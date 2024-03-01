Умение вежливо отказаться - это качество сильной личности

Уметь корректно отказаться от того, что вам не нравится, - это важное качество. Вежливость, безусловно, нужна. Но самодостаточный человек не станет ничего делать в угоду другим людям, своим страхам, правилам приличия. Он ценит себя и уважает свои желания.

Об одном правителе написали интересный факт. Вскользь упомянули о том, что он никогда не ел то, что ему не нравилось. Просто не ел, да и все. Жена приготовит в молодости какое-то блюдо, а он это блюдо не любит. И не ест. Наверное, он говорил «спасибо» вежливо. Но не ел. Потому что не любил и не хотел. Это вполне веское основание, по-моему.

Почему не надо вежливо есть невкусное

Сколько за жизнь мы съели невкусных кушаний, которыми нас потчевали? Из вежливости. Положено съесть и похвалить, даже если невкусно. Если мы это не любим…

Из страха - вдруг я останусь голодным? Вдруг больше ничего не дадут? И эта противная каша с комками - все, что жизнь может мне предложить? Надо съесть. У других и этого нет.

Сколько раз нас в детстве принуждали есть невкусное и даже противное нам? Ешь! Что положили в тарелку, то и ешь. Нечего капризничать. Благодари и ешь. У других этого нет. И больше ты ничего не получишь.

Но в детстве мы зависим от других людей. А потом едим невкусное по привычке. Из вежливости или из страха… Единицы могут отодвинуть тарелку с невкусным варевом и отказаться есть. Вежливо и спокойно. Сказать: «спасибо, я не хочу!».

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А потом люди работают не нелюбимой и невкусной работе. Они не привыкли капризничать и отказываться. Выполняют работу за других. Общаются через силу с неинтересными людьми, потому что не общаться невежливо! И вдруг больше никто не захочет общаться? Покупают сиротские платьица и немаркие костюмчики. Надо брать то, что дают! И живут в неинтересном и неприятном городке, потому что где родился - там и пригодился. Ешь!

А он не ел. Надо же, разборчивый какой! Может, он этим задевал чувства близких? Может, продукт переводил зря; каша портилась?

Но вот не ел. И стал великим правителем.

Все, что мы делаем в угоду другим людям, своим страхам, ложным приличиям - отнимает нашу энергию и силу личности. Создаёт привычку жить так, чтобы другим было удобно. Хотя это развращает других-то. И они искренне считают, что мы должны съесть все, что они дают. Даже если стряпают невкусное на наши же деньги. За наш счёт…

Умение вежливо отказаться и выбрать то, что хочется - это качество лидера и сильного человека. Это касается не только еды, конечно. Но просто спросите себя: сколько раз вы из вежливости или из опасений ели невкусное, хвалили, благодарили?

Так не стоит и удивляться, что нам снова несут холодную кашу с комками. Мы же ее едим, правильно? И хвалим лицемерно. И благодарим вежливо.

И так составляется наше меню жизни. И некого винить, - винить тоже невежливо…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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