Узлы жизни

Жизнь человека, судьба не расстилается перед ним ровной скатертью, не течет спокойной и гладкой рекой. Периоды подъема сменяются кризисами, когда необходимо меняться, перестраиваться. И приходит время для ревизии жизненных ценностей, пересмотра целей.

"Следуй своей дорогой, и пусть другие люди говорят что угодно" (Данте Алигьери). Жизненный путь – отнюдь не прямая линия…Эта линия состоит из отдельных отрезков – этапов. Этапы же отделены друг от друга кризисами. Кризисы – узловые моменты жизненного пути, символизирующие переход от одного этапа к другому.

Жизнь как путь

"Лишь тот, кто идёт своей дорогой, никогда и никем не будет обогнан" (М. Брандо).

Зачем они нужны все эти этапы, кризисы? Неужели нельзя взять сразу все хорошо спланировать и прожить жизнь ровно, без узлов-кризисов?

Нет, нельзя. Невозможно раз и навсегда написать для себя проект своей жизни. Если он даже изначально и пишется так, то все равно со временем приходится его корректировать. Уточнять. Изменять. Короче, заниматься ревизией своего жизненного пути. Как любит повторять мой друг и прекрасный терапевт Борис Дробышевский: «Жизнь богаче наших планов!» И я с ним согласен.

Те цели-задачи, которые ставил себе Человек, со временем исчерпывают себя. Одни задачи оказываются им решены, другие перестают быть актуальными и уже не требуют решения.

Логика Жизни такова, что живой Человек «вырастает из своих прежних одежек» и у него появляется нужда «сбрасывать свою старую кожу» - менять свой привычный образ Я, свою устоявшуюся идентичность.

И Человек обнаруживает, что его прежние важные для него потребности теряют свой энергетический заряд. То, что еще влекло-манило вчера, сегодня стало неинтересным. Если и продолжаешь это делать, то скорее по привычке, без драйва. А если и дальше делать это на автомате, ничего не замечая, не чувствуя, то из жизни уходит энергия и радость. Зато приходит апатия и скука. И все чаще и чаще приходиться включать "режим Надо!" - уговаривать себя, подстегивать, заставлять…

И Человек, если он еще «живой», замечает это, и все чаще и чаще начинает задавать себе следующие вопросы:

Кто Я?

Какой Я?

Зачем Я?

Нравится ли мне моя жизнь?

Моя ли это жизнь?

Так ли Я ее живу, как хочу?

И чего вообще Я хочу?

С тем ли человеком я живу?

Занимаюсь ли я Тем, чем хочу?

Делаю ли я то, чего хочу? Говорю ли я о ом, чего хочу? Хочу ли я то, чего хочу?

Если Человек задает себе эти вопросы – то значит пришло время кризиса Жизни. А кризис Жизни – это одновременно и ценностно-смысловой кризис, и всегда кризис идентичности. Это время открытия возможности для рождения нового Я.

И это время пересмотра-уточнения для Человека своих жизненных ценностей. Те ценности, которые возглавляли рейтинг в его ценностной шкале, перестают быть таковыми. Они должны будут сместиться ниже и уступить место другим ценностям.

И для Человека наступает то самое время, когда нужно все отложить и заняться пересмотром своих жизненных ценностей – всего того, что будет для него «топливом» в течение последующего относительно спокойного периода жизни. Того, что откроет доступ к его новой внутренней энергии – энергии для постановки новых целей, для решения новых задач. Именно из этих ценностей вырастут новые жизненные смыслы и наметятся цели-задачи для их реализации. И тогда жизнь вновь наполнится энергией и радостью!

И так до следующего жизненного кризиса-узла. А там – все опять сначала: осознавать, переосмысливать, переоценивать, менять…

Такова жизнь…Можно, конечно, и ни менять ничего. Но тогда – застой и «нежизнь». Доживание…И здесь решать каждому.опубликовано econet

Автор Малейчук Геннадий

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