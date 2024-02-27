Время от времени мы все обижаемся

Мы обижаемся, когда нас не понимают, не оправдывают наших ожиданий, обижают, отказывают. Обида может растаять, как облачко в небе. А может засесть глубоко в душе, на всю жизнь и окончательно испортить отношения. Почему люди вообще обижаются?

Иван Петрович прибыл ровно в 19:00. В новой рубашке, с двумя гвоздиками (три слишком дорого) и пакетом продуктов. В нем угадывались пельмени, огурцы, голубела плитка шоколада и покачивался бледнолицый лимон. Баночку кофе достал из кармана и проверил, не примялся ли ее жестяной бок. Придирчиво вымыл руки, выровнял полотенца и завязал несложную беседу. Хозяйка сервировала стол и время от времени поддакивала. Сокрушалась из-за его семейных передряг и прыгающего давления...

Человеку свойственно обижаться

...Когда ужин подходил к концу, Иван Петрович перешел к самому главному. Мол, ты одна, и я давно один. Можем жить в твоей квартире, а мою сдавать. Хозяйка выключила воду и провела мокрым пальцем по столу. Линия получилась нервной:

– Нет, Петрович. Плохая идея.

Мужчина молча встал, собрал в пакет недоеденный лимон и шоколад, достал из морозилки оставшиеся пельмени и направился к двери. Обиделся.

Подобная обида накрыла когда-то и Илью Репина. Художник, мастерски подмечающий характеры и передающий их с помощью то правой, то левой кисти, двигающихся по холсту вслепую, слыл лучшим портретистом своего времени. Писал дам, господ, бурлаков, царей, дуэлянтов, брачующихся, профессоров, пахарей и оркестрантов. Кочегаров и графинь. Как то-раз ему нанесла визит родная сестра жены Софья и заказала праздничный портрет. Уселась в кресло, расправила ленты с кружевами. Царственно кивнула. В процессе работы родственники поссорились. Дама озадачивалась складками на бальном туалете, а Илья Ефимович пытался уловить ее женственность, но наблюдал одну суету. В итоге оскорбленная модель, покачивая внушительным турнюром, с трудом забралась в карету, а художник принялся мстить. Стер рюши и воланы, а в отместку облачил барышню в монашеский подрясник.

Время от времени мы все обижаемся. На равнодушие, чью-то нерасторопность или медлительность, когда самое время гнать лошадей.

Был у меня товарищ, жутко раздражающийся, если не отвечала на его звонок с первой секунды трели. Когда перезванивала, подолгу не брал трубку. Дулся.

Герой французского фильма «Тост» не мог простить мать. В один из дней молодой человек пришел рассказать о своих отвергнутых чувствах, а мать, чистящая морковь, дала дельный совет: «Выпей лучше морковный сок».

Говорят, Константин Симонов, посвятивший стихотворение «Жди меня» актрисе Валентине Серовой, со временем забрал посвящение обратно, невзирая на «слова, проступающие сквозь бумагу, как проступает кровь сквозь бинты». Видимо, тоже обиделся.

Я уже много лет пытаюсь справиться с обидчивостью, заходя и так и этак. Ведь мы же не «дуем губы» на осень и ее дожди? На кота, вырвавшего клок поролона из дивана? На морскую волну, окатившую с головой или ботинок, натерший на пятке мозоль? Не сердимся на ребенка, мешающего по ночам спать, и угол стола, оставившего синяк на самом интересном месте? Вот и на внутреннюю «осень», «море», «натоптыш» и «синяк» каждого человека не стоит обижаться.опубликовано econet

Автор Говоруха Ирина

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