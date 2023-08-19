✅Аглая Датешидзе в этой статье расскажет какое важное значение в жизни каждого человека имеют самые маленькие и простые, но от этого не менее прекрасные вещи...

Что бы ни говорили о вселенской любви, а обычная человеческая любовь сводится к очень маленьким простым действиям.

Такие важные и простые вещи...

Налить чаю, обнять, побыть рядом и принять неидеальность другого человека, оставаясь рядом с ним тоже человеком.

Предложить все свои ограниченные способности для того, чтобы помочь близкому чувствовать себя лучше.

Сказать маленькое "нет", когда уже не можешь, прежде, чем разозлишься.

Попросить о чем-то очень личном. О том, что не можешь сделать. Или о том, что мог бы сделать сам, но хочешь получить это от другого, тем самым признавая его важность. Понимать, что согласие не является чем-то обязательным. Уважать маленький чужой отказ.

Не рубить с плеча и не отвергать сразу, если тебе отказали. Стоять на своем, если это важно, в сотый раз пытаясь объяснить почему.

Быть простым, не идеальным, непричесанным и улыбающимся рядом с таким же лохматым человеком, ожидая и надеясь, что вы сможете найти совместную радость, учитывая ваши общие слабости.

И снова делать маленькие и простые вещи. Маленькие и простые, но от этого не менее прекрасные.опубликовано econet

Автор Аглая Датешидзе

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