная защита организма ослабляется, и у человека больше шансов заболеть.

Рост бактерий

Комбинация тепла и влажности создает идеальные условия для быстрого размножения бактерий. Представьте, сколько их появится на вашей подушке, пока вы спите с мокрой головой. Даже частая смена наволочек может не спасти от этого, потому что часть бактерий проникает внутрь подушки.

Головные боли

Рост числа бактерий в свою очередь приводит к повышенной циркуляции крови в затронутой ими области, потому что организм будет пытаться избавиться от них любым способом. Это спровоцирует повышение давления, и, как следствие, головные боли.

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Угревая сыпь

Поскольку во время сна мы соприкасаемся с подушкой не только головой, но и лицом, бактерии, появившиеся из-за влажности, проникнут на кожу и приведут к таким неприятным последствиям, как прыщи и воспаления. Чтобы их минимизировать или избежать, чаще меняйте наволочки и спите с сухими волосами.

Выпадение волос

Эта проблема возникает из-за множества факторов. И один из них – трихофития – грибковое заболевание кожи, которое возникает на фоне повышенной влажности и тепла. Трихофития проявляется красноватыми пятнами, напоминающими чешуйки, и вызывает зуд и выпадение волос.

Самое опасное в этом заболевании то, что оно заразное. Поэтому, как только вы обнаружили у себя симптомы, идите к врачу и обязательно после каждого мытья головы тщательно сушите волосы.

Появление перхоти

Сон с мокрыми волосами лишает кожу головы естественного липидного барьера, который впитывается в постельное белье и подушку вместе с излишками влаги. Отсутствие защитного слоя у кожи в сочетании с повышенным ростом бактерий и развитием грибка дает почву для возникновения перхоти.

Ломкость волос

Мокрые волосы чувствительны к любому влиянию, они становятся очень слабыми и ломкими. Поэтому их нельзя расчесывать, пока они не высохнут, и по той же причине нельзя спать с мокрыми волосами.

Во время сна мы часто вертимся, и трение, которое возникает в этот момент, ломает структуру волоса либо сильно повреждает его. Собранные в пучок или хвостик мокрые волосы приводят к тому же результату. Поэтому если вы ложитесь спать с мокрой головой, потому что не хотите травмировать волосы горячим воздухом фена, знайте, что сон с влажными – травмирует их сильнее.

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Проблемы с укладкой

Многим девушкам знакома ситуация, когда они легли спать с мокрой головой, а на следующий день мучились с укладкой. Все потому, что укладка уже выполнена – во сне. Мокрые волосы перекручиваются между собой и, постепенно высыхая, надежно фиксируются в этом положении. Чтобы привести прическу в порядок, придется заново намочить волосы.

Тусклость волос

Вместе с влагой в подушку впитывается также естественный жир, который находится внутри и снаружи наших волос и защищает их от внешнего воздействия. Но, помимо защиты, он также придает им блеск и увлажненность. Поэтому сон с мокрой головой может сделать вашу прическу тусклой, а локоны сухими и безжизненными.

По этой же причине многие рекомендуют спать не на хлопковых наволочках, а на шелковых. Первые обладают лучшей впитываемостью, что негативно сказывается на здоровье и внешнем виде ваших волос.опубликовано econet

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