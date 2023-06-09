10 причин боли в спине ночью: стоит ли волноваться

Боли в спине могут носить эпизодический характер. Но, если вы систематически испытываете дискомфорт и болевые ощущения в разных частях спины, - это повод насторожиться. Причиной болей могут быть неправильная осанка, беременность и даже онкология.
Боли в спине могут дать о себе знать ночью. Причин этому немало: нарушение осанки в течение дня или во сне, неправильно подобранный матрас, беременность. Как правило, боли проходят с отдыхом и лечебными процедурами. Но они могут служить и очень тревожным сигналом.
Сон на мягком матрасе лишает позвоночник поддержки, и тело располагается под неестественным углом. Поэтому такая поза не позволяет расслабиться мускулам, что усиливает боль.
Сон на жестком матрасе позволит спинному мозгу принять правильное положение в состоянии покоя. Твердый матрас уменьшает боль в пояснице. Но матрас не должен быть излишне жестким / неровным.
Если с вашим матрасом все в порядке, обратите внимание на свою позу во время сна. Вот идеальные положения тела для сна.
Как вы сидите за рабочим столом? Сутулость ведет к наклону таза, что влечет искривление позвоночника. Если изо дня в день повторять неправильную осанку, структура тела приспосабливается к ней, что грозит смещением и болью.
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Ношение высоких каблуков растягивает мускулы и суставы. Связка подошвенной фасции стопы соединена с икроножной мышцей, которая связана с подколенным сухожилием, а это сухожилие крепится к тазу. Ходьба на каблуках способствует смещению центра тяжести вперед, вынуждая выгибать спину, что и приводит к боли.
Боли в спине в период беременности вызваны расширением тазовых вен и матки, она сдавливает полую вену, по которой кровь попадает в сердце, тем более ночью, когда женщина находится в положении лежа. Беременным полезно носить бандаж и спать на левом боку.
Это отложения кальция, минералов и солей, в моче в мочевыводящих путях. Они провоцируют боль, застревая в мочеточнике и мешают оттоку мочи. Боль, как правило, усиливается ночью / ранним утром.
Это недуг, при котором ткани в матке разрастаются и за ее пределами, что вызывает бесплодие. Боль дает о себе знать в зоне живота, поясницы, таза именно ночью.
Это тип артрита, поражающий позвоночник и прочие суставы. В результате происходит воспаление между позвоночными костями и в суставах между позвоночником и тазом. Боль и скованность проявляются в пояснице и ягодицах.
Боль в спине - типичный симптом у 90% людей с опухолями позвоночного столба. Локализация боли связана с тем, в какой области позвоночника развивается опухоль. Если опухоль в средней / нижней зоне позвоночника, могут также возникать онемение / слабость мышц в ногах.
Боль в пояснице может быть симптомом онкологии внутренних органов (поджелудочной, двенадцатиперстной кишки, толстой кишки, матки, яичников). Боль в спине прогрессирует, несмотря на прием медикаментов.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/
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