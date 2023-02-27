Потому что каждый из нас — это история

Мы поглощены рутиной, суетой - чем угодно, только не истинным проживанием своей жизни. А ведь каждый вздох, каждое мгновение - это подарок. Во многих культурах присутствует идея, что каждый день может быть для нас последним.

Я не говорю вам проживать каждый свой день жизни, как последний. Я хочу чтобы вы научились ценить каждый свой день, как единственный.

Цените каждый день

Я думала среда, но оказалось уже октябрь. Раньше думала, что жизнь должна быть всегда на максималках: вокзалы, аэропорты, новые города, новые люди каждый день и каждый день на разрыв аорты.

Как-то я бежала на маникюр. Помните зиму, когда в Петербурге с крыш падали “сосули”? И вот такая “сосуля” упала в двадцати сантиметрах от меня и только осколки разлетелись у ног. Двадцать сантиметров — это меньше секунды. Где я выиграла эту секунду? Когда сушила волосы и вилка фена случайно вылетела из розетки? Или когда отпила глоток кофе, он показался мне слишком горячим, я отставила чашку, и вернулась уже обутая из коридора, чтобы допить уже холодный. Или когда копалась в сумке и не могла найти ключи.

В тот день я не планировала умирать. Я не планировала, что день в который я записана на маникюр, станет последним днем в моей жизни. Я планировала что-то более торжественное. Родные, ученики, поклонники, все плачут, музыка, цветы, мои напутственные слова «любите жизнь, кайфуйте, ешьте суп, экономьте деньги» и свет в конце туннеля.

Но в реальности любое мгновение нашей жизни может стать последним. Неосторожный шаг на мокром полу в ванной, пьяный водитель, вылетевший на красный сигнал светофора, сосулька сорвавшаяся с козырька крыши.

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Я не говорю вам проживать каждый свой день жизни, как последний. Я хочу чтобы вы научились ценить каждый свой день, как единственный. Мы откладываем важное на потом, потому что думаем, что у нас впереди еще куча времени. Мы заполняем свою жизнь рутиной, вместо того, чтобы делать что-то по настоящему важное. Позвонить дорогому человеку и сказать “я люблю тебя”, вместо претензий и обид. Обнять ребенка, вместо криков из-за плохой оценки. Перестать злиться, что мир несправедлив, а пойти смотреть на падающие листья.

На днях мне написала одна женщина, которая прочитала мой старый пост про развод и я очень благодарна ей за это письмо. Она спросила: “Лена, скажите, что все, что вы тогда сделали было не зря, что вы сейчас счастливы?”

Все было не зря. Вообще все, что я сделала в своей жизни было не зря. И я рада, что это случилось со мной. И я сейчас счастлива.

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В каком-то из фильмов я услышала фразу: “какое чувство ты хочешь испытать последним?”. Я бы не хотела быть злой, обиженной, раненной. Я бы хотела быть уверенной в том, что я пришла в этот мир для того, чтобы быть собой и я стала собой. И не жалею об этом.

Для того, чтобы быть счастливой не обязательно смотреть на мир в иллюминатор самолета. Быть счастливым — это проживать каждое мгновение своей жизни и понимать, что все это не зря, даже если вы не выходили сегодня из дома, ели любимые конфеты и пересматривали любимый фильм.

Потому что каждый из нас — это история. Я научилась отвечать на вопрос: “а чем ты занята сегодня?” словами Урсулы Ле Гуин — “Сегодня я занята тем же, чем и вчера. Я занята своей жизнью”.опубликовано econet

Автор Пастернак Елена

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