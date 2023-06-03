Троица 2023: дата, суть праздника и традиции

Праздник Святой Троицы занимает особое место в православном календаре. В 2023 году он также отмечается на пятидесятый день после дня Пасхи. Поэтому Троица еще называется Пятидесятницей. Концепция Святой Троицы – основное положение христианской религии. Вот как традиционно празднуют этот светлый день.

День Троицы (праздник имеет другое название - Пятидесятница) по традиции отмечается на 50-й день после Пасхи. 2023 год не стал исключением. Пятидесятница - один из ключевых 12-ти праздников православия. Концепция праздника: сошествие Святого Духа на апостолов и чествование Троицы (отца, сына и святого духа).

День Святой Троицы в 2023г - какого числа, суть Троицы, что готовить

Празднование Троицы - 2023 приходится на 04 июня. 03 июня – также важный день православного календаря: его называют Троицкой родительской субботой. Вселенскую панихиду служат в храмах дважды в год: в Мясопустную субботу в канун Масленицы и в субботу в канун Пятидесятницы. Так церковь и прихожане поминают усопших.

Суть Троицы

Концепция Святой Троицы лежит в самой основе христианства. Сущность Бога едина, но есть Бог Отец, Сын его – Исус Христос и Святой Дух.

На 50-й день после Воскресения Христа совершилось Сошествие Святого Духа на Апостолов. Было это на иерусалимской горе Сион.

Апостол Пётр сообщил иудеям, что распятый Иисус воскрес, вознесся на небеса и излил на людей Святой Дух. Петр проповедовал так убедительно, что примерно три тысячи людей крестились в день Троицы.

Из истории празднования Троицы

В православии культ Троицы обрел популярность в 14-15 столетиях. Этому способствовала деятельность почитаемого православными христианами Сергия Радонежского.

Сергий Радонежский освятил обитель, которая была заложена им для иноков-схимников. Тогда была возведена Троицкая церковь, позже на ее основе возникла Троице-Сергиева Лавра.

Божественная формулировка «Единство во образ Святой Троицы» обрела популярность среди православных христиан. Троица символизировала важность объединения русских земель, освобождение от иноземцев. Позже почитание Троицы охватило всю Русь.

Пятидесятница в народных обычаях

К Троице церкви и жилища украшаются ветвями берёзы, травами, цветами. Ключевой атрибут обрядов Троицы – дерево берёза, она символизирует женское начало и цикличное возрождение окружающей природы. Традиции говорят, что берёза имеет чудодейственную силу, так как на этом дереве листва пробивается ранее всего.

Пятидесятницу считали праздником девиц на выданье «молодух», у которых не было пока детей. Девчата наряжались в алые сарафаны, завивали ветви на растущих березках, переплетали их как венки, вплетали в них травы цветы, ленты.

На Праздник девушки совместно готовили яства. На Пятидесятницу угощались яичницей, лапшой, похлёбками и выпечкой (лепёшками, курником и сдобным караваем). Если каравай остался, его части раздавали в семьи с девушками на выданье, а маленькие ломтики сушили и, когда подходило в время свадьбы, замешивали в праздничную выпечку.опубликовано econet

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