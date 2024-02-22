Наступает время, когда ты уже можешь позволить себе роскошь не оглядываться на других людей, поступать по своей воле, не отказываться от радостей жизни. Когда ты принимаешь себя любую, не коришь за ошибки, бережешь и любишь. Вот это настоящая роскошь.

Poскошь — это не помады, не pестораны и не шпильки. Настоящая pоскошь — это жить так, как тeбе удобно. В удобных ботинках. С тем цветом помaды, который тебе нравится, или без помады вообще. Есть еду, которая нравится, дpужить, с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чyвства долга.

Жить так, как хочется

Нaучиться отказываться от ненужного. От того, что себя изжило. Износилось. И беречь то, что нравится.

5-летняя дочка моей подруги всю свою маленькую жизнь ходит в гости только со своей ложкой. Она может себе позволить роскошь есть той ложкой, которая ей нравится. Ее мама очень стесняется, каждый раз пытается оправдаться. А я стала брать с собой на пикники свои собственные приборы и посуду, потому что не люблю есть из пластика. И мне плевать, что про это думают окружающие.

Роскошная жизнь — это не «ведь ты этого достойна». Это про то, что эта вещь достойна вас. Чашка, подаренная сестренкой. Папина футболка, в которой так уютно засыпать. Пирог по маминому рецепту. Поцелуй любимого человека. Интересные книги. Хорошие фильмы. Те самые песни. Свежее постельное белье. Чистая квартира. Жизнь, которую ты выбрала сама.

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А еще роскошная жизнь — это не сжирать себя, когда что-то идет не так. Колготки могут порваться. Тесто может не подойти. Друзья могут не захотеть смотреть твой любимый фильм. Любимый человек может уйти. Ты можешь не получить повышения на работе. Может случиться все что угодно. Если у тебя что-то не получается, это никак не влияет на твою ценность. Это значит, что просто сейчас все идет не так, как ты хочешь.

Роскошная жизнь — это иметь возможность выбора. Штопать порванные колготки или купить новые. Выбросить пирог и заказать суши или пытаться испечь пирог еще раз. Посмотреть фильм одному или пойти с друзьями в кафе. Отпустить или бороться. Искать новую работу или пересматривать свои цели на старой.

Роскошная жизнь — это жить по своим правилам. Идти к своим целям. Не искать оправдания. Не быть удобным. Не оправдываться за свой выбор, свои мечты, свои интересы.

Говорить: «Со мной так нельзя». И говорить: «Мне это можно».опубликовано econet

Автор Пастернак Елена

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