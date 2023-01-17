Восемь способов стать смелее

Смелость – достойное восхищения качество. И она нужна не только как проявление героизма, а в самых обыденных ситуациях. Имеется ввиду умение контролировать свой страх, управлять им. Какие стратегии помогут стать смелее?
Смелость часто ассоциируется у нас с физической храбростью (когда, например, герой рискует жизнью и здоровьем, защищая родину). Но это качество постоянно проявляет себя и в быту, и в коммуникации между людьми. Смелость «включается», когда мы отстаиваем свою правоту, начинаем бизнес, меняем работу, переезжаем. Иначе говоря, смелость необходима нам там, где есть определенный страх и риск. Люди не рождаются смелыми. Это похвальное качество можно в себе развивать.
Человек не может быть абсолютно бесстрашным. Мы все чего-то боимся, и это нормально. А смелость – это не отсутствие страха, а способность управлять им. Контроль собственных страхов дает нам возможность действовать, а не тратить энергию на негативные переживания.
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Вот несколько стратегий, которые помогут обуздать свой страх.
Неведение мешает нам оценить риски и рождает страх.
Избавиться от неопределённости можно, собрав максимум информации о предстоящем событии/ситуации.
Например, вы переживаете перед публичным выступлением. Можно накануне ознакомиться с помещением, где вы будете общаться с аудиторией, отрепетировать свою речь. И всё покажется не таким уж страшным.
Ослабить силу страха и контролировать свои физиологические реакции помогут методы релаксации. Это могут быть управляемое напряжение и расслабление частей тела, дыхательные упражнения, медитация.
Критические ситуации случаются неожиданно. И мы часто оказываемся к ним неподготовленными. А сценариев, связанных с риском и опасностью, великое множество. Поэтому имеет смысл развивать самые разнообразные навыки (самообороны, оказания первой медицинской помощи, быстроты реакции). Это поможет быть собранными и хладнокровными в экстренных ситуациях.
Поддержка друзей и близких действует ободряюще и повышает готовность к действию.
В отношениях «включается» ответственность: если вы объявили близким о своих планах, страх испытать перед ними стыд заставит вас не отступить перед задуманным.
Окружение близких людей является источником поддержки уверенности, которые угнетают страх.
Это может показаться абсурдным, но талисманы и обереги действительно придают больше уверенности, действуют успокаивающе.
Поэтому пригодится любой предмет, который помогает вам чувствовать себя спокойнее, увереннее и дарит решимость.
Эгоцентризм нагнетает страх и снижает нашу эффективность. Концентрация на себе, своих переживаниях мешает мыслить отстраненно, взвешенно. Поэтому важно не зацикливаться на себе, любимом.
Возможен еще и такой эффект: когда мы хотим помочь другим, наши действия становятся более решительными.
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Нас всегда пугает плохой исход событий, ведь мы знаем, что реальность сурова. А если представить, что происходящее – это игра? Тогда всё покажется в другом свете – уже не так страшно предпринимать какие-то шаги, быть более смелым и решительным. Важный разговор, неприятный визит, конфликт или первая тренировка в тренажерном зале покажутся не такими драматичными.
Страх утратит свое влияние на нас, если мы сможем в течение двадцати секунд противостоять ему. Часто требуется лишь небольшое действие, которое запустит череду событий. Сжечь мосты, броситься в омут с головой… И назад уже дороги нет. Всё, что требуется – это миг смелости, чтобы извиниться перед другом, сказать правду в глаза или признаться в любви.опубликовано econet
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Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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