Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Жизнь
  4. Почему нелепо утверждать: если смог один человек, то и другой сможет

Почему нелепо утверждать: если смог один человек, то и другой сможет

Источник: zen.yandex.ru 26 января 2023 5744
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Каждый из нас уникален. И каждый обладает своим набором физических, психологических и других возможностей. От чего зависит, сможем ли мы выполнить ту или иную задачу? От таланта, способностей, возможностей и возраста. Поэтому нельзя всех мерить одной меркой.

Почему нелепо утверждать: если смог один человек, то и другой сможет

«Если может один человек, может и другой! Я смог. Значит, ты тоже сможешь. А если не получается - значит, ты мало стараешься!». Есть такое утверждение. Якобы мотивирующее.

Возможности у всех разные от природы

Когда я была маленькой, папа предложил мне завести ручку за голову и дотронуться до мочки уха с противоположной стороны. Попробуйте. Это очень легко. Получилось? А у трёхлетнего ребёнка не получится. И я заплакала - я же так старалась!

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Папа утешил меня. У маленьких детей организм по-другому устроен. Они ещё не выросли, мозг ещё не созрел, он развивается. И этот простой тест показывает, что ребёнок ещё мал.

То, что получилось у другого, может остаться недоступным нам. Человек двухметрового роста легко возьмёт яблоко с высокой полки. А человек полутораметрового роста при всем желании не дотянется.

В двадцать лет человек может много. А в девяносто - поменьше.

Человек с абсолютным музыкальным слухом может больше, чем тот, кто лишён музыкальности. Даже если слух развивать. Здоровый человек может то, что не может больной. Зрячий может больше, чем незрячий, если вопрос касается зрения.

Почему нелепо утверждать: если смог один человек, то и другой сможет

И это неприятное утверждение; возможности у всех разные от природы. Если маленький человек поместился в ящике, глупо попрекать большого, что он недостаточно старается и не желает там уместиться. И человека с одним типом нервной деятельности попрекать достижениями того, у кого тип нервной деятельности другой, тоже нелепо.

Получилось у «женщины-змеи» в цирке связать себя в причудливый узел? А я не могу. Сложение не то. И возраст такой, что глупо тратить жизнь на обучение этому ремеслу.

И не тратьте. Есть одно хорошее и важное дополнение. Если вы чего-то не можете, несмотря на старания, есть нечто другое, в чем вы преуспеете. Природа специально сделала так, чтобы не все получалось у нас. Иначе как бы мы нашли своё предназначение? Как бы мы поняли, для чего мы созданы, куда нам надо направить силы?

Не получается что-то, хоть вы и стараетесь? Ну так ищите то, что получается. И этим занимайтесь упорно. В соответствии со своими талантами, способностями, возможностями и возрастом.

И тогда преуспеете. И сможете ещё других научить; тех, у кого есть способности к вашему делу…опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

жизнь кирьянова анна возможности ребенок дети деятельность

Еще от zen.yandex.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. Артур Шопенгауэр
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.