Про человеческую жадность

Есть ли предел человеческой жадности? Люди думают, что будут жить вечно. Отказывают себе во всем ради туманного будущего. Считают, что накопления, сделанные ценой невероятных усилий, гарантирует им счастье. Сегодняшнего дня для них не существует. Жизнь откладывается "на потом".

Меня всегда выводила из равновесия человеческая жадность. Не рациональность, а именно прижимистость и скупердяйство. Когда парень заказывает одну чашку кофе на двоих или приглашает в зоопарк, но у ворот дает задний ход, так как дыру в заборе заделали, а тратить деньги на входной билет он не готов. Когда молодой человек приезжает на свидание на такси и просит девушку оплатить его поездку. Дарит на день рождения отельные полотенца. Одалживает проездной.

Жадность не имеет границ

Как-то раз читательница рассказала о воздыхателе, оригинально поздравившем с 8 марта.

Раннее утро. Настойчивый звонок в дверь. На пороге - набриолиненный молодой человек с коробкой конфет. Произносит речь, достает две подтаявших «белочки» и торжественно их вручает. Затем направляется к лифту со словами:

– Извини, тороплюсь, нужно еще уважить маму, тетю Агату и учительницу русского языка.

– А конфет хватит?

– Не боись. Все посчитано.

Еще один парень никогда не носил кошелек. То забыл на работе, то в парикмахерской, поэтому за развлечения платила девушка. Однажды, находясь у кассы кинотеатра, его избранница краем глаза заметила коллег. Не долго думая, передала поклоннику свой кошелек, чтобы не производить впечатление дамы и альфонса, но получился шкандаль. Жених открыл бумажник и стал распекать из-за мелких и крупных купюр, сложенных вместе. Видишь ли, ему неудобно рассчитываться.

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Подобных примеров миллион. Цель собирательства понятна, когда деньги копятся на покупку квартиры или образование. На открытие собственного бизнеса (основатель IKEA Ингвар Кампрад ездил на стареньком автомобиле, а в командировках снимал номер вскладчину) или для посмертной благотворительности (пример старика Уве, блестяще описанного Бакманом). Но если они зашиваются в матрас или переходят в наследство собаке? Если всю жизнь стираются штопальные нитки и целлофановые пакеты? Застилаются выцветшие простыни, когда в шкафу 12 комплектов постельного белья? Что это? Денежный запор? Болезнь? Ослиное упрямство?

Моя хорошая знакомая в накопительстве достигла совершенства. Получив зарплату, десять рублей опускала в карман, а остальное несла на почту, подкормить сберкнижку. Радовалась, что сумма заметно округляется. И ничего, что весь следующий месяц будут есть морковный суп и рожки, трансформирующиеся во время варки в клейстер. Не страшно, что к детским шубам по второму кругу пора дотачивать рукава, главное – полна кубышка. Грянувший дефолт в одну минуту превратил приличные деньги в пыль. Женщина весь день лежала на полу, хлопая дверками пустого холодильника и причитала, что так и не купила своим детям шоколадное масло.

Следующую историю в интернет-пространстве склоняют и так и этак. Житель Канзас-Сити по имени Франклин производил впечатление абсолютно нищего человека. Одевался в обноски, а еду выпрашивал на заправочных станциях. Пил из фонтана, спал на картоне, брошенном поверх матраса, слушал дармовой джаз и никогда не стригся. Когда мужчина умер, санитар, прибывший за телом, заметил в расползшихся матрасных швах уголок стодолларовой купюры. Потянул и обнаружил целый склад банкнот в размере 350 000 долларов. Кому они достались? Видимо, по-настоящему бедным людям. Вот только Франклин так и не выпил крепкий кофе из белой чашки, не сносил ни одного шерстяного свитера и не сходил на концерт, чтобы послушать воистину великий джаз.опубликовано econet

Автор Говоруха Ирина

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