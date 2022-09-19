Многим людям в современном мире несколько минут молчания в разговоре кажутся неудобными, некомфортными, даже затруднительными.

Иногда мы говорим не потому, что хотим сказать что-то важное, достоверное или сердечное, не потому, что мы хотим говорить, а потому, что мы чувствуем себя некомфортно, нервничаем, беспокоимся, когда возникает пауза. Мы говорим, чтобы избежать вакуума, отвлечься от удивительной пустоты в сердце жизни.

Пусть разговор дышит

Нет необходимости вести себя таким образом. В некоторых культурах американских индейцев обычно принято ждать нескольких минут, прежде чем ответить на вопрос в разговоре. Слишком быстрый ответ считается неприличным. Вы, очевидно, не по-настоящему слушали, что говорит другой человек.

Помедленнее, друг. Выходи из своей головы и вернись в своё тело. Потрать несколько минут, чтобы просто прочувствовать в разговоре свои чувства. Позволь себе чувствовать себя неловко в тишине, если необходимо. Ну, так что? Это просто чувство, оно тебе не повредит, и молчание все равно будет поглощать его.

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Рискни, даже если другой человек поймет твоё чувство неловкости или подумает, что ты скучный или странный. Ну, по крайней мере, ты реальный. По крайней мере, ты не скрываешься за стеной слов. По крайней мере, ты пытаешься подключиться к собеседнику на более глубоком уровне. По крайней мере, у тебя есть мужество, чтобы чувствовать и не отвлекаться.

Внеси немного пространства в ваши разговоры сегодня. Слушай. Жди. Отвечай из присутствия. Пусть разговор дышит. Помни, что наши глубочайшие связи всегда осуществляются в тишине. Понаблюдай за матерью, качающую колыбель своего ребенка, за двумя старыми друзьями или любовниками, наблюдай простую прогулку на природе. Нам не нужны слова, чтобы чувствовать, знать или понимать друг друга глубоко. Возможно, со всеми нашими умными словами мы просто пытаемся добраться до молчания. опубликовано econet.ru

©Джефф Фостер, перевод Ирина Черковская

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