Опасайтесь прекрасных принцев

На начальном этапе отношений он - сам очарование. Внимательный, заботливый, любящий. Но со временем начинает происходить что-то не то: забота становится навязчивой, внимание - гипертрофированным, а любовь обнаруживает в себе огромный запас ревности. Как прекратиь болезненные отношения с манипулятором?

Наверное, каждая женщина хотя бы раз мечтала о любви как в кино. О том, что бы в ее жизни появился ОН, окружил любовью и заботой, позволил опереться о свое сильное мужское плечо. С таким как ОН все невзгоды мира не страшны и каждый день похож на праздник. Вот только в действительности такие не встречаются, а если и встречаются, то не дай бог…

Мужчины не всегда могут быть такими, как мы того хотим

Дело в том, что реальные мужчины обладают всем спектром человеческих качеств, они не всегда могут быть такими, как мы того хотим. Зато психопаты, манипуляторы и абьюзеры при необходимости могут переходить в режим невероятного обаяния. Они как никто другой способны создать атмосферу романтической сказки и иллюзию трогательной заботы.

В начале отношений с абьюзером женщине кажется, что она наконец-то встретила мужчину своей мечты. Ведь он может предвосхитить любое ее желание, готов по первому зову примчаться среди ночи с букетом цветов. Он делает приятные сюрпризы, смущенно опуская глаза. Его забота иногда даже кажется навязчивой, но кто об этом думает на пике чувств. Он любит как никто и никогда.

Хочет знать о своей избраннице все, «искренне» интересуется ее внутренним миром, ее мыслями и чувствами. Встречает и провожает, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что она «надежно занята». Но это только начало, счет за каждый подаренный цветок и нежное смс будет потом.

Первым тревожным сигналом становится то, что он помогает даже там, где этого не требуется. Со своей будущей жертвой он обращается как с маленькой, ни на что не способной девочкой. И внутренним мотивом здесь является вовсе не душевная доброта. Его задача номер один в том, чтобы превратить вас из сильной и независимой в слабую и беспомощную.

Как только ему это удастся, возникнет «объективная необходимость» в тотальном контроле над таким нежизнеспособным экземпляром. Под маской заботы он проникает во все сферы жизни женщины и скоро от него просто негде будет спрятаться. Он станет контролировать, что его избранница делает дома, вне дома, с кем общается, на какие сайты заходит в интернете. Даже собственное желание сбежать, от такого мужчины скрыть не удастся.

На следующем этапе развития отношений преувеличенная забота и контроль станут чередоваться с периодами отстранения. Это любимый способ манипулятора привязывать к себе человека. Он уходит, но не далеко, чтобы не потерять жертву из виду. Ведь столько сил и средств уже вложено в ее покорение. Например, он может проявить свое пренебрежение в компании друзей, когда не будет возможности сразу прояснить ситуацию. До того как наступит момент откровения, несчастная жертва прокрутит в голове тысячи сценарием на тему «чем она могла обидеть хорошего человека». Как только возникнет чувство вины – клетка захлопнется.

Дальше наступает время продвинутой версии данной манипуляции, которая называется «эмоциональные качели». Ее действие проверяли на животных: одну собаку постоянно гладили, вторую постоянно били, третью, то гладили, то били. И только третья сошла с ума. В подобных случаях с людьми происходит то же самое. Эмоциональные качели в короткий промежуток времени сломают волю жертвы, лишат ее сил и энергии.

После того как манипулятор убедится в том, что жертва достаточно прочно сидит на крючке, трогательной заботы больше не будет. Даже наоборот, ее потребности начнут тотально игнорироваться. Все что ей важно и интересно будет жестко обесцениваться.

Стоит учитывать то, что жертва манипулятору нужна не просто так, а для выполнения его требований. Сначала они будут завуалированы. Например, он будет демонстрировать «очаровательную неловкость» в бытовых вопросах. Жертва и сама не заметит, как начнет выполнять все его прихоти, под девизом заботы о «любимом мужчине». Опека, которая казалась такой милой, превратится в болезненную ревность. Подобный персонаж способен закатить дикий скандал из-за опоздания на пять минут или позднего на его взгляд звонка коллеги.

Со стороны кажется, что действия манипулятора так очевидны и для того, чтобы попасть в его сети, нужно быть полной дурочкой. На самом деле это не так. Эмоциональное насилие возникает не вдруг. Это достаточно медленный, непрерывный и методический процесс. Первые, да и не первые сигналы очень легко пропустить. Абьюзер запросто все превратит в шутку или даже обидится за то, что вы обиделись. Ранние проявления ревности можно спутать с проявлениями любви – «Куда это ты такая красивая?».

Когда манипулятор начинает выражать недовольство окружением жертвы – это уже, как правило, не вызывает у нее внутреннего сопротивления – «ведь муж важнее, чем друзья». Даже если она однажды поймает его на лжи, он будет уверять, что это она сошла с ума, раз не верит ему. Эти парадоксы связаны с механизмом отрицания. В памяти жертвы еще слишком живы воспоминания о том, как они были счастливы. Она не может принять тот факт, что человек, способный так искренне любить и заботиться может быть плохим.

Социопаты и манипуляторы где-то далеко, не в ее квартире. А уж этого мужчину она точно знает и с самой лучшей стороны. Она подружилась с его маской и не готова узнать его действительную сущность. Она не уходит от него не потому, что глупая. Все дело в том, что ее воля сломлена, она изолирована от мира и уже сама давно верит в его слова о своей никчемности. Раненной лани сложно убегать от хищника.

Выход из отношений с манипулятором всегда очень болезненный. Но этот тот случай, когда стоит предпочесть «ужасный конец» «ужасу без конца». Не все так просто как кажется. Это окружающим, со стороны, очевидно, что с их приятельницей обращаются не совсем хорошо и отношения такие счастья ей не приносят.

Изнутри все ощущается совершенно иначе. Жертву все так же согревают воспоминания о невероятно счастливом прошлом. Это приводит в действие навязчивые мысли – «Что и когда я сделала не так», «Как можно все исправить», «С плохим человеком не могло быть так хорошо» и т.д. Манипулятор давно и надежно внушил ей чувство вины за то, что эту сказку разрушила именно она. А значит – это она не заслуживает счастья и терпеть ее удел.

Кроме того, тиран не всегда бывает плохим и периодически подбрасывает кость своей жертве. А это дает надежду на то, что если еще чуть чуть потерпеть, то «хорошие времена» вернутся. Жертва находится в хроническом эмоциональном истощении, ее воля сломлена. Это лишает ее сил, необходимых не только для решительных действий, но и для осознания существующего положения вещей. Долгое пребывание в атмосфере лжи и манипуляций нарушило ее восприятие реальности, потому очевидное кажется ей не совсем очевидным.

А даже если она и решится выйти из замкнутого круга, то манипулятор бездействовать не станет. Он может снова ненадолго стать милым и заботливым, надавить на жалость и чувство вины, припугнуть вечным одиночеством. Даже незначительное внимание с его стороны в сочетании с разрушенной самооценкой жертвы будет иметь эффект.

Потому при нахождении в отношениях с манипулятором и при выходе из них жертве необходима психологическая помощь. Первый шаг к исцелению – это осознание того, что, так как есть продолжаться больше не может. Квалифицированный специалист поможет оценить весь ущерб, который наносят жизни и здоровью жертвы такие отношения. Он научит ее отличать манипуляции от истинных чувств, поможет восстановить нарушенную самооценку и справиться со страхом одиночества и навязанным чувством вины.опубликовано econet

Автор Никнютьева Ирина

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