У каждого человека в самом потайном уголке души хранится заветное воспоминание о бесконечном счастье. Это мог быть краткий миг или самое незначительное событие. Это то, что случилось с нами однажды и никогда уже не повторится. Почему же мы так бережно храним отголоски того самого счастья?

Вчера позвонила сестра и сообщила, что мама после сложной и изматывающей болезни наконец-то встала, с аппетитом съела немного картофеля в мундире и принялась пересаживать герань, занимающую половину подоконника. Я выслушала, а потом не будучи набожной, трижды перекрестилась. Весь день возвращаясь к этой новости, вспоминала разные минуты радости. Ведь счастье, как и отпечатки пальцев, неповторимо.

Счастье неповторимо

Одноклассник на встрече выпускников смешав коньяк и водку с ностальгией воскрешал лучшие в жизни вечера. В те годы планово отключали свет, и вся семья забиралась в огромную родительскую кровать. Играли в рифмы и лишние слова, а когда наконец-то давали электричество - с аппетитом ужинали пюре и курицей. Детина весом в центнер тер покрасневшие глаза и божился, что ничего подобного в его жизни не случалось.

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Одна из женщин, пережившая блокаду Ленинграда, утверждала, что самым счастливым оказался конец декабря сорок первого года. В тот день в магазине объявили о прибавке хлеба со ста двадцати пяти граммов до целых двухсот, и горожане плакали с такой силой, что колоны ходили ходуном. С тех пор прошло много лет, а она до сих пор при виде той булочной слышит многоголосый, полный надежды, рев.

В документальном фильме Human люди со всех концов света рассказывают о жизни на Земле. Бедная индийская женщина в минуты самого жестокого голода собирает рис из крысиных нор. Набьет полный карман и ликует, ведь сегодня ее семья не умрет. При этом бесконечно благодарна Всевышнему за щедрость. За рис, отвоеванный у коренастых крыс.

Вторая женщина с круглым рябым лицом держит в памяти витрину детского магазина. Как-то раз они приехали с мамой за хозяйственными вещами, возможно, пятилитровыми кастрюлями, и девочка залюбовалась куклой из ГДР в невесомой соломенной шляпке. Мама, учуяв подвох, объявила: «На подобные прихоти денег нет». Дочка улыбнулась, как взрослая: «А я и не прошу. Просто давай на нее посмотрим». Они стояли перед магазинным стеклом долго. Наверное, до самого обеда так и не сваренного в новой алюминиевой кастрюле. Мама тихо всхлипывала, а дочка в сотый раз торжественно обводила взглядом кукольное канотье.

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В романе «Гарри Поттер» описаны мерзкие существа дементоры. У них глубокие капюшоны, размытые лица, ослепшие глаза и ненасытные рты, с помощью которых достают из людей хорошие воспоминания. Всякое их приближение поднимает волну страха, а пространство в радиусе ста метров покрывается льдом. Если жертва не откопает в заначке что-то хорошее, дементор ее "укусит", и этот "укус" окажется страшнее смерти. Если человек успеет вспомнить каскад морских волн, расцветшую незабудку рождение сына или победу в хоккее на траве, то опасность отступит. Останется лишь слабость и упадок сил, лечащиеся кусочком шоколада. Самое главное, чтобы у каждого в кубышке хранилось побольше необходимой радости, счастья и сил.опубликовано econet

Автор Говоруха Ирина

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