Рецепт топлива для радости

Вам знакомо состояние, когда от радости буквально вырастают крылья и хочется свернуть горы? Позитивные эмоции и мысли обладают феноменальным эффектом - они наделяют нас энергией. Может, хватит думать о болезнях, одиночестве и страданиях?
А если есть заголовок, тем более, такой, значит, есть, о чем писать, однозначно! Это вам уже не самой вытаскивать себя за волосы из болота! Все-таки, Барон Мюнхгаузен, при всей его неоспоримый харизме, персонаж неоднозначный. Да и законам физики это противоречит. А вот с ракетным топливом, отрывающим такую махину от земли, уже не поспоришь.
Если объяснить простыми словами закон (физики) Сохранения Энергии:
Энергия не приходит из ниоткуда и не уходит в никуда.
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Значит она просто есть ВСЕГДА - она и есть основа "ракетного топлива" РАДОСТИ!
А как же приготовить это самое топливо?
А рецепт приготовления топлива которое вырвет нас из серых будней, наполненных грустными мыслями о наших
и прост и сложен одновременно!
Простота рецепта состоит в том, что все мы можем поймать то самое состояние, которое и станет основным наполнением нас энергией - основой "ракетного топлива", которое поднимет нас над проблемами!
А сложность в вопросе, что конкретно нужно сделать, чтобы это самое состояние поймалось, да еще и не сорвалось с крючка?
Это как про любовь к себе.
Вроде бы все знают что, эта любовь к себе - основа успеха во всех направлениях, а как высечь из камня хотя бы искорку такой любви, вопрос!
Мне всегда казалось, что любовь может родиться из
Если не можешь полюбить себя - научись уважать!
Во всяком случае, в моей жизни и жизни некоторых моих клиентов и знакомых так и происходит.
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А еще, чтобы любить себя, очень важно любить ЖИЗНЬ, любовь к которой тоже можно разбудить из
Например, если есть в жизни интересное дело, позволявшее день ото дня
Это ли не любовь?
А там где есть любовь, будет и радость!
Если подвести итог...
Остается только "взять жизнь в свои руки" и раскрасить её как раскраску любыми красками!опубликовано econet
Автор Филимонова Наталия
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.by/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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