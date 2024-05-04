Великая Суббота. Колыбель для Бога

Кого увидели мироносицы у входа в пещеру? Кто беспечно сидел у пустой колыбели Бога? Что сказал Марии лучший из садовников? Скоро об этом закричит весь свет!

Жизнь Христа началась в пещере. В пещере завершился Его путь на земле. В ночь Рождества Бог нашел приют в пещере пастухов. В ночь Распятия пещера ученика дала приют бездомному Владыке. Рождество в пещере предсказало субботний покой погребения.

Великая Суббота – суббота покоя и молчания

В пещере Рождества над Младенцем склонялась Мария, а старец Иосиф пеленал беззащитного Бога. В пещере покоя обнимала Мария уснувшего Сына, и другой Иосиф бережно прятал Его тело в погребальные пелены. Первый Иосиф посвятил Богу свою старость, второй Иосиф уступил Богу свой гроб.

Икона Рождества – откровение о Плащанице.

Великая Суббота – суббота покоя и молчания. Лишь раз в году поется на литургии вместо «Херувимской песни» торжественный и строгий гимн с призывом к молчанию:

Да молчит всякая плоть человеча,

и да стоит со страхом и трепетом,

и ничтоже земное в себе да помышляет!

Царь бо царствующих и Господь господствующих

приходит заклатися

и датися в снедь верным.

Но в этом молчании нет суровой безнадежности. Это безмолвие, чреватое жизнью и радостью. Присмотритесь хорошенько к литургии Великой Субботы – среди пепла черных риз притаилась живая радость.

Начинают службу в черных облачениях. Идут из алтаря к Царским вратам с Евангелием, степенно проходя мимо Плащаницы. Не возглашая прокимна, начинают читать длинные паремии. Пятнадцать огромных отрывков из Ветхого Завета. Полностью их прочитывают только на крещальной литургии, чтобы занять молящихся, пока священник крестит оглашенных. Поэтому на литургии Святой Субботы вместо «Святый Боже» всегда поют «Елицы во Христа крестистеся».

И вот читают Апостол. Он тоже крещальный – знаменитый отрывок из послания к Римлянам. А после Апостола – самое интересное! – момент, которого я жду весь Великий пост. Во время чтения что-то происходит в алтаре, а чтец, прочитав девяносто первое зачало, вместо того, чтобы возглашать привычное «Аллилуия», закрывает Апостол и молча уходит. К Плащанице выходят певчие и начинают петь удивительные по красоте стихи:

Воскресни, Боже, суди земли,

яко Ты наследиши во всех языцех.

Невозможно передать, как же утешительно слышать это нежное пение! Но вы смотрите не на певчих, а на алтарь, потому что во время чтения Апостола священники успели переоблачиться в белые ризы. И вот весь в белом выходит батюшка, а в руках у него – икона «Сошествие во ад» или «Воскресение Христово». По нашему обычаю эту икону священник несет в рушнике – в вышитом длинном полотенце – уютно, по-домашнему. Певчие поют свои стишки, им вторит хор, а батюшка величественно и основательно благословляет всех самой утешительной из православных икон.

Как же это здорово – дожить до Пасхи! Увидеть образ Христа – Победителя смерти! Услышать пение, зовущее Пасху!

В древности эту литургию совершали в субботу вечером, за несколько часов до пасхальной службы. Причастившись, братия не расходилась из церкви. В память об этом обычае у нас осталось благословение хлеба и вина в конце субботней литургии.

По отпусте же не исходим из церкве, но сидим на местех наших. И входит келарь и дает братии по единому укруху хлеба и по шести смоквей или фиников и по единому красовулю вина. Нам же возлежащим бывает чтение великое в Деяниих святых апостол.

Если вы придете в храм незадолго до пасхальной заутрени, обязательно услышите чтение книги Деяний. Хорошо, когда эту великую книгу читают сами прихожане, сменяя друг друга, как бы приобщаясь к апостольскому труду проповеди Пасхи.

Великая Суббота – белая суббота. В белом облачении начинают петь субботнюю полунощницу – именно эта служба стоит на границе Страстной седмицы и пасхальных времен. Такая полунощница бывает только раз в году. Нельзя пропустить! Священник в белых ризах читает перед Плащаницей канон утрени Великой Субботы. Когда хор повторяет ирмос инокини Кассии «Не рыдай Мене, Мати», батюшка крестится, целует Плащаницу, и на словах «востану бо и прославлюся» подымает Плащаницу и торжественно заносит ее в алтарь. Она будет лежать на Престоле весь пасхальный период как символ опустевшего гроба, осиротевших погребальных пелен.

В белых ризах священники начинают и пасхальную заутреню. Только потом, на пасхальной литургии они переоблачатся в воскресные красные ризы. И вот начинается от алтаря Крестный ход. Священники запевают воскресную стихиру, а все прихожане обязательно ее подхватывают:

Воскресение Твое, Христе Спасе,

ангели поют на небесех,

и нас на земли сподоби

чистым сердцем Тебе славити.

Это еще не Пасха. Это просьба о Пасхе. Белый призыв к Победителю смерти.

Идем среди огоньков свечей белым крестным ходом, след в след за мироносицами, которые нетерпеливо ждали пробуждения субботнего покоя. Двери храма закрыты. Пещера завалена камнем. Но мы смело идем за неспящими девами.

Пещера Рождества стала входом Бога в сотворенный мир.

Пещера погребения – ворота, прорубленные Богом в темницы ада.

Кого увидели мироносицы у входа в пещеру?

Кто беспечно сидел у пустой колыбели Бога?

Что сказал Марии лучший из садовников?

Скоро об этом закричит весь свет!опубликовано econet

Архимандрит Савва (Мажуко)

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