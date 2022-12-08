Вместо того, чтобы жаловаться, вспомните об этих 10 вещах

Мир полон мечтателей, которые так никогда и не воплотят в реальность свои проекты. Гораздо сложнее ставить перед собой цель и упорно двигаться к ней. Какими качествами надо обладать, чтобы добиться желаемого? Вот 10 слагаемых успеха.

Между мечтателями и теми, кто воплощает свои мечты в реальность, пролегает не всегда заметная, но при этом вполне четкая граница. Но что это за граница? Что именно разделяет людей на эти две очень разные группы?Взгляд на мир и отношение к собственной жизни.

Как воплотить свои мечты в реальность

Успешные люди потому и успешны, что верят – они могут добиться чего угодно, и именно эта вера отличает их от обычных мечтателей. Эти люди никогда не перестают стремиться к успеху, какие бы препятствия ни вставали на их пути, и всегда готовы приложить все усилия, необходимые для достижения успеха, и заплатить за него любую цену.

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Вот те 10 советов, которые помогут вам открыть внутри себя человека, который способен на многое, стремится к успеху и всегда добивается желаемого:

1. Откажитесь от своей беспомощности

Успешные и верящие в себя люди стараются найти выход из любой неприятной ситуации, и в процессе зачастую находят креативные решения, которые остальные даже не пытаются искать. Вместо того чтобы упиваться собственной беспомощностью и убеждать себя в том, что они ни на что не способны, успешные и позитивные лидеры всегда ищут способы преодоления стоящих перед ними препятствий.

2. Возьмите быка за рога

Люди, всегда добивающиеся своих целей, бесстрашны. Они движутся к цели именно тем путем, который позволит им достичь ее как можно быстрее, что бы их ни ждало по дороге. И зачастую они, преодолевая свой страх, обретают то, чего хотели, с такой скоростью и легкостью, о которой малодушным не приходится и мечтать. Они не ждут манны небесной – они всегда делают сами первый шаг к тому, чего им хочется. Да и все последующие шаги, раз уж на то пошло.

3. Не позволяйте себе нытья и жалоб

Успешные люди стараются всегда и при любых обстоятельствах воздерживаться от жалоб и нытья. Ведь отлично знают, что они абсолютно бессмысленны, и единственное, чего можно добиться с их помощью – зря потратить время и силы.

4. Постарайтесь чаще смотреть на мир чужими глазами

Успешные люди умеют примерять на себя чужую шкуру и смотреть на мир чужими глазами. Они знают, что для того, чтобы принять лучшее и самое взвешенное решение, зачастую им нужно взглянуть на ситуацию с точки зрения оппонента, и что не стоит с ходу отметать чужие слова.

5. Обретите свою страсть

Успешные и активные люди никогда не испытывают выгорания. Они любят то, чем они занимаются, потому что это именно то, что однажды поможет им воплотить в реальность собственную мечту. Их страсть стала для них топливом, позволяющим им безостановочно двигаться вперед. Они отлично знают, что приз зачастую достается не самым умным, и даже не тем, кому больше всего повезло с ресурсами и положением, но тем, кто добивается его с наибольшей страстью.

6. Прилагайте дополнительные усилия

Успешные люди стараются всегда превзойти не только чужие, но и свои собственные ожидания. В то время, когда другие могут согласиться на синицу в руке, забыв о журавле в небе, эти люди не успокаиваются, пока не достигают невообразимого. Цели, установленные ими для себя, неизменно оказываются куда выше, чем у окружающих людей и куда значительнее, чем продиктовано жизненными ситуациями.

7. Вместо того, чтобы беспокоиться, делайте

Успешные люди всегда оказываются людьми не слова, а дела. В то время, когда других заставляет топтаться на месте собственное беспокойство, тревоги и страх, они берут себя в руки, и продолжают двигаться вперед через все невзгоды. Они знают, что идеальный момент для того, чтобы действовать – когда исход предопределен, и им ничем не придется рисковать – может вообще никогда не наступить, так зачем тогда его дожидаться?

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8. Плывите с потоком

Успешные и уверенные в себе люди умеют подстраиваться под изменения. Они не из тех, кто вылетает на обочину лишь потому, что дорога внезапно свернула в сторону. Они вовремя поворачивают рули и вписываются в поворот, зная, что в конечном итоге эта дорога все равно приведет их туда, куда нужно.

9. Начав что-то, доводите это до конца

Такие люди не из тех, кто, начиная что-то, бросает это на полпути. Они всегда доводят начатое до конца. Они будут подталкивать сами себя к цели, пока дело не будет сделано. Они просто не умеют иначе.

10. Всегда ожидайте результата от приложенных усилий

Если вы прилагаете все возможные и невозможные усилия, веря в то, что вы непременно добьетесь желаемого, ожидайте результата от приложенных усилий. Страстная вовлеченность практически заразна, а ресурсы и энергия всегда следуют за решимостью. Решительные и целеустремленные люди пожинают награды и открывают все новые и новые двери именно потому, что другие люди слетаются к ним, словно мотыльки.опубликовано econet.ru.

Автор Максвелл Джон

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