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Масленица: как принято отмечать веселый православный праздник

Автор: Econet 11 марта 2024 6882
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Масленица знаменует собой прощание с зимой и встречу будущей весны. Масленичная неделя - последняя перед Великим постом. В это время люди вволю едят жирные и вкусные блины, сжигают чучело зимы, катаются на санках и веселятся. Какие народные поверья связаны с Масленицей?

Масленица: как принято отмечать веселый православный праздник

Празднование Масленицы особенно радостно, так как она ассоциируется с приходом весеннего тепла. Вот как положено отмечать этот древний и жизнерадостный праздник.

Масленица в 2024 году

Празднование Масленицы не привязано к конкретной дате. Она варьируется в связи с началом Великого поста. Но существует правило: Масленица стартует за неделю до поста, и празднование продолжается в ходе целой недели. Великий пост в 2024 г. у православных верующих берет начал 18 марта, и 1-й день Масленицы будет 11 марта. Итак, масленичная седмица длится 11-17 марта. 

Из истории Масленицы

Масленицу с древних времен праздновали восточные славяне. Она олицетворяет завершение зимы и преддверие весны. Вероятно, гулянья связывались с чествованием бога солнца Ярила. Масленица и в наши дни сохраняет множество языческих традиций.

Уникальность Масленицы в том, что это практически единственный праздник православного календаря, по сути являющийся нехристианским. Первоначально церковь противилась подобным гуляниям и стремилась запретить Масленицу. Но уничтожить народные традиции не так-то просто, поэтому гулянья только сократили до семи дней, чтоб Масленица по времени не накладывалась на Великий пост.

В православии Масленица зовется Сырной седмицей, данная неделя посвящена приготовлениям к Великому посту. С этого времени уже не положено употреблять мясо, но пока позволено ставить на стол блюда из молокопродуктов.

Масленичные обряды  

Масленица - радостный праздник, который дает возможность вволю полакомиться всевозможными блинами. Он дарит особую атмосферу и предполагает массовые гуляния, забавы на снегу, сжигание чучела зимы.

Масленица: как принято отмечать веселый православный праздник

Также изготавливают чучело Масленицы. Оно представляет собой соломенную куклу, одетую в женский наряд. В конце праздничной недели чучело сжигают как символ уходящей зимы при большом скоплении народа.

Масленичная неделя когда-то давно называлась Бабьим, Коллодием. Тогда мужчинам нужно было беспрекословно слушаться женщину и исполнять ее желания.

В последний день Масляной седмицы было принято вязать колодки. Юношам, которые не сыграли свадьбу до прихода Великого поста, крепили к поясу (руке) специальную колодку, которую снимали только за выкуп. Так парням давали понять о важности рождения семьи. По завершении поста колодку принято было менять у невесты на писанки.

Украшение стола на Масленицу – блины. Именно блины, символизирующие своей формой и цветом Солнце, считаются ключевым атрибутом праздника. На масленичную неделю все хозяйки пекут их и угощают близких и знакомых.

Есть великое множество рецептов масленичных блинов. Их мажут маслом, сметаной, фаршируют самыми разными начинками. Первый блин важно отдать бедняку, чтобы он помянул умерших родных.

Масленица: как принято отмечать веселый православный праздник

Масленичные приметы 

Праздник принято отмечать весело, лакомиться обильно.

  • Чем больше будет испечено блинов, тем больше достатка будет в доме. Если хозяйка приготовит недостаточно блинов, жди неурожай.
  • Если блины вышли излишне тонкими или, наоборот, толстыми, кривыми – жди горестей и невезения.
  • Первый блин, который испекла молодая девушка, - ровный и румяный – к скорому и удачному замужеству.
  • На Масленицу явились нежданные гости - они привлекут в дом благополучие и везение.
  • Морозно на Масленицу – жди жаркого лета и богатого урожая.
  • Перед Масленицей пришли морозы – к прохладному лету с дождями.опубликовано econet

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Источник: https://econet.by/

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