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Люди вместе, пока они хотят быть вместе

Источник: sobiratelzvezd.ru 21 августа 2022 6054
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Люди соединяются на миг, на год или на всю жизнь. И часто держат их рядом не достоинства друг друга, а некая "химия". Но всегда есть риск расставания, и причины его самые разные. Поэтому важно уметь отпускать. А еще - быть благодарным и верить.

Люди вместе, пока они хотят быть вместе

Чем больше любишь, чем больше даешь любви, тем больше остается. Если же, давая любовь, чувствуешь боль или ненависть — значит, ты дал человеку яд в шоколадной глазури. Вряд ли стоит требовать благодарности за такой дар.

Ни долг, ни честь, ни мораль не приковывают одного человека к другому

Люди вместе, пока они хотят быть вместе. Ни долг, ни честь, ни мораль не приковывают одного человека к другому. Когда человек хочет уйти, уйдет и от дома, и от детей, и от умирающего калеки. Пока не хочет — остается рядом.

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Когда человек хочет быть вместе, никакие твои недостатки ему не помешают. Когда человек хочет уйти, никакие твои достоинства его не удержат.

Как бы ты ни был некрасив и непривлекателен, найдется кто-то, кому ты понравишься. Как бы ты ни был хорош и желанен, есть кто-то, кто отвергнет тебя.

Если тебя отвергли, это ничего не значит. Ты не становишься хуже или меньше, ничего страшного на самом деле не происходит. Твой человек есть на свете, и он тебя примет.

Если тебя приняли, однажды вы расстанетесь — не в жизни, так в смерти. Дорожи тем, что есть, не жалей о том, что потеряешь, и не бойся потерять. 

Радуйся, что есть человек, который светит тебе. Свети сам: чем больше света — тем меньше страха, чем меньше страха — тем меньше тьмы в душе.

Лист, который хочет вернуться к дереву, может плыть против течения и лететь против ветра. Но дерево не прирастит его к старой ветке.

Люди вместе, пока они хотят быть вместе

Чем больше любишь, чем больше даешь любви, тем больше остается. Если же, давая любовь, чувствуешь боль или ненависть — значит, ты дал человеку яд в шоколадной глазури. Вряд ли стоит требовать благодарности за такой дар.

Отпускай. Позволь человеку быть кем-то кроме зеркала твоей любви — тем паче что так оно и есть. Растворяться в любимом — редкий талант и редкостное проклятие. Будь собой, будь достойным, забудь о страхе — однажды он все равно вернется. Но не сегодня.

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Верь. Доверяй. Грей. Благодари. Не думай о том, что может быть, — только о том, что здесь и сейчас, в огне и воде, под звездами.

Уходи прежде, чем от мертвой любви начнет вонять падалью. Приходи до того, как желание обернется одержимостью.

То, что куплено за деньги, стоит только денег. То, что вымолено, выплакано, отнято и украдено, однажды отнимут сторицей. То, что дано по доброй воле, от сердца, — бесценно.

Как узнать твоего человека? Просто. Ты пойдешь навстречу и столкнешься с ним посередине дороги. Он не знал. Ты не звал. Вы нашлись. И куда б вы ни двигались раньше, вам теперь по пути.опубликовано econet.ru.

Автор Батхен Ника

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.by/

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    Жизнь всегда заставляет решать те задачи, которые человек избегает решать. От них невозможно спрятаться, так как, не решив какую-то задачу сейчас, её придётся решать на другом жизненном этапе. Но заплатить за решение придётся ГОРАЗДО больше.
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