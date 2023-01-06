Сочельник: традиции, обряды, приметы

Сочельник – это святой вечер накануне праздника Рождества. Его название связано с сочными лепешками, которые наши предки пекли к приходу гостей. Этот день знаменует окончание самого строгого поста, поэтому сопровождается богатым застольем, приготовлением определенных блюд и традиционной встречей первой звезды на ночном небосклоне.

В Свят-вечер перед Рождеством начинался загадочный период святочных гуляний, которые продолжались две недели. Молодые люди во время вечерних посиделок гадали, переодевались в сказочных персонажей, ходили колядовать, получая угощения от хозяев. Сочельник удивляет традициями и приметами, многие из которых сохранились и в наши дни.

Рождественские традиции на Сочельник

Вечер 6 января или Сочельник заканчивал строгий пост и сопровождался подготовкой к рождественскому празднику. Комнаты убирали и украшали ветками омелы, лапником ели, самодельными игрушками. На стол по традиции хозяйка выставляла 12 постных блюд и закусок по числу апостолов, которые упомянуты в Библии. К трапезе приступали после появления первой звезды, символизировавшей рождение младенца Иисуса в Вифлееме.

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Что приготовить на Сочельник

На Свят-вечер готовят постные и простые блюда — без излишеств, из доступных овощей. Но скупиться тоже не стоит — считалось, что если пожалеть средств на праздничный ужин, весь год будет не везти с деньгами. Обязательно на столе должны быть кутья, узвар, пироги, остальные блюда можно готовить на свое усмотрение. Используйте для приготовления картофель, капусту, свеклу, морковь, домашние соленья и травы. Вот примерное меню:

1. Кутья. Это блюдо из пшеницы с добавлением меда, мака, сухофрутов. Именно с кутьи нужно начинать рождественский ужин.

2. Узвар. Компот из сухофруктов обязательно должен быть на праздничном столе. Приготовить узвар можно из любых сушенных фруктов — яблок, слив, абрикос. По желанию можно добавить гвоздику или душистых трав.

3. Салат из простых овощей. В современной адаптации — винегрет. Блюдо символизирует смирение и приверженность постящихся к скромной жизни.

4. Пироги. Начинку выбирайте по вкусу, но помните, что она должна быть постной. Подойдет картофель, капуста, рис с зеленью или горох.

5. Вареники. Так же, как и пироги, вареники на столе в Свят-вечер символизируют достаток в доме, а ручная лепка — трудолюбие.

6. Овощное рагу. Это отличный вариант постного гарнира на Сочельник.

7. Капустняк или борщ. Традиционно праздничный ужин не обходился без горячего наваристого первого блюда. На Руси варили капустняк, современные хозяйки отдают предпочтение постному борщу.

8. Пампушки. Какой борщ без пампушек? Точно не рождественский. Пампушки можно натереть чесноком, посыпать зеленью или тмином. Вместо пампушек можно подать блины.

9. Голубцы. Помните, что блюда должны быть постными. Начинку для голубцов можно приготовить из риса с добавлением моркови и грибов.

10. Рыба. На Свят-вечер разрешается рыба. Отдайте предпочтение белым нежирным сортам.

11. Блюда из гороха и фасоли. Такие блюда будут сытными, а еще, согласно поверьям, принесут в дом достаток.

12. Печеные яблоки с медом. Вместо изысканного десерта подайте простой, но от того не менее вкусный.

Каждый член семьи должен попробовать по кусочку от блюда, чтобы весь год оставаться здоровым. Во время трапезы можно рассказать детям интересные сюжеты на библейскую тему, украсить стол свечами, чтобы подчеркнуть атмосферу праздника.

Большинство семей считает Сочельник святым вечером, поэтому традиционно отправляется на церковную службу. Превратить Сочельник в волшебный праздник помогают необычные традиции. Например, накрывая на стол, спрячьте под скатерть несколько колосьев пшеницы: они принесут в дом богатство и постоянный доход. В конце трапезы, предложите гостям немного меда: он привлекает к человеку удачу и личное счастье.

Гадания на Сочельник

Более интересные традиции связаны с предсказаниями и гаданиями после рождественского ужина. Молодые парни и девушки собирались в шумные компании, начинали колядовать, ходить в гости, одновременно приглядывая себе невесту или жениха. Обязательно жгли костры, чтобы отогнать беды, одиночество и несчастья, привлечь радость и благополучие. В гулянии не могли участвовать семейные пары.

При колядовании в компании выбирали ведущего Березу или Козу, переодевались в красивые наряды или сказочные костюмы, прятали лица за масками. Веселое шествие начиналось от церкви, сопровождалось пением традиционных колядок. Ряженых приглашали в дом, одаривали угощениями, монетами и подарками. Считалось, что посещение Коляды принесет семье достаток и здоровье, отгонит болезни и бедность.

Сочельник сопровождает множество примет, по которым хозяева судили о будущем:

Если за праздничным столом неженатый гость чихнул, в доме будет веселая свадьба.

Выпавший снег означал хороший урожай пшеницы и кормов в новом году.

Если на небе четко выделялся Млечный путь, ждали большого количества грибов, лесных ягод и гороха.

Чем больше блюд и закусок на праздничном застолье, тем богаче будет семья. По этой традиции старались угощать бедных людей, давали щедрую милостыню в церкви на вечерней службе.

Поверья гласят, что во время Сочельника нельзя ссориться, ругать детей и близких. Любой шум и склоки привлекут злых духов, принесут раздоры на целый год. Хозяева не выгоняли случайных гостей и юродивых, чтобы не спугнуть благополучие и удачу.

Особенно ждали Сочельник незамужние девушки: в Свят-вечер они пытались узнать свое будущее, имя потенциального жениха. Они использовали зеркала, гадали на воске и свечах, проводили языческие ритуалы с обручальным кольцом.

Гадание с зеркалом и свечой на суженого

Незамужняя девушка должна зайти в темную комнату с заженной свечкой и, глядя в зеркало, сказать: «Суженый, ряженый, явись мне в зеркале». После этого нужно всматриваться в отражение. Согласно поверью, девушка увидит черты своего будущего жениха. Обязательно в конце гадания нужно сказать«Чур сего места!». Считается, что образ суженного показывает дух, его надо прогнать, чтобы не накликать беду.

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Гадание на будущее на бумаге

Скомкайте лист бумаги иди газеты в плотный шар. Затем положите его на обратную сторону тарелки, подожгите и поднесите к стене. Всмотритесь в играющие тени — образы могут показать вашу судьбу.

Замужним женщинам запрещалось участвовать в подобных мероприятиях, чтобы не потерять семейное счастье.

Сочельник предваряет один из наиболее почитаемых в христианстве праздников – Рождество Христово. Поэтому его связывают с важными традициями и приметами, стараясь привлечь в дом финансовое благополучие и здоровье. Для современного человека Святой вечер – возможность погрузиться в сказку, загадать сокровенные желания.опубликовано econet

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