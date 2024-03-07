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Терпение – кому это нужно?

Источник: fit4brain.com 07 марта 2024 6312
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Каждый из нас достоин счастья. Почему тогда женщины выбирают себе в мужья тиранов, абьюзеров, зависимых? Разве слово "семья" может служить оправданием тому, что вы всю жизнь прожили в роли жертвы? Терпение - хорошее качество. Но оно часто несовместимо с понятием "счастье".

Терпение – кому это нужно?

Тема, которая так актуальна на пост-советстком пространстве для многих женщин. Наша соседка уже сорок лет терпит мужа. Он пил, гулял, оскорблял, не давал денег, а она щеголяла с медалью жертвы и гордо заявляла, что семья сохранилась исключительно благодаря её выдержке.

Для чего терпеть плохую жизнь?

Как-то раз с детьми отправилась в лес за грибами. Стояла промозглая осень.

Дождь мелкими иголками сыпался за шиворот и превращал теплые свитера в сырые тряпки. Под ногами чавкало. Птицы переругивались. Дети просились обратно, пряча руки в рукава худых курток. Короче говоря, намаялись, намерзлись, еле ноги приволокли, зато собрали целый мешок отборных белых.

Радовались, что хватит на всю зиму: и в суп, и в картошку, и для пирогов. Муж ввалился в дом выпивши и разорался из-за неприготовленного ужина. Она на полусогнутых поставила сковороду на огонь, но он уже вошел в раж. Увидев полную ванну грибов, влез обутый и начал топтать.

Дети кричали, цеплялись за штанины, а он поднимал свои огромные сапожищи и с наслаждением хрустел шапочками, превращая их в месиво.

Таких историй у них вагон с прицепом. Теперь женщина жалуется, что ничего в жизни не видела: не съела ни одного свежего куска пирога, не сносила натуральную шубу, не ездила дальше Геленджика.

Дочери выросли и упорхнули из гнезда. Иногда звонят и упрекают в своих детских травмах и вынужденном посещении психолога.

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Терпение – кому это нужно?

Обвиняют, что не могут устроить личную жизнь, так как в каждом мужчине видят тирана. Она в слезах оправдывается, что хотела сохранить им отца. Они категоричны: «Разве у нас был отец?»

Женщина сворачивает разговор и спешит к супругу. Он допился до трех инсультов и теперь лежит овощем. Приходится кормить с ложки, обрабатывать пролежни и находить спасение в фразе «Бог терпел и нам велел», не отличая, когда оно во благо, а когда во вред.

Терпеть можно родовую и душевную боль. Бессонные ночи, когда грудничок мается животиком.

Подростковые закидоны и юношеский максимализм. Плохую погоду, затяжную зиму, странности пожилых родителей. Пробки, если ты уже встрял.

Трудности в момент решения задач по тригонометрии. Холод и голод в засаде на кабана. То, на что невозможно повлиять, изменить, улучшить. Все остальное, поддающееся коррекции, нужно исправлять.

К примеру, недостойное поведение мужчины, ненавистную работу, головную или любую другую боль, ложь, предательство, унижение.

Менять мужа, квартиру, работу, мысли, установки и отношение к жизни. Как говорил один журналист: «Терпеть — это противоестественная вещь, потому что человек рожден, чтобы жить хорошо, а не плохо».опубликовано econet

Автор Говоруха Ирина

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Источник: https://econet.by/

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